أردوغان يزور السودان وبصحبته 200 من رجال الأعمال
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ملخص
- طائرة برمائية عملاقة في الصين تكمل أولى رحلاتها
- مظاهرات في روسيا لدعم مرشح ينافس بوتين على الرئاسة
- وزارة النفط العراقية تدعو شركات النفط لبناء خط تصدير جديد لنفط كركوك
- لغز وفاة عارضة أزياء هولندية في ماليزيا
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السودان وتركيا يوقعان 12 اتفاقا للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية
قال رئيسا تركيا والسودان إن البلدين اتفقا على إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أول زيارة لزعيم تركي إلى السودان مع نظيره عمر البشير.
ووقع البلدان 12 اتفاقا في بشأن التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية.
وعززت تركيا في السنوات الأخيرة استثماراتها في السودان.
رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم ارسال قوات بلاده من العراق إلى النيجر لمحافكة التطرف
أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أنه يعتزم نقل الجنود الإيطاليين الذين يخدمون في العراق إلى منطقة الساحل من شمالي إفريقيا لمواجهة التطرف وتهريب البشر.
وقال جنتيلوني من على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إنه طلب من البرلمان الإيطالي الموافقة على ارسال الجنود إلى دول النيجر خلال الأشهر المقبلة.
ويبلغ عدد الجنود الإيطاليين في العراق 1400، يريد رئيس الوزراء ارسال 400 منهم إلى النيجر.
عاجلرئيس الوزراء التركي يعلن عن 110 آلاف وظيفة في القطاع العام خلال عام 2018
السلطات في فنزويلا تفرج عن 80 من الناشطين السياسيين المعارضين بعد توبيخهم
أفرجت السلطات في فنزويلا عن 80 من الناشطين السياسيين المعارضين بمناسبة حلول أعياد الميلاد.
وأمام الكاميرات التلفزيونية، وبخت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلكاي رودريغز ثلاثة عشر من السجناء ولكنها تمنت لهم أوقاتاً سعيدة.
ومن بين الذي أطلق سراحهم عمدة مدينة سابق.
وتقول الحكومة الفنزويلية إن كل السجناء خططوا للإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
إصابة ثلاثة جنود مصريين جراء انفجار عبوة ناسفة غربي العريش
أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء أن أمين شرطة قتل وأصيب ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة عند مرور مركبتهم على الطريق الرابط بين مدينة العريش وبئر العبد إلى الغرب من المدينة.
وبحسب المصادر تقوم تلك القوات عادة بتمشيط للطريق الذى يربط العريش ببقية مناطق سيناء وبخارجها.
محامي مبارك ينفي امتلاك موكله أي أموال أو أصوال خارج مصر
نفى فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك امتلاك مبارك أي أموال أو أصوال خارج مصر.
وأضاف الديب أن الرئيس الذي حكم مصر لنحو 30 لم يخضع لتحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال الديب: "إن بعض وسائل الإعلام دأبت على مدار السنوات الماضية على نشر أخبار كاذبة بشأن امتلاك مبارك لأموال وأصول خارج مصر، وإن هذه الوسائل الإعلامية استمرت في ترديد هذه الأكاذيب دون سند أو دليل."
أردوغان يقول إن بلاده تعمل على إجلاء مصابين من الغوطة الشرقية بسورية
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تعمل مع روسيا لإجلاء مايقرب من 500 شخص من من الغوطة الشرقية المحاصرة شرقي العاصمة السورية دمشق.
وأضاف إردوغان قبل أن يتوجه في زيارة رسمية للسودان "هناك حوالي 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
وقال إردوغان إن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
لغز وفاة عارضة أزياء هولندية في ماليزيا
عثر في وقت سابق هذا الشهر على امرأة شابة ميتة أسفل مبنى مرتفع في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
المرأة الميتة هي إيفانا سميت هي عارضة أزياء هولندية تبلغ من العمر 18 عاماً وعملت في مجال عرض الأزياء لسنوات عدة.
وتبقى الظروف المحيطة بوفاتها لغزاً. قصتها هي قصة حول الجمال والموت يحيط بها شائعات تتضمن الجنس والمخدرات والكحول.
فقد أفادت أنباء بأنها سقطت وهي عارية من شرفة الطابق العشرين بعد عودتها من حفلة مع شخصين.
وأخبرت الشرطة والدي العارضة بأنه لايوجد مشتبه به في موت ابنتهما على الرغم من استمرار التحقيق.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنها أخبرت الشرطة الدولية بالحادثة.
وأمضت العارضة إيفانا معظم حياتها في ماليزيا مع جدتها وجدها، وهناك بدأت مهنة عرض الأزياء في سن 13.
وزارة النفط العراقية تدعو شركات النفط لبناء خط تصدير جديد لنفط كركوك
وجهت وزارة النفط العراقية دعوة لشركات النفط الأجنبية الراغبة في بناء خط أنابيب جديد لتصدير النفط من حقول كركوك.
وقالت الوزارة في بيان إنها حدد الرابع والعشرين من الشهر القادم كموعد نهائي للشركات الراغبة في المشاركة.
ويحل خط التصدير الجديد محل جزء دمر بشدة من خط تصدير كركوك جيهان.
تاجر مخدرات يعتقد أن سيارة الشرطة سيارة أجرة
استقل تاجر مخدرات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سيارة ولكنه فوجئ بأنه يجلس في المقعد الخلفي لسيارة شرطة.
وقالت الشرطة الدنماركية إن الرجل كان مستعجلا كي يصل إلى بيته عندما ارتكب الخطأ الفادح.
ووقعت الحادثة في مقاطعة كريستينا في العاصمة كوبنهاغن والتي أسست في سبعينيات القرن الماضي وتعرف بأنها مركز تجارة المخدرات.
وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت خلال الليل وكان التاجر يحمل كمية كبيرة من المخدرات. وأضافت الشرطة " ضباط الشرطة كانوا سعداء برؤيته"
مظاهرات في روسيا لدعم مرشح ينافس بوتين على الرئاسة
يتجمع مؤيدو السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في عشرين مدينة في روسيا في محاولة لجمع التوقيعات اللازمة له للتسجيل كمرشح في الانتخابات الرئاسية في شهر مارس/ آذار المقبل.
وقال نافالني إنه سيشارك في التجمع بموسكو. وينظر لنافالني على نطاق واسع بأنه الشخص الوحيد القادر على منافسة الرئيس بوتين الذي قرر خوض الانتخابات من أجل الفوز بفترة رئاسية رابعة.
لكن هيئة الانتخابات تقول إن نافالني غير مؤهل لأن لديه سجلا جنائيا، غير أنه ينفي ذلك ويقول إن إدانته جاءت بدوافع سياسية.
عاصفة في الفلبين تخلف 200 قتيل
انتهى تأثير العاصفة المدارية تمبين التي اجتاحت جنوب الفلبين مخلفة وراءها دمارا كبيرا.
ولقي أكثر من مائتي شخص حتفهم، وشرد أكثر من 70 ألفا.
ويقول رجال الانقاذ إن نحو 150 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين.
وكانت جزيرة مينداناو الأكثر تضررا من العاصفة حيث احدثت دمارا كبيرا في المدن، ودفنت قرى بأكملها تحت الانهيارات الأرضية.
وقال صندوق الأمم المتحدة للأطفال إن الظروف في الجزيرة صعبة للغاية.
طائرة برمائية عملاقة في الصين تكمل أولى رحلاتها
اكملت أول طائرة برمائية عملاقة في الصين أولى رحلاتها.
ويعتقد أن الطائرة من طراز AG600 وهي أضخم طائرة برمائية على مستوى العالم حيث يصل طول جناحيها إلى أربعين مترا وتتسع لخمسين شخصا.
وتستطيع هذه الطائرة التحليق لمدة اثنتي عشرة ساعة قبل إعادة تزويدها بالوقود.
وبخلاف استخداماتها العسكرية يمكن الاستعانة بالطائرة في إطفاء الحرائق والانقاذ البحري.
جمعية كاثوليكية بريطانية تقول إن المسيحيين في جميع أنحاء العالم يتعرضون للاضطهاد
تقول جمعية خيرية كاثوليكية بريطانية إن المسيحيين في جميع أنحاء العالم يتعرضون للاضطهاد أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.
وقال جون بونتيفيكس من منظمة العون الخيرية للكنيسة إنه في الوقت الذي يتحسن فيه وضع المسيحيين في الشرق الأوسط وخاصة في العراق إلا أن المسيحيين في باكستان وإندونيسيا والهند والصين معرضون بشكل خاص لمخاطر الهجمات، أو إجبارهم على ترك منازلهم، أو التحرش بهم.
وأضاف أن الأرقام التي جمعتها الكنيسة تشير إلى أن اضطهاد المسيحيين بلغ مستويات قياسية.
وأشار بونتيفيكس إلى أن الهند تثير قلقا خاصا بسبب تصاعد التطرف الهندوسي.
أردوغان يزور السودان وبصحبته 200 من رجال الأعمال
ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور السودان اليوم في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال البلاد عام 1956.
ويبحث أردوغان مع نظيره السوداني عمر البشير عددا من الملفات السياسية، بالإضافة إلى توقيع بعض الاتفاقات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة الحرة والميناء.
وتستمر الزيارة يومين، ويزور خلالها الرئيس التركي بورت سودان وتأتي زيارة أردوغان ضمن جولة أفريقية تشمل أيضا تونس وتشاد.
وأعلن السودان الأسبوع الماضي عن زيارة الرئيس التركي وبصحبته 200 من رجال الأعمال الأتراك.