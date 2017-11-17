"شرعية" موغابي، والعراق يستعيد السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة

حذرت منظمة \n"أنقذوا الأطفال" الخيرية\nمن أن خمسين ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن يتوقع أن يموتوا هذا العام بسبب الجوع\nأو المرض. بدأت الأزمة\nعندما اطاح المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران بالرئيس وسيطروا على أجزاء من البلاد. ثم شن تحالف\nبقيادة السعودية حملة عسكرية لمحاولة اعادة الحكومة. وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من سبعة ملايين\nشخص يتعرضون الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع.
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50 ألف طفل في اليمن يواجهون الموت بسبب الجوع والمرض
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية من أن خمسين ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن يتوقع أن يموتوا هذا العام بسبب الجوع أو المرض.
بدأت الأزمة عندما اطاح المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران بالرئيس وسيطروا على أجزاء من البلاد. ثم شن تحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لمحاولة اعادة الحكومة.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من سبعة ملايين شخص يتعرضون الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع.
الجيش العراقي يعلن السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة في البلاد
أعلن الجيش العراقي اليوم استعادة السيطرة على قضاء راوة بمحافظة الأنبار، والتي تعد آخر معاقل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في البلاد.
ورفعت قوات حكومية العلم العراقي على مركز القضاء.
وبثت القوات رسائل تطمين لسكان القضاء عبر مكبرات لصوت في مركز القضاء، والمناطق المحيطة به.
وحثت القوات المواطنين رفع الراية البيضاء عند دخول القوات الأمنية العراقية إلى المنطقة وإبلاغ القوات الأمنية عن تواجد مسلحي التنظيم .
موغابي يرفض التنحي ويصر على "شرعيته"
يصر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، الذي يخضع لإقامة جبرية في منزله، على عدم التنحي أو أن يرضخ لضغوط من الجيش لكي يتقاعد بطريقة تحفظ ماء وجه بعد 37 عاما من حكم البلاد.
ويجري قادة في الجيش مفاوضات مع موغابي، 93 عاما، في محاولة لإثنائه، واصفين موغابي بأنه شخص عنيد، مقاوم ويصر على شرعيته، لكنهم "واثقون" من أن الأزمة ستحل في أسرع وقت ممكن.
فيما يرفضون وصف ما حدث بأنه انقلاب، على الرغم من سيطرتهم على مقاليد السلطة في البلاد، ونشرهم الدبابات والمصفحات في هراراي العاصمة.
وقال ضابط رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية إن موغابي يحاول "كسب الوقت".
وماذا عن زوجته غريس، 52، عاما، والتي كان يعتقد أن موغابي كان يخطط لها لخلافته؟ كان مصيرها غامضا خلال اليومين الماضيين، ولكن اتضح اليوم أنها في منزل العائلة بالعاصمة، ولم تهرب كما تردد سابقا.