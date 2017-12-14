السعودية: لا يوجد حصار على اليمن والحوثويون "يسرقون" المساعدات، واتفاق "وشيك" لعودة السُيّاح الروس إلى مصر

السعودية تتهم الحوثيين بـ "سرقة" المساعدات الإنسانية، وتنفي وجود حصار على اليمن
اتفاق "وشيك" لعودة السائحين الروس إلى مصر
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اتفاق "وشيك" لعودة السُيّاح الروس إلى مصر
قال مصدران مصريان ووزير روسي اليوم الخميس إن وزير
الطيران المصري شريف فتحي سيتوجه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق يوم الجمعة لاستئناف
الرحلات الجوية الروسية التي علقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015.
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء
محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير النقل
ماكسيم سوكولوف قوله يوم الخميس إن الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف
الرحلات المدنية الروسية.
وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015 بعد
أن فجر متشددون تابعون لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية قنبلة على متن طائرة روسية
بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
السعودية تتهم الحوثيين بـ "سرقة" المساعدات الإنسانية
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن
بلاده هي أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، متهما ما وصفه بـ "الميليشيات
الحوثية" بقطع الطرق ومحاصرة القرى اليمنية لمنع وصول المساعدات.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"،
قال الجبير إنه لا يوجد حصار مفروض على اليمن، وإن المساعدات تصل إلى مطار صنعاء
وميناء الحديدة (226
كلم غرب العاصمة صنعاء) "لكن
الحوثيين يسرقونها".
ونفى الوزير السعودي بشدة التقارير
الحقوقية الدولية التي اتهمت التحالف العربي بقيادة المملكة بارتكاب "جرائم
حرب" في اليمن، موجهات انتقاده لمنظمات حقوقية قائلا "فليقولوا ما
يشاءون".
واتهم الجبير الحوثيين بالتنصل من "70
اتفاقا" وإطلاق "80 صاروخا باليستيا" على المملكة منذ بدء الحرب في
2015.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اتفاق "وشيك" لعودة السُيّاح الروس إلى مصر
قال مصدران مصريان ووزير روسي اليوم الخميس إن وزير الطيران المصري شريف فتحي سيتوجه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق يوم الجمعة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي علقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015.
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله يوم الخميس إن الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية.
وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015 بعد أن فجر متشددون تابعون لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية قنبلة على متن طائرة روسية بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
السعودية تتهم الحوثيين بـ "سرقة" المساعدات الإنسانية
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن بلاده هي أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، متهما ما وصفه بـ "الميليشيات الحوثية" بقطع الطرق ومحاصرة القرى اليمنية لمنع وصول المساعدات.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال الجبير إنه لا يوجد حصار مفروض على اليمن، وإن المساعدات تصل إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة (226 كلم غرب العاصمة صنعاء) "لكن الحوثيين يسرقونها".
ونفى الوزير السعودي بشدة التقارير الحقوقية الدولية التي اتهمت التحالف العربي بقيادة المملكة بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، موجهات انتقاده لمنظمات حقوقية قائلا "فليقولوا ما يشاءون".
واتهم الجبير الحوثيين بالتنصل من "70 اتفاقا" وإطلاق "80 صاروخا باليستيا" على المملكة منذ بدء الحرب في 2015.