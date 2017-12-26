خلاف سعودي إسرائيل بسبب الشطرنج، وتركيا ستطور مدينة سواكن السودانية، ومضايقة عائلة جاسوس هندي

اتهمت الهند باكستان بمضايقة عائلة رجل هندي متهم بالتجسس ومحكوم عليه بالإعدام في باكستان.

وكان الهندي كيلبهوشان جادهاف المتهم بالتجسس والإرهاب قابل أمه وزوجته في إسلام أباد أمس.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن جادهاف كان متوترا ويبدو أنه لقن مايقول خلال لقاء عائلته من قبل السلطات الباكستانية بطريقة تثبت الاتهامات الباطلة الموجهة له.

وأظهرت صور نشرتها الحكومة الباكستانية جادهاف يتكلم مع عائلته وبينهم حاجز زجاجي في وزراة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد.

وحضر اللقاء الذي استمر 40 دقيقة دبلوماسي هندي، ولكن لم يسمح له بالتحدث إلى السجين أو الاستماع إلى محادثته مع ذويه.

وتقول الهند إن باكستان لم تحترم الحساسيات الدينية والثقافية لعائلة جادهاف، وأضافت أن المسؤولين في باكستان طلبوا من أم وزوجة السجين الهندي تغيير ملابسهن، كما طلب من زوجته خلع قلادة ترتديها المرأة الهندية المتزوجة.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أن السلطات الباكستانية لم تعيد حذاء زوجة السجين بعد ان أمرتها بخلعه.

كما اتهمت السلطات الباكستانية بالسماح للصحفيين بمضايقة عائلة جادهاف وهو عكس ما تفاهم عليه البلدان.

يذكر أن السجين الهندي انتسب لأكاديمية الدفاع الوطني عام 1987 وشغل منصب مهندس في البحرية الهندية عام 1991 ثم بدأ يعمل في مشروعات تجارية في إيران.