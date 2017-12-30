الحبس لناشطة مصرية بارزة وآخرين في قضية "تيران وصنافير"، وملكة بريطانيا تكرم سيدة تبنت 100 طفل

محكمة مصرية تقضي بحبس الناشطة السياسية ماهينور المصري وآخرين، لمدة عامين بعد إدانتهما بمخالفة قانون التظاهر، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية بالأسكندرية في 14 يونيو/حزيران الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة بـ "جزيرتي تيران وصنافير".

وقال محامون وأقارب المتهمين في القضية إن محكمة جنح مستأنف المنتزه بالاسكندرية حددت جلسة 13 يناير/كانون الثاني المقبل لنظر استئناف المتهمين في الحكم.

كما قضت المحكمة ذاتها بحبس ثلاثة نشطاء آخرين غيابيا ثلاث سنوات في القضية ذاتها، حسب محامين ونشطاء حضروا جلسة الحكم.

وماهينورالمصري، 31 عاما، محامية حقوقية تنتمي لحركة "الإشتراكيين الثوريين"، وقد قضت عقوبة الحبس عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا، بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013.