خلاف سعودي إسرائيل بسبب الشطرنج، وتركيا ستطور مدينة سواكن السودانية، ومضايقة عائلة جاسوس هندي
ملخص
- أربعون جماعة سورية معارضة تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي الروسي
- الصين تدرس توسيع ممر اقتصادي قميته مليارات الدولارات يمر عبر باكستان إلى أفغانستان
- السلطات المصرية تعدم 15 شخصاً بعد إدانتهم بقتل جنود في هجمات مسلحة
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الجيش السوري يؤكد سقوط إحدى طائراته الحربية ومقتل قائدها شمالي حماة
أكد الجيش السوري سقوط إحدى طائراته الحربية ومقتل قائدها.
وفي وقت سابق قال مقاتلو المعارضة السورية إنهم أصابوا طائرة حربية كانت تحلق شمالي محافظة حماة.
وأفادت أنباء بأن عشرات المدنيين قتلوا جراء غارات جوية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويقول نشطاء إن عشرين شخصاً قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات الجوية على محافظة إدلب الواقعة شمالي حماة.
محكمة أمريكية تبرأ الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في بيرو من تهم التآمر والكسب غير المشروع
توصلت هيئة محلفين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في بيرو بريء من تهم التآمر والكسب غير المشروع.
وكانت وجهت تهم لمانويل بورغا بتلقي رشاوي مقابل منح حقوق النقل التلفزيوني للبطولة الدولية بكرة القدم.
ويأتي هذا الحكم بعد عامين من كشف الإدعاء العام الأمريكي عن تحقيقات بشأن فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
الكويت تعتقل أربعة أشخاص لنشرهم فيديو مسيء لولي العهد
قالت وزارة الداخلية الكويتية إن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص بتهمة نشر فيديو يسيء لولي العهد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المتهمين "يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة".
وأضافت الوزارة أن السلطات لا تزال تبحث عن شخص خامس هارب.
الهند تتهم باكستان بمضايقة عائلة جاسوس محكوم عليه بالإعدام
اتهمت الهند باكستان بمضايقة عائلة رجل هندي متهم بالتجسس ومحكوم عليه بالإعدام في باكستان.
وكان الهندي كيلبهوشان جادهاف المتهم بالتجسس والإرهاب قابل أمه وزوجته في إسلام أباد أمس.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن جادهاف كان متوترا ويبدو أنه لقن مايقول خلال لقاء عائلته من قبل السلطات الباكستانية بطريقة تثبت الاتهامات الباطلة الموجهة له.
وأظهرت صور نشرتها الحكومة الباكستانية جادهاف يتكلم مع عائلته وبينهم حاجز زجاجي في وزراة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد.
وحضر اللقاء الذي استمر 40 دقيقة دبلوماسي هندي، ولكن لم يسمح له بالتحدث إلى السجين أو الاستماع إلى محادثته مع ذويه.
وتقول الهند إن باكستان لم تحترم الحساسيات الدينية والثقافية لعائلة جادهاف، وأضافت أن المسؤولين في باكستان طلبوا من أم وزوجة السجين الهندي تغيير ملابسهن، كما طلب من زوجته خلع قلادة ترتديها المرأة الهندية المتزوجة.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية أن السلطات الباكستانية لم تعيد حذاء زوجة السجين بعد ان أمرتها بخلعه.
كما اتهمت السلطات الباكستانية بالسماح للصحفيين بمضايقة عائلة جادهاف وهو عكس ما تفاهم عليه البلدان.
يذكر أن السجين الهندي انتسب لأكاديمية الدفاع الوطني عام 1987 وشغل منصب مهندس في البحرية الهندية عام 1991 ثم بدأ يعمل في مشروعات تجارية في إيران.
السودان يوافق على تطوير تركيا لمدينة تاريخية على شاطئ البحر الأحمر
أعلن السودان أنه وافق على تطوير تركيا لمدينة تاريخية على شاطئ البحر الأحمر.
ويعد الموقع على جزيرة سواكن مقصدا سياحيا ومحطة انتقالية للحجاج المسلمين الذين يقصدون مكة.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن المرسى سيبنى ليخدم السفن المدنية والعسكرية.
وتم التوصل للصفقة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت التي تسعى فيه تركيا لتقوية علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع دول إفريقيا.
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في قضية سد النهضة
اقترحت مصر على أثيوبيا اليوم مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء المقترح المصري خلال زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى إثيوبيا التقى خلالها نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو.
وأعربت مصر في بيان للخارجية أعقب اللقاء عن قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من مصر وأثيوبيا والسودان والذي يعطل استكمال الدراسات الفنية المطلوبة.
وقالت مصر إن البنك يتمتع بخبرات فنية واسعة تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية.
وأشار البيان إلى أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.
كما أكدت مصر أنها ستطرح مقترحها على السودان خلال الأيام المقبلة.
الشرطة في بنغلاديش تعتقل المدون أسد الزمان بسبب الإساءة للإسلام
قالت الشرطة في بنغلاديش إنها اعتقلت مدوناً ملحداً بتهمة الإساءة إلى الإسلام.
وأضافت الشرطة أن المدون أسد الزمان نور قبض عليه في مطار دكا الدولي بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى مدينة كاتمندو.
وكان قائد إسلامي محلي رفع شكوى ضد المدون في وقت سابق هذا العام لنشره مقاطع مصورة تنتقد النبي محمد.
ولاذ المدون بالفرار منذ ذلك الوقت.
واعتقلت السلطات في بنغلاديش عدداً من العلمانيين والملحدين بسبب الإساءة للدين الإسلامي.
وتنتقد الجماعات اليسارية والعلمانية خطوات السلطات وتقول إن حرية التعبير يجب أن تكون مصانة وإن الاعتقالات فقط تقوي المتطرفين.
رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يستقيل من منصبه
أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد استقالته من رئاسة البرلمان احتجاجا على ما وصفه "بسيطرة زمرة وفئة من الأشخاص وجماعات معينة على السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان وجعله برلمانا هزيلا وتابعا لها وغير مؤثر، فضلا عن احتكار تلك الفئة للسياسة والاقتصاد والأرض والثروات وسائر مناحي الحياة عوضا عن التقاسم العادل".
وفي مؤتمر صحفي في مقر حزبه التغيير في مدينة السليمانية انتقد يوسف محمد استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجرته حكومة الإقليم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر أيلول الماضي.
وقال محمد إن "ما جرى جاء نتيجة لاستغلال البرلمان لتمرير رغبات شخص بمفرده والحزب الذي نفذ الاستفتاء" في إشارة واضحة لرئيس إقليم كردستان الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.
شاهد في الأسفل صوراً لرئيس البرلمان الذي استقال وصوراً لجلسات البرلمان
الجيش المصري ينشر قواته للحفاظ على الأمن خلال رأس السنة وعيد الميلاد
وزير الخارجية المصري يبحث في إثيوبيا سد النهضة
يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إثيوبيا لبحث موضوع سد النهضة.
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الذي تعمل إثيوبيا على تشييده على النيل الأزرق على حصة مصر من مياه النيل.
وتسود خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن نقاط رئيسية في مشروع سد النهضة الذي تأمل إثيوبيا أن تتحول بفضله إلى أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.
وتقول مصر التي تعتمد على النيل في الحصول على المياه إن المعاهدات التاريخية تمنحها 90 بالمائة من مياه النهر.
وترد إثيوبيا بأن السد سيكون له تأثير ضئيل على حصة مصر من المياه.
السلطات المصرية تعدم 15 شخصاً بعد إدانتهم بقتل جنود في هجمات مسلحة
قالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات أعدمت صباح اليوم 15 شخصاً بعد إدانتهم بقتل جنود في هجمات مسلحة شملت اغتيالات وتدمير مركبات بسيناء في عام 2013.
وأضافت المصادر الأمنية أن تنفيذ أحكام الإعدام تم في سجني برج العرب ووادي النطرون غرب العاصمة المصري القاهرة "في توقيت متزامن".
ورفضت محكمة النقض العسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الطعن المقدم على قرار الإعدام بحق 15 مدانا في القضية.
الصين تدرس توسيع ممر اقتصادي قميته مليارات الدولارات يمر عبر باكستان إلى أفغانستان
قالت الصين إنها تدرس توسيع ممر اقتصادي قميته مليارات الدولارات عبر باكستان إلى أفغانستان من أجل تعزيز السلام في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد أولى جولة من محادثات ثلاثية في بكين إنه يأمل أن يكون هذا الاستثمار الضخم الذي يربط منطقة شينجيانغ مع باكستان حافزاً للتنمية.
وينظر إلى المحادثات كجزء من جهود الصين لتحسين العلاقات المتوترة بين باكستان وأفغانستان.
وتتهم أفغانستان باكستان بدعم مسلحي حركة طالبان. وتستثمر الصين ما يقرب من 57 مليار دولار في الممر الاقتصادي مع باكستان ويشمل ذلك بناء شبكة من الطرق والسكك الحديدية وأنابيب النفط التي تمتد من ميناء قوادر الباكستاني إلى مدينة كاشغار الصينية.
أربعون جماعة سورية معارضة تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي الروسي
قالت أربعون جماعة سورية معارضة إنها ستقاطع المحادثات التي تعتزم روسيا عقدها الشهر القادم في مدينة سوتشي.
وأصدرت جماعات المعارضة السورية بياناً جاء فيه أن روسيا تحاول تقويض جهود الأمم المتحدة لحل الصراع في سوريا.
وأضافت تلك الجماعات إن هدف روسيا هو التأكد من بقاء حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
ومن بين الجماعات السورية التي وقعت البيان جماعات حضرت الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.
وتطالب المعارضة السورية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
إسرائيل تطالب السعودية بتعويض مالي لعدم مشاركة لاعبيها في بطولة الشطرنج
قال اتحاد لعبة الشطرنج في إسرائيل إنه يسعى للحصول على تعويض مالي من منظمي بطولة الشطرنج في السعودية بعد أن رفضت السعودية إصدار تأشيرات دخول للاعبين الإسرائيليين.
وقالت مسؤولة سعودية إن تأشيرات الدخول لم يتم إصدارها بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
واتهم اتحاد لعبة الشطرنج في إسرائيل السعودية بخداع الاتحاد العالمي للعبة الشطرنج للحصول على حق استضافة البطولة التي تنطلق اليوم.
وفي وقت سابق منحت السلطات السعودية تأشيرات دخول للاعبين من قطر وإيران بعد حدوث تأخير.
الشطرنج يثير أزمة بين السعودية وقطر