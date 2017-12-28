أخت ميغان ماركل ترد على الأمير هاري: "أسرتها كبيرة"، ووزير إماراتي: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

علقت سامنتا غرانت الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري على التصريح الذي قال فيه لإذاعة بي بي سي إن الأسرة المالكة بمثابة العائلة لخطيبته حيث "لم يكن لها عائلة أبدا".

وقد أبرز ريتشارد بالمر مراسل ديلي إكسبريس لشؤون القصر الملكي هذا التصريح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما دفع غرانت للرد.

وقالت غرانت، وهي أخت ماركل من الأب، :"إنها أسرة عادية مثل كل العائلات، وبعد طلاق والدي ودوريا بات لميغان بيتان ولكنها كانت مشغولة جدا."

وأضافت :" لقد كانت لها دائما أسرة كبيرة تقف إلى جانبها."