الأهالي يعتقلون منفذ هجوم حلوان وهو يتجول بعد الحادث، والتفجير عقوبة حلق اللحية

أطلقت السلطات السعودية سراح أميرين من أبناء الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض بعد أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة السعودية المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة رويترز للأنباء إنه تم الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة ولم يكشف تفاصيل هذه التسوية.