فيضانات جدة السعودية، وتطورات استقالة الحريري، وخيانة أندرويد
ملخص
- الحريري يؤجل استقالته
- أمير الكويت يدخل المشفى لإجراء فحوص طبية
- تركيا تقول إنه لابد من إزالة الخطر الحقيقي في عفرين السورية
- السعودية تقول إنها ستساعد المعارضة السورية على الخروج موحدة من مؤتمر الرياض
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مواجهات في جورجيا بين قوات مكافحة الإرهاب ومسلحين
تحاصر قوات مكافحة الإرهاب في عاصمة جورجيا تبليسي مجموعة أبنية سكنية يتحصن فيها من يشتبه بأنهم إرهابيون.
وسمعت أصوات انفجارات واطلاق نار.
وقالت تلك القوات إن عدداً من أعضاء مجموعة إرهابية يرفضون الاستسلام ويلقون قنابل يدوية من داخل الأبنية.
وجرح حتى الآن شخص من القوات الأمنية وأعتقل مشتبه به واحد.
وأفادت بعض الأنباء بأن العناصر المتحصنين في الأبنية أجانب وقال آخرون إنهم من جورجيا من منطقة تقطنها أقلية من الشيشان سافر بعضهم للانضمام لجماعات مسلحة في سوريا.
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خيانة هواتف أندرويد للمستخدمين بارسال موقع المستخدم إلى غوغل دون علمه
تجمع معظم الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد معلومات عن مكان المستخدم وترسلها إلى شركة غوغل دون علم المستخدم بذلك.
وتوصل تحقيق إلى أن تلك الهواتف تجمع معلومات عن مواقع أبراج التغطية القريبة من موقع المستخدم وترسلها إلى شركة غوغل.
وتعمل هذه الطريقة في الخلفية حتى إذا عطل المستخدم ميزة تحديد المواقع، وحتى إذا كان الجهاز لايحوي شريحة اتصال.
ولايوجد أمام المستخدم أي خيار لتعطيل هذا الأمر.
وردت شركة غوغل بأنها لاتحتفظ بتلك المعلومات وستتوقف عن هذه الممارسات.
وأضافت الشركة إنها جمعت تلك المعلومات لمدة 11 شهراً وإن الهدف من ذلك هو تحسين الأداء وتسريع إيصال الرسائل.
وقالت منظمة الخصوصية الدولية إن هذا الأمر يظهر أن المستخدمين لا سلطة لديهم على مايفعله الهاتف المحمول في الخلفية.
وأضاف محام في المنظمة: "عندما نشتري هاتفاً ذكياً لانتوقع أن يخوننا".
وتابع المحامي" في الوقت الذي تقول فيه غوغل إنها ستوقف هذه الممارسات في هذه الحالة، ولكن الأمر يثير السؤال عن الأشياء الأخرى التي تقوم بها غوغل دون معرفة المستخدم ولماذا".
قمة ثلاثية روسيا تركية إيرانية لبحث الأزمة السورية
يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في قمة ثلاثية تعقد في مدينة سوتشي الروسية لمناقشة سبل حل الأزمة السورية.
وكان بوتين قد بحث الأزمة السورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية أكد خلالها الجانبان على الحاجة لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سلمية.
جاء ذلك عقب القمة المفاجئة بين بوتين والرئيس السوري بشار الأسد الذي قال إن الوضع الآن على الأرض يسمح بإحراز تقدم في العملية السياسية.
فيضانات في مدينة جدة السعودية
تتعرض المناطق الغربية من المملكة العربية السعودية لفيضانات تسببت بوفاة شخصين على الأقل وإغلاق العديد من المدارس.
وتواجه مدينة جدة أسوأ الفيضانات إذ تقطعت السبل بسائقي السيارات في وسط الفيضانات.
وقال الدفاع المدني السعودي إنه أنقذ ما يقرب من 500 شخص.
ونشر المغردون على موقع تويتر مقطعاً مصوراً لفتاة تتزلق على المياه. شاهد الفيديو
تحطم طائرة أمريكية جنوب شرق جزيرة اوكيناوا اليابانية
ذكرت البحرية الأمريكية أن إحدى طائرات النقل التابعة لها تحطمت في جنوب شرق جزيرة اوكيناوا اليابانية.
وكان على متن الطائرة أحد عشر شخصا.
ووقع الحادث بينما كانت الطائرة في طريقها إلى حاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريجان التي تعمل في بحر الفلبين.
ولم تعلن البحرية الأمريكية عن سبب الحادث.
بريطانيا ترسل بذور نباتات برية للبنان
أرسل أكبر بنك في العالم لبذور النباتات البرية ومقره بريطانيا أكثر من 70 ألف بذرة لمنشأة في لبنان، وذلك في إطار مشروع عالمي لتعزيز الأمن الغذائي.
وستضم المنشأة تشكيلة من البذور لتحل محل مخزن دمر خلال القتال في مدينة حلب السورية، وكان أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.
وتحتوي الشحنة على أصناف من البذور البرية كالشعير والقمح والعدس.
وسيستخدم لبنان هذه البذور لتحسين المحاصيل بحيث تستطيع تحمل تقلبات المناخ والحشرات.
تركيا تتوقع استلام نظام إس-400 الصاروخي من روسيا عام 2019
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن بلاده تتوقع استلام أول دفعة من صواريخ إس-400 أرض/جو الروسية في عام 2019.
وأضاف جانيكلي أن نظاما صاروخيا آخر من المقرر استلامه بموجب الصفقة بين البلدين اختياري.
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تركيا تقول إنه لابد من إزالة الخطر الحقيقي في عفرين السورية
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إنه يوجد "خطر حقيقي" في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته.
وأضاف الوزير خلال محادثات في أنقرة عن ميزانية وزارته أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.
السعودية تقول إنها ستساعد المعارضة السورية على الخروج موحدة من مؤتمر الرياض
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ستساعد المعارضة السورية على الخروج موحدة من محادثات الرياض قبيل محادثات جنيف.
وأضاف الجبير أن بلاده ستقدم للمعارضة السورية كل ماتحتاجه وتتمنى أن يخرجوا موحدين.
وبدأت محادثات الرياض بين أطياف المعارضة السورية اليوم.
عاجلالحريري يقول إن تأجيل استقالته هو للسماح بمزيد من الحوار
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عاجلالحريري يقول إنه أجل استقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني
عاجلالحريري يقول إنه قدم استقالته للرئيس اللبناني الذي حثه على التريث
أمير الكويت يدخل المشفى لإجراء فحوص طبية
أدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى المستشفى اليوم لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لنزلة برد وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون المحاكم الأميرية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قوله إن الشيخ صباح سيخضع لفحص طبي عادي.