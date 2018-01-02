إيران تعيد فتح المعابر مع إقليم كردستان العراق، وتشريع إسرائيلي بشأن القدس

دعا النواب الإصلاحيون والمعتدلون في البرلمان الإيراني إلى الوحدة والحذر في الوقت الذي عبروا فيه عن دعمهم لحق الإيرانيين في التظاهر السلمي.

وقال النواب في بيان إنهم يدعون للحفاظ على حق الشعب في الحرية السياسية والمدنية.

وحث النواب السلطات الإيرانية على تقبل النقد والتحلي بخلق المسامحة.

واتهم النواب المسؤولين الأمريكيين بمحاولة استغلال الوضع الحالي في إيران.