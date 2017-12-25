المصري محمد صلاح يريد إحراز الألقاب لليفربول، وجاسوس يلتقي بأمه وزوجته قبل إعدامه

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نشطاء حقوقيين قولهم إن مدينة جرادة المغربية شهدت اليوم إضرابا عاما.

وأضاف النشطاء أن المدينة شهدت أيضاً اعتصامات ومظاهرات لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على مقتل شخصين كانا ينقبان عن الفحم بالمدينة بشكل غير قانوني.

وذكرت الوكالة نقلا عن حقوقيين وسكان إن العاملين حسين وجدوان توفيا يوم الجمعة بعد أن غمرت المياه المنجم ولم تتمكن السلطات من إخراجهما بل أخرجهما سكان لهم خبرة في استخراج الفحم من المناجم.

وأوردت الوكالة عن محمد عدادي وهو ناشط حقوقي بالمدينة قوله "عدد المعتصمين يقدر بالآلاف".

وأضاف عدادي أنه بعد غلق مناجم الفحم الحجري بالمدينة في عام 1998 نتيجة لنضوبها أصبح الناس يستخدمونها بطريقة عشوائية لكسب قوت يومهم.