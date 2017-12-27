اتهامات لإيزيدين بالانتقام من العرب في العراق، ومحطة ترامب في القدس، وقضية"نساء الراحة"

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مقاتلين إيزيدين بإخفاء وقتل 52 مدنيا من أفراد عشيرتين عربيتين هما متيوت وجحيش أواخر عام 2017.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن "أقارب الضحايا أبلغونا عن قيام القوات الإیزیدیة في 4 حزيران 2017 باعتقال قسري ثم على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل".

وأكد نفس الرواية لهيومن رايتس ووتش أحد قادة المجتمع الايزيدي والذي قدم لها قائمة تضم أسماء خمسة من المقاتلين الإيزيديين قيل له إنهم من أعدموا تلك العائلات، إضافة إلى شهادات لشخصين من عشيرة متيوت كانا قد دخلا القرية بعد ساعتين من وقوع المجزرة وأحد أفراد جهاز مخابرات الحشد والذي زار القرية ورأى عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان الإيزيديون المحليون وتضم رفات ضحايا قبيلة متيوت.

ورداً على تقرير هيومن رايتس ووتش، قال حيدر ششو مسؤول قوات حماية أزيدخان - وهي قوات إيزيدية مستقلة في منطقة سنجار في محافظة نينوى - إن تقرير المنظمة الذي اتهم مقاتلين ايزيدين بإخفاء وقتل أفراد من عشيرتين عربيتين إذا كان صحيحا فإن "من نفذ تلك المجزرة هم جزء من الحشد الشعبي ولا ينتمون للقوات الإزيدية".

إلا أن ششو استدرك قائلا إن " اتهام القوات الإيزيدية مرفوض و لا أساس له من الصحة ".