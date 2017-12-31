حث الرئيس الليبري المنتخب حديثاً جورج وياه أبناء بلده المغتربين على العودة إلى ديارهم والمساهمة في تعميرها. وأطلق وياه هذه المناشدة في أول مؤتمر صحفي له بعد تأكد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئيسية. وقال الرئيس الذي كان سابقاً لاعب كرة قدم مشهور إن المهارات والخبرة التي يملكها المهاجرون البلد بأمس الحاجة لها من أجل تطوير الاقتصاد. ووعد الرئيس بمحاربة الفساد.
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رئيس ليبريا يحث أبناء بلده المغتربين على العودة إلى ديارهم
حث الرئيس الليبري المنتخب حديثاً جورج وياه أبناء بلده المغتربين على العودة إلى ديارهم والمساهمة في تعميرها.
وأطلق وياه هذه المناشدة في أول مؤتمر صحفي له بعد تأكد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئيسية.
وقال الرئيس الذي كان سابقاً لاعب كرة قدم مشهور إن المهارات والخبرة التي يملكها المهاجرون البلد بأمس الحاجة لها من أجل تطوير الاقتصاد.
ووعد الرئيس بمحاربة الفساد.
استراليا تحتفل بالعام الجديد بألعاب نارية على شكل قوس قزح بسبب قانون زواج مثليي الجنس
احتفل سكان جزر كيريباتي وساموا بالعام الميلادي الجديد 2018 .
وسيتبعهم في الاحتفال سكان نيوزيلاندا وأجزاء من روسيا واستراليا.
وتعتزم مدينة سيدني الاحتفال بالعام الجديد من خلال تصميم ألعاب نارية على شكل قوس قزح احتفالا بالقانون الجديد الذي يسمح لمثليي الجنس بالزواج.
وبعد استراليا، تحتفل سنغافورا بالعام الجديد عبر سمفونية من الأضواء والموسيقى على الواجهة البحرية للبلاد.
الحرس الثوري الإيراني يهدد المتظاهرين بالقبضة الحديدية
هدد الحرس الثوري الإيراني المحتجين المناهضين للحكومة بالرد بقبضة من حديد إذا استمرت الاحتجاجات السياسية.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى.
ووقعت بعض الهجمات على المباني الحكومية في طهران. واتهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضل من يتحدثون عن الاحتجاجات على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي بمحاولة نشر الخوف والعنف.
وأنحت السلطات الإيرانية باللائمة في مقتل متظاهرين اثنين على عملاء أجانب ومحرضين بين المتظاهرين ونفت أن تكون قوات الأمن قد اطلقت النار.