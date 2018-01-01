سقوط مزيد من المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية

قتل شخصان في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما استهدف مسلح يستقل دراجة نارية محلا لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة فى مصر.

وقال مصدر أمني إن القتيلين شقيقان، يدعيان أشرف وعادل ويملكان محلا لبيع قطع غيار سيارات مجاور لمحل الخمور الذي أطلق عليه النار وتربطهما صداقة بصاحب المحل وكانا معه لحظة الهجوم.

وأوضح شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا آليا وأنه كان يستقل الدراجة النارية مع شخص آخر وفر هاربا بعد ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الشقيقين من أتباع الديانة المسيحية.