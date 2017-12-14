السعودية: لا يوجد حصار على اليمن والحوثويون "يسرقون" المساعدات، واتفاق "وشيك" لعودة السُيّاح الروس إلى مصر

قال مصدران مصريان ووزير روسي اليوم الخميس إن وزير الطيران المصري شريف فتحي سيتوجه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق يوم الجمعة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي علقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله يوم الخميس إن الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية.

وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015 بعد أن فجر متشددون تابعون لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية قنبلة على متن طائرة روسية بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.