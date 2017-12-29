الأهالي يعتقلون منفذ هجوم حلوان وهو يتجول بعد الحادث، والتفجير عقوبة حلق اللحية
ملخص
- قوات شرق ليبيا تسيطر على بنغازي بالكامل
- أسوأ حريق في نيويورك منذ عقود
- الإفراج عن أميرين سعوديين من محتجزي الريتز
- إطلاق نار على كنيسة جنوبي القاهرة
- إصابات بالرصاص والغاز في مواجهات على حدود غزة
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الإفراج عن أميرين سعوديين من محتجزي الريتز
أطلقت السلطات السعودية سراح أميرين من أبناء الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض بعد أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة السعودية المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.
وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة رويترز للأنباء إنه تم الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة ولم يكشف تفاصيل هذه التسوية.
الأهالي يعتقلون منفذ هجوم حلوان وهو يتجول بعد الحادث
أحمد الكيلاني
مراسل بي بي سي عربي
شدد السلطات الأمنية المصرية إجراءاتها عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة ومتجرا بضاحية حلوان جنوبي القاهرة، بحسب مراسل بي بي سي من موقع الحادث أحمد الكيلاني.
وقال الكيلاني إن ضحايا الهجومين، الذي قام به بالأسلحة النارية منفذان على دراجتين بخاريتين، 10 من بينهم شرطي وأحد المنفذين وتاجرين أقباط.
لحظة التصدي لمنفذ هجوم كنيسة مارمينا حلوان
وأشار مراسلنا إلى وقوع الهجومين بعد خروج الناس من قداس بالكنيسة المستهدفة وهي كنيسة مار مينا.
وأضاف أنه شاهد فيديو يتداوله أهالي المنطقة يظهر قيامهم بالقبض على المنفذ الآخر والي كان يحمل سلاحا ناريا وقنبلة، مشيرا إلى أنه يبدو في الفيديو وهو يتجول حاملا حقيبة جلدية بعد تنفيذه الهجوم وقبل أن يلقي الأهالي القبض عليه.
قتلى في إطلاق نار على كنيسة ومتجر جنوبي القاهرة
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لبي بي سي إن حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف كنيسة ومتجرا يمتلكه قبطي صباح اليوم بلغت 10 أشخاص بمن فيهم أمين شرطة من قوة التأمين.
وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن سقوط خمسة مصابين.
ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة".
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وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم عقب إصابته وضبطت معه سلاحا آليا و150 طلقة وعبوة متفجرة.
وأشار البيان إلى أن المهاجم "كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة".
وكانت الكنيسة القبطية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى هجومين أحدهما استهدف الكنيسة والآخر استهدف متجرا للأجهزة المنزلية يمتلكه مسيحي بذات المنطقة الواقعة جنوبي القاهرة. وأوردت الكنيسة في البيان أسماء القتلى وأعمارهم والتي توضح أن أحد القتلى يبلغ تسعين عاما.
وعلى صعيد آخر قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إنها تتابع هجومين في منطقة حلوان. وحذرت السفارة رعاياها من الاقتراب من تلك المنطقة ونبهت إلى ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية وإرشادات السفر.
إصابات بالرصاص والغاز في مواجهات على حدود غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع عدة إصابات بالرصاص والغاز في مواجهات على حدود غزة
وقد تظاهر الآلاف في مختلف مناطق قطاع غزة بعد صلاة الجمعة بطلب من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك رفضا وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل حيث توجه المئات منهم لمناطق التماس على الحدود بين القطاع وإسرائيل.
روسيا تستعيد الاتصال بقمر صناعي أنغولي
قالت روسيا الجمعة إنها استعادت الاتصال بالقمر الصناعي أنغوسات-1 وهو أول قمر صناعي للاتصالات لأنغولا.
وكانت روسيا قد فقدت الاتصال مع القمر بعد إطلاقه من قاعدة بايكونور الثلاثاء الماضي لتعلن أمس أنها ستحقق في الأمر.
وكانت روسيا قد فقدت الشهر الماضي الاتصال بالقمر الصناعي المخصص لرصد وقياس أحوال الطقس ميتيور إم بعد إطلاقه.
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حكاية الرجل الذي حمل فيلا
أصبح حارس الغابة الهندي بالانيشامي ساراثوكومار البالغ من العمر 28 عاما بطلا وموضوع العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الهندية بإنقاذه فيلا رضيعا انفصل عن أمه.
وكانت وسائل الإعلام قد نشرت صورة الحارس وهو يحمل الفيل الرضيع على ظهره بعد أن أخرجه من خندق وقع فيه.
ويحكي ساراثوكومار القصة فيقول إنه بعد وردية ليلية تلقى اتصالا هاتفيا بأن أنثى فيل تسد طريقا وترفض التحرك فذهب وأعادها إلى الغابة باستخدام النيران وعندما بحث في المنطقة وجد الفيل الصغير فأنقذه.
ويضيف قائلا: "ومن لك الحين أتلقى سيلا من الرسائل تسألني كيف حملته وهو أثقل منك والحقيقة أنني لا أعرف سوى أنه كان علي إنقاذه."
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ثمانون عاما على انطلاق إذاعة بي بي سي العربية
التفجير عقوبة حلق اللحية
حذرت جماعة إسلامية متشددة في شمال غربي باكستان الحلاقين في المنطقة من حلق لحى زبائنهم بحجة أن ذلك ضد دينهم.
وقال الحلاقون فيمقاطعة خيبر باختونخوا إن الكتيبات التي وزعتها الجماعة المتشددة أبلغتهم أيضا بعدم تشذيب اللحى.
وكانت بعض محلات الحلاقين في المنطقة قد تعرضت لهجمات بالقنابل بعد أن اتهمتهم الجماعات الإسلامية المتشددة بحلق لحى الزبائن.
بث مصري مباشر من حلايب وشلاتين
بدأ التليفزيون المصري صباح اليوم بثا مباشرا من منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين مصر والسودان، استعدادا لنقل شعائر صلاة الجمعة من هناك بمشاركة وفد من وزارة الأوقاف المصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين البلدين على خلفية النزاع على المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أمس إنها ستخاطب الأمم المتحدة "للتأكيد على مصرية منطقة حلايب وشلاتين"، رافضة ما وصفته بمزاعم السودان حول سيادتها على تلك المنطقة.
مصرع 12 في أسوأ حريق بنيويورك منذ عقود
لقي 12 شخصا مصرعهم في نيويورك في حريق اندلع بمبنى سكنى بمنطقة برونكس بالمدينة.
وقال رئيس بلدية نيويورك إن الحريق تم اخماده، مشيرا إلى إصابة 4 أشخاص بجراح خطيرة بينما أنقذ رجال الإطفاء 12 شخصا آخرين.
وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه معرفة سبب الحريق الذي وصفوه بأنه أسوأ حريق تشهده المدينة منذ عقود.
قوات شرق ليبيا تسيطر على بنغازي بالكامل
قال مسؤولون عسكريون إن قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر انتزعت السيطرة من مقاتلين إسلاميين على آخر حي في بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية.
وقال اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية لوكالة رويترز إن القوات الشرقية باتت تسيطر بالكامل على مدينة بنغازي بعد أن قضت على من سماهم الإرهابيين وعناصر داعش أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الاسلامية.