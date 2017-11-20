يوم جديد لموغابي في الرئاسة، واستفتاء إقليم كردستان "باطل" بحكم المحكمة الاتحادية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، حكما بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

"المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه. يشمل الحكم أيضا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول، قرارا بعدم دستورية الاستفتاء، ودعت إلى الامتناع عن إجرائه.

لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء، الذي صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".

وتعد المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات العراقية، ولا يمكن الطعن بقراراتها، على الرغم من أنها لا تمتلك آلية لتطبيق قراراها على إقليم كردستان.

كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة.

Reuters تقول حكومة كردستان العراق إن الاستفتاء، الذي صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".