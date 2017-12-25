المصري محمد صلاح يريد إحراز الألقاب لليفربول، وجاسوس يلتقي بأمه وزوجته قبل إعدامه
ملخص
- جاسوس هندي يلتقي بأمه وزوجته في باكستان قبل إعدامه
- نتانياهو يعرض من القدس أن يكون مرشدا سياحيا للمسيحيين الذين يريدون زيارة القدس
- قطر تعلن تعذر مشاركة لاعبيها في بطولة العالم للشطرنج في السعودية بسبب العلم
- البحرين تحكم بالإعدام على ستة رجال لإدانتهم بالتخطيط لاغتيال رئيس القوات المسلحة
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الغارات الجوية والاشتباكات في اليمن تخلف أكثر من 60 قتيلا
قالت مصادر أمنية وطبية إن الغارات الجوية والاشتباكات أودت بحياة أكثر من 60 مقاتلا في اليمن.
وأفاد مصدر أمني أن غارات التحالف العربي بقيادة السعودية قتلت خلال الليل أكثر من 18 من المقاتلين الحوثيين جنوبي ميناء الحديدة بينما أودى القصف بحياة 35 آخرين في منطقة تحيته المجاورة.
ومن جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية بمقتل 12 من القوات الحكومية وجرح 12 آخرين.
وأفاد شهود عيان بأن عائلة بأكملها قضت جراء غارة جوية على ضواحي صنعاء.
الخارجية الفلسطينية تصف قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بالعار
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بأنه عار.
وأضاف الوزارة في بيان " إنه تصرف معيب وغير قانوني وينافي رغبات قادة الكنيسة في القدس، ويعارض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة"
إضراب عام بمدينة مغربية بعد مقتل شخصين أثناء التنقيب عن الفحم
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نشطاء حقوقيين قولهم إن مدينة جرادة المغربية شهدت اليوم إضرابا عاما.
وأضاف النشطاء أن المدينة شهدت أيضاً اعتصامات ومظاهرات لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على مقتل شخصين كانا ينقبان عن الفحم بالمدينة بشكل غير قانوني.
وذكرت الوكالة نقلا عن حقوقيين وسكان إن العاملين حسين وجدوان توفيا يوم الجمعة بعد أن غمرت المياه المنجم ولم تتمكن السلطات من إخراجهما بل أخرجهما سكان لهم خبرة في استخراج الفحم من المناجم.
وأوردت الوكالة عن محمد عدادي وهو ناشط حقوقي بالمدينة قوله "عدد المعتصمين يقدر بالآلاف".
وأضاف عدادي أنه بعد غلق مناجم الفحم الحجري بالمدينة في عام 1998 نتيجة لنضوبها أصبح الناس يستخدمونها بطريقة عشوائية لكسب قوت يومهم.
السلطات الروسية ترفض ترشح منافس لبوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة
رفضت السلطات في روسيا محاولة السياسي المعارض ألكسي نافالني الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وقالت متحدثة باسم مفوضية الانتخابات الروسية إن إدانة نافالني بجرم جنائي يمنعه من الترشح.
واتهمت المتحدثة نافالني بخداع الناس عندما أخبر أنصاره أمس بأنه جمع توقيعات كافية للترشح في الانتخابات.
وحذر نافالني من أنه سيدعو أنصاره لمقاطعة الانتخابات إذا لم يسمح له بالترشح.
المهاجم المصري محمد صلاح يريد إحراز الألقاب لنادي ليفربول
قال المهاجم المصري محمد صلاح إنه يأمل أن يساعد فريق ليفربول على تحقيق الألقاب.
وسجل صلاح 21 هدفاً لنادي ليفربول في جميع المنافسات.
وقال صلاح في مقابلة مع قناة سكاي سبورت نيوز" أريد أن أحقق الألقاب هنا، جئت إلى هنا لإحراز الألقاب، للفوز بشيء للنادي، لنا، للجمهور".
وأضاف صلاح " أحب أن أحرز شيئاً ما هنا ، نعمل بجد كل يوم من أجل الفوز بشيء ما، وأنا متأكد أننا سنحرز لقباً ما هذا العام".
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي (البريمير ليغ)، ولم يحرز أي لقب منذ عام 2012.
مقتل جنديين أتراك وإصابة ثالث جراء هجوم لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا
أعلن الجيش التركي عن مقتل جنديين له وإصابة ثالث جراء هجوم شنه حزب العمال الكردستاني في مقاطعة هكاري جنوب شرقي البلاد.
وقال الجيش التركي إن مسلحي الحزب هاجموا الجنود الأتراك بينما كانوا يقومون بعملية أمنية في المقاطعة.
قطر تعلن تعذر مشاركة لاعبيها في بطولة العالم للشطرنج في السعودية بسبب العلم
أعلن الاتحاد القطري للشطرنج تعذر مشاركة بلاده في بطولة العالم للشطرنج التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وقال الاتحاد االقطري في بيان له إن عدم المشاركة في مونديال الشطرنج جاء بعد اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب القطري عدم رفعهم علم بلادهم خلال المنافسات.
واعتبر محمد المضيحكي أمين السر العام للاتحاد القطري للشطرنج أن "هذا الأمر مخالف لكل اللوائح والقوانين الدولية والرياضية التي تنظم المنافسات في مختلف البطولات"، مبديا أسفه لهذا الأمر.
وأكد أن اللاعبين رفضوا شرط اللجنة وهو ما ترتب عليه عدم حصولهم على تأشيرات لدخول السعودية.
ونفت الهيئة العامة للرياضة في السعودية منع دخول اللاعبين القطريين إلى البلاد، وقالت "إن المزاعم القطرية اشتملت على مغالطات وتضليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة اعتادت تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق".
البحرين تحكم بالإعدام على ستة رجال لإدانتهم بالتخطيط لاغتيال رئيس القوات المسلحة
قضت محكمة عسكرية بحرينية بالإعدام على ستة رجال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتخطيط لاغتيال رئيس القوات المسلحة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشير فيها السلطات في البحرين إلى محاولة اغتيال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.
ولم تذكر وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أي تفاصيل إضافية عن خطة الاغتيال.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن جميع المدانين من المسلمين الشيعة.
فيتنام تستعد لإجلاء جماعي لقرابة مليون شخص بسبب إعصار
تستعد السلطات في فيتنام لإجلاء جماعي لقرابة مليون من السكان حيث يقترب إعصار تمبين من البلاد.
وقالت لجنة مواجهة الكوارث الوطنية إنه تم نقل اكثر من سبعين ألفا من المناطق المنخفضة.
وأغلقت المدراس وتوقفت حركة سفن الصيد التي يتجاوز عددها الآلاف.
السلطات السعودية تعثر على جثة قاض شيعي بارز في مزرعة في العوامية
قالت الشرطة السعودية إنها عثرت على جثة قاض شيعي موال للحكومة.
وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن بقايا جثة القاضي محمد الجيراني وجدت في مزرعة في العوامية التي شهدت احتجاجات لعدة سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن فحوص الحمض النووي أكدت هوية الضحية.
وكان الشيخ محمد الجيراني أختطف في شهر ديسمبر عام 2016 من أمام منزله في العوامية.
وبسبب قرب الجيراني من السلطات السعودية فقد تعرض لعدد من الهجمات قبل اختطافه.
رجل يصدم مقر حزب سياسي في ألمانيا بسيارة محملة بعبوات الغاز
صدم رجل في ألمانيا بسيارته المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في العاصمة برلين.
وقال الشرطة الألمانية أن ماحدث يبدو أنه محاولة انتحار وقعت عند منتصف ليل الأحد.
وأضافت الشرطة أن السيارة المحملة بعبوات الوقود والغاز صدمت الأبواب الزجاجية للمقر الحزبي ما أدى لاشتعال النيران.
ولم يصب أحد في الحادث. وقالت الشرطة إن الرجل يبلغ من العمر 58 عاماً وأصيب بجراح طفيفة، ولم تتضح دوافع المهاجم.
نتانياهو يعرض من القدس أن يكون مرشدا سياحيا للمسيحيين الذين يريدون زيارة القدس
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين الذين يودون زيارة القدس.
وظهر نتنياهو في شريط مصور نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية.
ووصف نتنياهو في هذه الرسالة التي كان عنوانها "عيد ميلاد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل"، وقال فيها "أننا نحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة الموجودة خلفي".
وذكر نتنياهو أسماء عدة أماكن للزائرين المسيحيين في إسرائيل من بينها كنيسة المهد في مدينة القدس الشرقية التي يسير فيها الزائرون "على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي-المسيحي".
وقال "بالنسبة للذين يأتون لإسرائيل سوف أصطحبكم في جولة سياحية، في حقيقة الأمر سأكون مرشدكم في هذه الجولة السياحية".
جاسوس هندي يلتقي بأمه وزوجته في باكستان قبل إعدامه
يلتقي رجل هندي حكمت عليه باكستان بالإعدام بعد اتهامه بالتجسس والإرهاب بوالداته وزوجته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وسيرافق الأم والزوجة دبلوماسي هندي رفيع خلال لقاء المدان كيلبهوشان جادهاف.
وكانت محكمة عسكرية أدانته في وقت سابق هذا العام. وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها باكستان لأحد أفراد أسرته بزيارته.
وتقول باكستان إنها اعتقلت جادهاف وهو ضابط سابق في البحرية الهندية في شهر مارس/آذار عام 2016 في مقاطعة بلوشستان المضطربة.
وطالبت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام باكستان بتأجيل تنفيذ الإعدام حتى صدور حكم نهائي.