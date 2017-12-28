أخت ميغان ماركل ترد على الأمير هاري: "أسرتها كبيرة"، ووزير إماراتي: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة
ملخص
- مقتل وإصابة 70 في تفجير انتحاري بأفغانستان
- وزير إماراتي : العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة
- الهند تسعى لتجريم الطلاق "البائن الفوري"
- شركة طيران تعتذر للاعبين اتهمتهما بسرقة بطاطين
- قانون إسرائيلي يمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيقات
- وناطحة سحاب صينية في مزاد على الإنترنت
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الرياح القوية تدفع طائرة للصدام بمبنى
اصطدمت طائرة بجانب مبنى بعد خروجها عن مدرجها بسبب الرياح القوية في مالطا.
فقد ضرب أنف الطائرة الخاصة أحد المباني في مطار مالطا الدولي قرب العاصمة فاليتا.
وتم استدعاء الطوارئ ولكن لم تقع إصابات فلم يكن هناك ركاب على كتن الطائرة لدى وقوع الحادث.
مقتل ضابطين وإصابة 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بشمال سيناء بمصر.
لقي ضابطان حتفهما وأصيب 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة في مدرعة على طريق العريش بئر العبد بشمال سيناء بمصر.
وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن الانفجار وقع بمنطقة أبوالحصينى على بعد 25 كيلو غرب مدينة العريش بعد تفجير مسلحين عبوة ناسفة كانت مزروعة في نهر الطريق لدى مرور المدرعة.
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مظاهرات في إيران بسبب ارتفاع الأسعار
تظاهر المئات من الايرانيين في مدينة مشهد ثاني أكبر مدينة في إيران ومدن أخرى الخميس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكومة. وأظهرت أشرطة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يرددون هتافات تصف الرئيس حسن روحاني بالدكتاتور.
وطالب المتظاهرون بالانسحاب من سوريا والتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
ونسبت وسائل الإعلام الإيرانية لمحافظ مشهد محمد رحيم نوروزيان القول إنه رغم أن المظاهرات غير قانونية إلا أن الأمن تعامل معها بالكثير من التسامح.
أخت ميغان ماركل ترد على هاري: "أسرتها كبيرة"
علقت سامنتا غرانت الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري على التصريح الذي قال فيه لإذاعة بي بي سي إن الأسرة المالكة بمثابة العائلة لخطيبته حيث "لم يكن لها عائلة أبدا".
وقد أبرز ريتشارد بالمر مراسل ديلي إكسبريس لشؤون القصر الملكي هذا التصريح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما دفع غرانت للرد.
وقالت غرانت، وهي أخت ماركل من الأب، :"إنها أسرة عادية مثل كل العائلات، وبعد طلاق والدي ودوريا بات لميغان بيتان ولكنها كانت مشغولة جدا."
وأضافت :" لقد كانت لها دائما أسرة كبيرة تقف إلى جانبها."
الكرملين يحقق في فشل إطلاق قمرين صناعيين
قال الكرملين الخميس إن روسيا تجري تحليلا لقطاعها الفضائي بعد فشل عمليتي إطلاق قمرين صناعيين في شهرين.
وذكر متحدث باسم الكرملين أنه يجرى حاليا تحليل للوضع بعد ما حدث.
وأفادت الأنباء الخميس أن موسكو فقدت الاتصال مع أول قمر صناعي وطني للاتصالات لأنغولا يحمل الاسم (أنغوسات-1) والذي تم إطلاقه من قاعدة بايكونور الثلاثاء.
وكانت روسيا قد فقدت الشهر الماضي الاتصال بالقمر الصناعي المخصص لرصد وقياس أحوال الطقس ميتيور إم بعد إطلاقه.
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خطر على حقوق المسلمين في الفلبين
حذرت الأمم المتحدة من أن تمديد العمل بالقانون العسكري في جزيرة مندناو جنوب الفلبين يشكل خطرا كبيرا على حقوق السكان المسلمين هناك.
وفي تقرير جديد، قال مقررا الأمم المتحدة الخاصان إن هذه المنطقة من الفلبين شهدت هجمات للجيش وقتل السكان وتهجير بضعة آلاف منهم من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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ناطحة سحاب صينية في مزاد على الإنترنت
يطرح للبيع في موقع تاوباو الصيني للتجارة الإلكترونية في 2 يناير/كانون ثاني المقبل ناطحة سحاب طولها 156 مترا ومقامة بإقليم شانكسي الصيني.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الثمن المطلوب في هذه البناية، التي بدأ تشييدها في عام 2006 وتم الانتهاء منها في عام 2011 ، سيكون 84 مليون دولار.
تمساح يبحث عن صاحبه في ملبورن
تبحث الشرطة الأسترالية عن صاحب تمساح صغير عثر عليه يسير في شوارع مدينة ملبورن في يوم عيد الميلاد.
وقالت الشرطة الأسترالية إنه لدى قيام بعض السكان بالإبلاغ عن وجود التمساح اعتقدت في البداية أنهم يبالغون وأنه مجرد سحلية كبيرة.
وبدلا من السحلية عثروا على تمساح صغير طوله متر واحد ويجلس في هدوء.
ويقول صائد التماسيح مارك بيلي إن الشرطة استدعته لصيد التمساح الذي كان يتهادى قرب مركز طبي بضاحية هايدلبرغ هايتس.
عاصفة تضرب مدينة أمريكية بثلوج ارتفاعها 165 سنتيمترا
غطت عاصفة ثلجية مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية بثلوج زاد ارتفاعها عن 165 سنتيمترا.
وقد أخفت العاصفة الثلجية السيارات وأصابت المنطقة بالشلل ودفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يهب مزيد من العواصف الشتوية على المدينة مساء الخميس.
خروج كبار السن من المنزل يساهم في إطالة أعمارهم
توصلت دراسة جديدة إلى أن خروج كبار السن من المنزل بصورة منتظمة ربما يسهم في إطالة أعمارهم.
وقال الباحثون في دورية رابطة الجمعية الأمريكية لأمراض الشيخوخة إن وتيرة خروج المشاركين في الدراسة، وهم في السبعينات والثمانينات والتسعينات من العمر، من المنزل انعكست على أعمارهم.
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أزياء للرضع في تايلاند بمناسبة عام الكلب
أظهرت ممرضات في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك حبهن للجراء بإلباس الرضع حديثي الولادة قبعات زرقاء وبنية من الكروشيه لها آذان كلاب بمناسبة قرب حلول عام الكلب الذي سيبدأ في فبراير/شباط 2018.
وقالت إحدى الممرضات إن الآباء حصلوا على صور لأطفالهم كتذكار.
وأضافت أن بعض الآباء اختاروا مستشفى باولو ميموريـال هوسبيتال تشوكتشاي 4 للولادة خصيصا بسبب أزياء العام الجديد والصور التذكارية التي يقدمها.
منظمو مسابقة ملكة جمال أمريكا يطلبون المساعدة
دعت المجموعة المعنية بتنظيم مسابقة ملكة جمل أمريكا "ميس أمريكا" الفائزات السابقات إلى المساعدة في عملية إصلاح هذه المنظمة بعد تفجر فضيحة الرسائل الإلكترونية البذيئة مؤخرا.
وكان سام هاسكل، المديرالتنفيذي لمنظمة "ميس أمريكا"، قد استقال بعد تسريب رسائل إلكترونية تشير إلى سخريته من مشاركات في المسابقة.
وفي بيان، قالت المنظمة إنها ستقبل استقالة هاسكل، كما سيغادر لاين ويدنر، رئيس المنظمة.
وذكرت تقارير أن الرسائل البريدية المسربة احتوت على إشارات بذيئة لفائزات سابقات وتعليقات بشأن حياتهن الجنسية.
وانتقدت مشاركات ما جاء في الرسائل المسربة التي وصفنها بـ "المخيفة".
وأكد متحدث باسم المنظمة، لبي بي سي، أن مدير المنظمة ومسؤول التشغل بها، جوش راندل، استقال أيضا "في ضوء التطورات الجديدة".
وكان موقع هافنغتون بوست قد نشر مواد مزعومة لرسائل على مدار ثلاث سنوات بين هاسكل ومسؤولين آخرين في المنظمة المسؤولة عن المسابقة.
قانون إسرائيلي يمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيقات
وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة على تشريع مثير للجدل يحد من سلطات الشرطة.
ويحول مشروع القانون دون قيام الشرطة بالإعلان علنا عما إذا كانت قد عثرت على أدلة كافية ضد المشتبه به، قبل أن يعلن المدعون العامون ما إذا كانوا سيوجهون الاتهامات.
وقال نواب المعارضة ان مشروع القانون هو محاولة من جانب حزب الليكود اليميني لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التحقيقات للاشتباه بتلقيه الرشوة والاحتيال.
شركة طيران تعتذر للاعبين اتهمتهما بسرقة بطاطين
اعتذرت شركة طيران أمريكية "أمريكان إيرلاينز" لاثنين من لاعبي كرة السلة المحترفين بعد طردهما من على متن إحدى طائراتها قبل الإقلاع بزعم سرقتهما لبطاطين.
وكان اللاعبان ماركوس تيغ وتراسون بوريل قد استقلا طائرة عشية عيد الميلاد في طريقهما لإحدى المباريات.
ولكن قبل الإقلاع اتهمتهما مضيفة بسرقة بطاطين من قسم الدرجة الأولى وبناء عليه أجبرا على مغادرة الطائرة.
واتضح لاحقا أن ركابا في قسم الدرجة الأولى هم الذين قدموا البطاطين للاعبين.
يذكر أن اللاعبين من أصل أفريقي وكذلك المضيفة.
الهند تسعى لتجريم الطلاق "البائن الفوري"
قدمت الحكومة الهندية يوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لمنع الطلاق البائن الفوري حيث تقول نساء إنه ينتهك حقهن في المساواة.
و قد يواجه الأزواج الذين يحاولون استخدام حق "الطلاق الفوري"عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في الهند وذلك وفقاً لمسودة مشروع قرار تشريعي جديد.
وكانت المحكمة العليا في الهند قد أصدرت في أغسطس/آب الماضي حكماً يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية.
وصدر الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين.
وتعد الهند واحدة من مجموعة صغيرة من البلدان، التي يمكن فيها للرجل المسلم طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات.
وجاء هذا القرار التاريخي استجابة لمجموعة من العرائض التي قدمت ضد العرف المسمى "الطلاق البائن".
وقد رفعت هذه القضايا خمس نساء مسلمات طلقن بهذه الطريقة ومجموعتان للحقوق.
وزير إماراتي: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن تركيا لن تقود العالم العربي.
ويأتي ذلك في أول تعليق من أبوظبي تجاه أنقرة بعد اندلاع خلاف الأسبوع الماضي بشأن تغريدة أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشرها واعتبرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسيئة.
وقال قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن الدول العربية بحاجة إلى التعاضد والتعاون في مواجهة الأطماع الإقليمية المحيطة.
وكتب قرقاش يقول: "المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة."
كانت تركيا قد استدعت القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بأنقرة الأسبوع الماضي بعدما أعاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نشر تغريدة تتهم فخر الدين باشا قائد آخر حاكم عثماني في المدينة بنهب أموال ومخطوطات منها عام 1916.
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير كابول
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي ووكالة أنباء في العاصمة الأفغانية كابول الخميس مما أسفر عن مقتل عشرات كانوا يحضرون مؤتمرا بمناسبة إحياء ذكرى الغزو السوفييتي لأفغانستان.
وأشارت التقديرات إلى مقتل نحو 40 وإصابة 30 آخرين في تلك التفجيرات.
يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدا في الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على مساجد ومراكز للشيعة في أفغانستان.