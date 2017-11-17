س

"شرعية" موغابي، والعراق يستعيد السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. موغابي يرفض التنحي ويصر على "شرعيته"
  2. العراق يستعيد السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة

تغطية مباشرة

time_stated_uk

50 ألف طفل في اليمن يواجهون الموت بسبب الجوع والمرض

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية من أن خمسين ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن يتوقع أن يموتوا هذا العام بسبب الجوع أو المرض.

بدأت الأزمة عندما اطاح المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران بالرئيس وسيطروا على أجزاء من البلاد. ثم شن تحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لمحاولة اعادة الحكومة.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من سبعة ملايين شخص يتعرضون الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الجيش العراقي يعلن السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة في البلاد

أعلن الجيش العراقي اليوم استعادة السيطرة على قضاء راوة بمحافظة الأنبار، والتي تعد آخر معاقل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في البلاد.

ورفعت قوات حكومية العلم العراقي على مركز القضاء.

وبثت القوات رسائل تطمين لسكان القضاء عبر مكبرات لصوت في مركز القضاء، والمناطق المحيطة به.

وحثت القوات المواطنين رفع الراية البيضاء عند دخول القوات الأمنية العراقية إلى المنطقة وإبلاغ القوات الأمنية عن تواجد مسلحي التنظيم .

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

موغابي يرفض التنحي ويصر على "شرعيته"

يصر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، الذي يخضع لإقامة جبرية في منزله، على عدم التنحي أو أن يرضخ لضغوط من الجيش لكي يتقاعد بطريقة تحفظ ماء وجه بعد 37 عاما من حكم البلاد.

ويجري قادة في الجيش مفاوضات مع موغابي، 93 عاما، في محاولة لإثنائه، واصفين موغابي بأنه شخص عنيد، مقاوم ويصر على شرعيته، لكنهم "واثقون" من أن الأزمة ستحل في أسرع وقت ممكن.

فيما يرفضون وصف ما حدث بأنه انقلاب، على الرغم من سيطرتهم على مقاليد السلطة في البلاد، ونشرهم الدبابات والمصفحات في هراراي العاصمة.

وقال ضابط رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية إن موغابي يحاول "كسب الوقت".

وماذا عن زوجته غريس، 52، عاما، والتي كان يعتقد أن موغابي كان يخطط لها لخلافته؟ كان مصيرها غامضا خلال اليومين الماضيين، ولكن اتضح اليوم أنها في منزل العائلة بالعاصمة، ولم تهرب كما تردد سابقا.

ي
Reuters
أول ظهور علني لموغابي مع أحد الجنرلات منذ سيطرة الجيش على مقاليد الحكم يوم الأربعاء.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى