الحرس الثوري الإيراني يهدد المتظاهرين بالقبضة الحديدية

حث الرئيس الليبري المنتخب حديثاً جورج وياه أبناء بلده المغتربين على العودة إلى ديارهم والمساهمة في تعميرها.

وأطلق وياه هذه المناشدة في أول مؤتمر صحفي له بعد تأكد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئيسية.

وقال الرئيس الذي كان سابقاً لاعب كرة قدم مشهور إن المهارات والخبرة التي يملكها المهاجرون البلد بأمس الحاجة لها من أجل تطوير الاقتصاد.

ووعد الرئيس بمحاربة الفساد.