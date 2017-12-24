أردوغان يزور السودان وبصحبته 200 من رجال الأعمال

أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أنه يعتزم نقل الجنود الإيطاليين الذين يخدمون في العراق إلى منطقة الساحل من شمالي إفريقيا لمواجهة التطرف وتهريب البشر.

وقال جنتيلوني من على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إنه طلب من البرلمان الإيطالي الموافقة على ارسال الجنود إلى دول النيجر خلال الأشهر المقبلة.

ويبلغ عدد الجنود الإيطاليين في العراق 1400، يريد رئيس الوزراء ارسال 400 منهم إلى النيجر.