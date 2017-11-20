يوم جديد لموغابي في الرئاسة، واستفتاء إقليم كردستان "باطل" بحكم المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية في العراق تُبطل استفتاء إقليم كردستان
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المحكمة الاتحادية في العراق تُبطل استفتاء إقليم كردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين،
حكما بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
"المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكما بعدم دستورية
الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه. يشمل الحكم أيضا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت،
قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول، قرارا بعدم دستورية الاستفتاء،
ودعت إلى الامتناع عن إجرائه.
لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء، الذي
صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".
وتعد المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن حل
النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات العراقية، ولا يمكن الطعن بقراراتها،
على الرغم من أنها لا تمتلك آلية لتطبيق قراراها على إقليم كردستان.
كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا
وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة.
موغابي يصر على عدم التنحي عن الحكم
لم يتنحى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن سدة الحكم في خطاب تلفزيوني
أمس الأحد، كان يتوقع أن يعلن خلاله استقالته من منصبه بعد 37 عاما من حكم البلاد.
وما زال موغابي، 93 عاما، يصر على أنه رئيس البلاد الشرعي وبحكم
الدستور الذي وصفه بأن دول العالم أجمع تغبط زيمبابوي عليه.
ولم يرضخ، حتى اللحظة، لضغوط الجيش الذي تولى مقاليد السلطة وأحكم
سيطرته عليها فجر الأربعاء الماضي، ووضع موغابي تحت الإقامة الجبرية في منزله
بالعاصمة هراراي ولم يسمح له بالخروج إلى لحضور حفل شرفي في إحدى الجامعات، وعلى
الرغم من عزله من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة
الوطنية الحاكم في زيمبابوي (زانو إف بي)، وتهديده بسحب الثقة عنه وعزله من
الرئاسة إذا لم يتنحى مع حلول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وقال مسؤول رفيع المستوى لمراسل بي بي سي أندرو
هاردنغ، إن موغابي أصبح ماضيا، وإنه سيرحل عاجلا أم آجلا.
وأضاف: "إنه فجر حقبة جديدة لزيمبابوي.
يستطيع موغابي الآن أن يريح باله ويتجه للزراعة".
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time_stated_uk
المحكمة الاتحادية في العراق تُبطل استفتاء إقليم كردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، حكما بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
"المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه. يشمل الحكم أيضا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول، قرارا بعدم دستورية الاستفتاء، ودعت إلى الامتناع عن إجرائه.
لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء، الذي صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".
وتعد المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات العراقية، ولا يمكن الطعن بقراراتها، على الرغم من أنها لا تمتلك آلية لتطبيق قراراها على إقليم كردستان.
كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة.
موغابي يصر على عدم التنحي عن الحكم
لم يتنحى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن سدة الحكم في خطاب تلفزيوني أمس الأحد، كان يتوقع أن يعلن خلاله استقالته من منصبه بعد 37 عاما من حكم البلاد.
وما زال موغابي، 93 عاما، يصر على أنه رئيس البلاد الشرعي وبحكم الدستور الذي وصفه بأن دول العالم أجمع تغبط زيمبابوي عليه.
ولم يرضخ، حتى اللحظة، لضغوط الجيش الذي تولى مقاليد السلطة وأحكم سيطرته عليها فجر الأربعاء الماضي، ووضع موغابي تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة هراراي ولم يسمح له بالخروج إلى لحضور حفل شرفي في إحدى الجامعات، وعلى الرغم من عزله من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي (زانو إف بي)، وتهديده بسحب الثقة عنه وعزله من الرئاسة إذا لم يتنحى مع حلول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وقال مسؤول رفيع المستوى لمراسل بي بي سي أندرو هاردنغ، إن موغابي أصبح ماضيا، وإنه سيرحل عاجلا أم آجلا.
وأضاف: "إنه فجر حقبة جديدة لزيمبابوي. يستطيع موغابي الآن أن يريح باله ويتجه للزراعة".