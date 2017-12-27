اتهامات لإيزيدين بالانتقام من العرب في العراق، ومحطة ترامب في القدس، وقضية"نساء الراحة"
ملخص
- كوريا الجنوبية تعيد فتح قضية نساء أجبرن على الدعارة في الجيش الياباني
- إطلاق نار في معمل في العاصمة الروسية ومقتل شخص وجرح آخرين
- بنغلاديش تنشأ مصنعاً للملابس داخل سجن لتحسين دخل السجناء
- منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن قوات إيزيدية قتلت 52 مدنيا من أفراد عشيرتين عربيتين
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وزير النقل الإسرائيلي يطلق اسم ترامب على محطة قطار في القدس
قالت صحيفية يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن وزير النقل يسرائيل كاتز قرر أن يطلق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محطة قطار عند الحائط الغربي.
وتقول الصحيفة إن محطة القطار من المقرر أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون عقد من الزمن.
وتنقل الصحيفة عن الوزير كاتز قوله:" إن الحائط الغربي هو أعظم المقدسات عند اليهود، ولذلك قررت أن أسمي محطة القطار التي تقود إليه باسم الرئيس ترامب في ضوء قراره الشجاع والتاريخي في الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل".
الحكومة الأوكرانية تجري أكبر عملية تبادل سجناء مع الانفصاليين منذ بدء الصراع
تجري الحكومة والمتمردون الانفصاليون في شرقي أوكرانيا أكبر عملية تبادل سجناء منذ إندلاع الصراع في بداية عام 2014.
وتنقل السلطات الأوكرانية بموجب عملية التبادل أكثر من 260 سجيناً إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في مقابل 74 سجيناً من المحتجزين في منطقتي دونتيسك ولوهانسك.
وهذه أول عملية تبادل سجناء تحدث هذا العام بين أطراف الصراع في أوكرانيا.
منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن قوات إيزيدية قتلت 52 مدنيا من أفراد عشيرتين عربيتين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مقاتلين إيزيدين بإخفاء وقتل 52 مدنيا من أفراد عشيرتين عربيتين هما متيوت وجحيش أواخر عام 2017.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن "أقارب الضحايا أبلغونا عن قيام القوات الإیزیدیة في 4 حزيران 2017 باعتقال قسري ثم على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل".
وأكد نفس الرواية لهيومن رايتس ووتش أحد قادة المجتمع الايزيدي والذي قدم لها قائمة تضم أسماء خمسة من المقاتلين الإيزيديين قيل له إنهم من أعدموا تلك العائلات، إضافة إلى شهادات لشخصين من عشيرة متيوت كانا قد دخلا القرية بعد ساعتين من وقوع المجزرة وأحد أفراد جهاز مخابرات الحشد والذي زار القرية ورأى عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان الإيزيديون المحليون وتضم رفات ضحايا قبيلة متيوت.
ورداً على تقرير هيومن رايتس ووتش، قال حيدر ششو مسؤول قوات حماية أزيدخان - وهي قوات إيزيدية مستقلة في منطقة سنجار في محافظة نينوى - إن تقرير المنظمة الذي اتهم مقاتلين ايزيدين بإخفاء وقتل أفراد من عشيرتين عربيتين إذا كان صحيحا فإن "من نفذ تلك المجزرة هم جزء من الحشد الشعبي ولا ينتمون للقوات الإزيدية".
إلا أن ششو استدرك قائلا إن " اتهام القوات الإيزيدية مرفوض و لا أساس له من الصحة ".
بنغلاديش تنشأ مصنعاً للملابس داخل سجن لتحسين دخل السجناء
قالت السلطات في بنغلاديش إنها فتحت مصنعاً للملابس داخل سجن لتحسين دخل السجناء.
ووفرت السلطات تدريباً لما يقرب من 300 سجين في سجن خارج العاصمة دكا لحياكة الملابس الجاهزة التي ستباع في السوق الحرة.
وقال المسؤولون إن السجناء يمكنهم إرسال النقود التي يحصلون عليها إلى أسرهم أو يمكن أن يحتفظوا بها إلى حين قضاء مدة حكمهم في السجن.
وتعد بنغلاديش ثاني أكبر مصدر للألبسة الجاهزة في العالم وخاصة للأسواق الأوروبية والأمريكية.
عاجلإطلاق نار في معمل في العاصمة الروسية ومقتل شخص وجرح آخرين
تفيد الأنباء الواردة من روسيا بأن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول معمل في العاصمة موسكو بعد أن أطلق رجل النار فقتل شخصا وجرح آخرين.
وقالت وسائل إعلام روسية إن مطلق النار يعتقد أنه المالك السابق لمعمل الحلويات.
كوريا الجنوبية تقول إن أربعة منشقين من كوريا الشمالية ظهرت عليهم آثار التعرض للاشعاع النووي
قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن اربعة منشقين من كوريا الشمالية ظهرت عليهم آثار التعرض للاشعاعات.
وقالت الحكومة في سيول إن اللاجئين عاشوا بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.
وكان أكثر من مئة لاجىء فروا من وطنهم بعد أول تجربة نووية لكوريا الشمالية عام 2006.
كوريا الجنوبية تعيد فتح قضية نساء أجبرن على الدعارة في الجيش الياباني
أعادت كوريا الجنوبية فتح قضية إجبار آلاف النساء من كوريا الجنوبية على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كونغ وا إن الصفقة التي تم التوصل لها قبل عامين مع اليابان بشأن النساء اللواتي أجبرن على العمل في الدعارة فشلت في تلبية احتياجات الضحايا.
وأضافت كانغ أن لجنة التقضي توصلت إلى أنه يجب أن تأخذ آراء الضحايا في الحسبان وهن ما أطلق عليهن "نساء الراحة".
الرئيس الأمريكي يحذر من الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي
حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أوباما لهيئة الإذاعة البريطانية في أول مقابلة له خارج البيت الأبيض، إن هذه الممارسات تشوه فهم الناس للقضايا المعقدة ونشر المعلومات المضللة.
ولم يذكر أوباما خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم، لكنه شدد على ضرورة أن يتحرى القادة الدقة عند النشر في وسائل التواصل.
الآلاف يحتشدون عند ضريح بنظير بوتو في الذكرى العاشرة لرحيلها
احتشد الآلاف من مؤيدي حزب الشعب الباكستاني عند ضريح رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في الذكرى العاشرة لرحيلها.
وقتلت بنظير في تفجير انتحاري بعد مسيرة انتخابية عام 2007. وسيخطب في الحشود زوج بنظير وابنها.
وكثفت الإجراءات الأمنية حول الضريح حيث يتوقع تجمع مئات الآلاف في وقت لاحق اليوم.
وكانت الحكومة الباكستانية أنحت باللائمة في مقتل بنظير على حركة طالبان.