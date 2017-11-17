"شرعية" موغابي، والعراق يستعيد السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية من أن خمسين ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن يتوقع أن يموتوا هذا العام بسبب الجوع أو المرض.

بدأت الأزمة عندما اطاح المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران بالرئيس وسيطروا على أجزاء من البلاد. ثم شن تحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لمحاولة اعادة الحكومة.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من سبعة ملايين شخص يتعرضون الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع.