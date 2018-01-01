محتجون في طهران

سقوط مزيد من المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. تحطم طائرة ركاب صغيرة في كوستاريكا ومقتل 12 شخصاً كانوا على متنها
  2. الأمين العام للأمم المتحدة يحث رئيس الكونغو الديمقراطية على ترك السلطة
  3. مصادر أمنية تفيد بمقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
  4. التلفزيون الإيراني يقول إن عدد قتلى المظاهرات منذ بدايتها هو عشرة أشخاص

تغطية مباشرة

time_stated_uk

عاجلالرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن الإيرانيين سيردون على "مثيري الشغب والخارجين عن القانون"

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

وزير المالية الإسباني يقول إن أزمة استقلال إقليم كتالونيا كلفت البلاد مليار يورو

قال لويس دي غيندوس وزير المالية الإسباني إن أزمة استقلال إقليم كتالونيا كلفت البلاد مليار يورو.

وأضاف الوزير أن تلك الأزمة مستمرة في إعاقة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن مستوى النمو الاقتصادي في إقليم كتالونيا كان فوق مستوى النمو الاقتصادي الإسباني.

لويس دي غيندوس
Getty Images
لويس دي غيندوس

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

التلفزيون الإيراني يقول إن عدد قتلى المظاهرات منذ بدايتها هو عشرة أشخاص

قال التلفزيون الحكومي الإيراني إن عشرة أشخاص قتلوا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد منذ عدة أيام.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

مصادر أمنية تفيد بمقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر

قتل شخصان في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما استهدف مسلح يستقل دراجة نارية محلا لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة فى مصر.

وقال مصدر أمني إن القتيلين شقيقان، يدعيان أشرف وعادل ويملكان محلا لبيع قطع غيار سيارات مجاور لمحل الخمور الذي أطلق عليه النار وتربطهما صداقة بصاحب المحل وكانا معه لحظة الهجوم.

وأوضح شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا آليا وأنه كان يستقل الدراجة النارية مع شخص آخر وفر هاربا بعد ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الشقيقين من أتباع الديانة المسيحية.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الأمين العام للأمم المتحدة يحث رئيس الكونغو الديمقراطية على ترك السلطة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش رئيس الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالاتفاق الذي يترك بموجبه منصبه.

وجاءت هذه الدعوة بعد مقتل ثمانية أشخاص أثناء احتجاجات ضد حكم الرئيس جوزيف كابيلا.

وقال غوتيرش إن الاتفاق الذي وقع مع كابيلا ينص على تخليه عن الحكم بحلول نهاية عام 2017.

وأضاف غوتيرش أن هذا الاتفاق هو المسار الوحيد المتبقي لنقل السلطة بطريقة سلمية في البلاد.

ودعا غوتيرش الحكومة والقوات الأمنية إلى ضبط النفس.

جوزيف كابيلا
Reuters
جوزيف كابيلا

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

تحطم طائرة ركاب صغيرة في كوستاريكا ومقتل 12 شخصاً كانوا على متنها

تحقق السلطات في كورستاريكا لمعرفة أسباب تحطم طائرة ركاب صغيرة ما أدى لمقتل 12 شخصاً كانوا على متنها.

وأظهرت لقطات مصورة حطام الطائرة يحترق على سفح جبل كثيف الأشجار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن خمسة من القتلى هم أفراد عائلة أمريكية واحدة.

الطائرة تحطمت أمس
Reuters
الطائرة تحطمت أمس

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

سقوط مزيد من المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية

سقط المزيد من الضحايا في المظاهرات المناوئة للحكومة الإيرانية والتي تجتاح البلاد منذ عدة أيام.

وتفيد الأنباء بمقتل متظاهرين جراء إطلاق النار عليهم في وقت متأخر من يوم أمس في مدينة عزة جنوبي البلاد.

وكانت المظاهرات في البداية ركزت على المظالم الاقتصادية ولكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية وبدأت بالمطالبة باسقاط النظام الديني الحاكم.

احتجاجات في طهران
Reuters
احتجاجات في طهران

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى