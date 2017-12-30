شنغهاي

الحبس لناشطة مصرية بارزة وآخرين في قضية "تيران وصنافير"، وملكة بريطانيا تكرم سيدة تبنت 100 طفل

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ملخص

  1. الحبس 3 سنوات للرئيس المصري السابق محمد مرسي لإهانة القضاء
  2. مظاهرات مؤيدة للحكومة الإيرانية تتحدى مظاهرات المعارضة
  3. مسلح يقتل 11 في هجومين على كنيسة في ضاحية حلوان بمصر، وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم
  4. تقارير: روسيا تمد كوريا الشمالية بالوقود رغم العقوبات الدولية

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محكمة مصرية تقضي بحبس الناشطة السياسية ماهينور المصري وآخرين، لمدة عامين بعد إدانتهما بمخالفة قانون التظاهر، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية بالأسكندرية في 14 يونيو/حزيران الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة بـ "جزيرتي تيران وصنافير".

وقال محامون وأقارب المتهمين في القضية إن محكمة جنح مستأنف المنتزه بالاسكندرية حددت جلسة 13 يناير/كانون الثاني المقبل لنظر استئناف المتهمين في الحكم.

كما قضت المحكمة ذاتها بحبس ثلاثة نشطاء آخرين غيابيا ثلاث سنوات في القضية ذاتها، حسب محامين ونشطاء حضروا جلسة الحكم.

وماهينورالمصري، 31 عاما، محامية حقوقية تنتمي لحركة "الإشتراكيين الثوريين"، وقد قضت عقوبة الحبس عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا، بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013.

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نشرسياسيون في لبنان صورا لأنفسهم مع حيواناتهم الأليفة لإظهار تضامنهم مع الغضب واسع النطاق على حملة لبلدية الغبيري في ضاحية بيروت لتسميم الكلاب الضالة. ووقع عشرات الآلاف التماسا يدعو إلى وضع قوانين جديدة لحقوق الحيوان في لبنان.

اذا كان من كائن ليذكرنا بإنسانيتنا ويعلمنا الاخلاص والمحبة والوفاء والحنان فهو الكلب .ان تسميم الكلاب في الغبيري وب… twitter.com/i/web/status/9…

Walid Joumblatt

walidjoumblatt

اذا كان من كائن ليذكرنا بإنسانيتنا ويعلمنا الاخلاص والمحبة والوفاء والحنان فهو الكلب .ان تسميم الكلاب في الغبيري وب… twitter.com/i/web/status/9…

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ملكة بريطانيا تكرم ستيلا تومكينسون، 79 عاما، من مقاطعة وارويكشير لتبنيها 100 طفل، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مدار 50 عاما

ستيلا تومكينسون
STELLA TOMKINSON

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مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات جديدة ومتفرقة لمتظاهرين مناوئين للحكومة الإيرانية في طهران، وسمعت هتافات "بسقوط" المرشد الديني الأعلى، آية الله علي خامنئي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي يحذر من التظاهر دون ترخيص.

وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي
AFP
وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي

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قال مصدران أمنيان كبيران من أوروبا الغربية لوكالة رويترز للأنباء إن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في ثلاث مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة وذلك بنقل شحنات في عرض البحر وهو ما يمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغيانغ.

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قالت السلطات الصينية إنها عاقبت نحو 450 شخصا بسبب اساءة استخدام أموال منحة لتخفيف وطأة الفقر. وأضافت أنه تم استرداد أموال المختلسة تزيد عن مائة مليون دولار من خلال تحقيق استمر ثلاثة أشهر فى جميع انحاء البلاد. وعلى مدى السنوات الأخيرة، جعلت الحكومة في الصين الحد من الفقر، والإنفاق على الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية أهدافها الرئيسية. وتقول الصين إن 4 بالمئة فقط من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

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ترامب على تويتر: "المتظاهرون السلميون" في إيران فاض بهم الكيل من فساد النظام وتمويله الإرهاب

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تويتر تغريدة حول على الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في إيران حاليا بالقول إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج."

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption &amp; its squandering of the nati… twitter.com/i/web/status/9…

Donald J. Trump

realDonaldTrump

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nati… twitter.com/i/web/status/9…

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عدد من المصابين جراء إطلاق للأعيرة النارية احتفالا بصعود المنتخب العراقي للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج

23 مصابا في إطلاق للأعيرة النارية احتفالا بفوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مساء الجمعة على المنتخب اليمني وصعوده للدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين، بحسب مسؤول بارز في وزارة الصحة العراقية.

لاعبون من المنتخب العراقي لكرة القدم
AFP

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حكم بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء"

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

الرئيس المصري السابق محمد مرسي
AFP

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مظاهرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد يومين من احتجاجات ضدها

تظاهر عشرات آلاف المؤيدين لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية السبت في طهران وفي مدن عدة في محافظات أخرى بينها مشهد، بعد يومين من الاحتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد.

وبث التلفزيون الايراني صور هذه التظاهرات التي تأتي في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009.

مظاهرات مؤيدة للحكومة الإيرانية
IRINN

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