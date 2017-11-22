فيضانات جدة السعودية، وتطورات استقالة الحريري، وخيانة أندرويد

Getty Images الهاتف المحمول يرسل موقعه باستمرار إلى أبراج التغطية

تجمع معظم الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد معلومات عن مكان المستخدم وترسلها إلى شركة غوغل دون علم المستخدم بذلك.

وتوصل تحقيق إلى أن تلك الهواتف تجمع معلومات عن مواقع أبراج التغطية القريبة من موقع المستخدم وترسلها إلى شركة غوغل.

وتعمل هذه الطريقة في الخلفية حتى إذا عطل المستخدم ميزة تحديد المواقع، وحتى إذا كان الجهاز لايحوي شريحة اتصال.

ولايوجد أمام المستخدم أي خيار لتعطيل هذا الأمر.

وردت شركة غوغل بأنها لاتحتفظ بتلك المعلومات وستتوقف عن هذه الممارسات.

وأضافت الشركة إنها جمعت تلك المعلومات لمدة 11 شهراً وإن الهدف من ذلك هو تحسين الأداء وتسريع إيصال الرسائل.

وقالت منظمة الخصوصية الدولية إن هذا الأمر يظهر أن المستخدمين لا سلطة لديهم على مايفعله الهاتف المحمول في الخلفية.

وأضاف محام في المنظمة: "عندما نشتري هاتفاً ذكياً لانتوقع أن يخوننا".

وتابع المحامي" في الوقت الذي تقول فيه غوغل إنها ستوقف هذه الممارسات في هذه الحالة، ولكن الأمر يثير السؤال عن الأشياء الأخرى التي تقوم بها غوغل دون معرفة المستخدم ولماذا".