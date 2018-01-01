سقوط مزيد من المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية
ملخص
- تحطم طائرة ركاب صغيرة في كوستاريكا ومقتل 12 شخصاً كانوا على متنها
- الأمين العام للأمم المتحدة يحث رئيس الكونغو الديمقراطية على ترك السلطة
- مصادر أمنية تفيد بمقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
- التلفزيون الإيراني يقول إن عدد قتلى المظاهرات منذ بدايتها هو عشرة أشخاص
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عاجلالرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن الإيرانيين سيردون على "مثيري الشغب والخارجين عن القانون"
وزير المالية الإسباني يقول إن أزمة استقلال إقليم كتالونيا كلفت البلاد مليار يورو
قال لويس دي غيندوس وزير المالية الإسباني إن أزمة استقلال إقليم كتالونيا كلفت البلاد مليار يورو.
وأضاف الوزير أن تلك الأزمة مستمرة في إعاقة النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مستوى النمو الاقتصادي في إقليم كتالونيا كان فوق مستوى النمو الاقتصادي الإسباني.
التلفزيون الإيراني يقول إن عدد قتلى المظاهرات منذ بدايتها هو عشرة أشخاص
قال التلفزيون الحكومي الإيراني إن عشرة أشخاص قتلوا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد منذ عدة أيام.
مصادر أمنية تفيد بمقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
قتل شخصان في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما استهدف مسلح يستقل دراجة نارية محلا لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة فى مصر.
وقال مصدر أمني إن القتيلين شقيقان، يدعيان أشرف وعادل ويملكان محلا لبيع قطع غيار سيارات مجاور لمحل الخمور الذي أطلق عليه النار وتربطهما صداقة بصاحب المحل وكانا معه لحظة الهجوم.
وأوضح شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا آليا وأنه كان يستقل الدراجة النارية مع شخص آخر وفر هاربا بعد ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الشقيقين من أتباع الديانة المسيحية.
الأمين العام للأمم المتحدة يحث رئيس الكونغو الديمقراطية على ترك السلطة
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش رئيس الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالاتفاق الذي يترك بموجبه منصبه.
وجاءت هذه الدعوة بعد مقتل ثمانية أشخاص أثناء احتجاجات ضد حكم الرئيس جوزيف كابيلا.
وقال غوتيرش إن الاتفاق الذي وقع مع كابيلا ينص على تخليه عن الحكم بحلول نهاية عام 2017.
وأضاف غوتيرش أن هذا الاتفاق هو المسار الوحيد المتبقي لنقل السلطة بطريقة سلمية في البلاد.
ودعا غوتيرش الحكومة والقوات الأمنية إلى ضبط النفس.
تحطم طائرة ركاب صغيرة في كوستاريكا ومقتل 12 شخصاً كانوا على متنها
تحقق السلطات في كورستاريكا لمعرفة أسباب تحطم طائرة ركاب صغيرة ما أدى لمقتل 12 شخصاً كانوا على متنها.
وأظهرت لقطات مصورة حطام الطائرة يحترق على سفح جبل كثيف الأشجار.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن خمسة من القتلى هم أفراد عائلة أمريكية واحدة.
سقوط مزيد من المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية
سقط المزيد من الضحايا في المظاهرات المناوئة للحكومة الإيرانية والتي تجتاح البلاد منذ عدة أيام.
وتفيد الأنباء بمقتل متظاهرين جراء إطلاق النار عليهم في وقت متأخر من يوم أمس في مدينة عزة جنوبي البلاد.
وكانت المظاهرات في البداية ركزت على المظالم الاقتصادية ولكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية وبدأت بالمطالبة باسقاط النظام الديني الحاكم.