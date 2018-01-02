إيران تعيد فتح المعابر مع إقليم كردستان العراق، وتشريع إسرائيلي بشأن القدس
ملخص
- تركيا تعبر عن مخاوفها من المظاهرات التي تشهدها إيران
- البرلمان الإسرائيلي يجيز تشريعاً يصعب على الحكومة تسليم أي أجزاء من مدينة القدس إلى الفلسطينيين
- نجم أمريكي يتعرض للانتقاد لعرضه حالة انتحار على موقع يوتيوب
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عاجلخامنئي يلوم أعداء إيران في التسبب بالاحتجاجات التي تشهدها بلاده
النواب الإصلاحيون والمعتدلون يدعمون الاحتجاجات السلمية في إيران
دعا النواب الإصلاحيون والمعتدلون في البرلمان الإيراني إلى الوحدة والحذر في الوقت الذي عبروا فيه عن دعمهم لحق الإيرانيين في التظاهر السلمي.
وقال النواب في بيان إنهم يدعون للحفاظ على حق الشعب في الحرية السياسية والمدنية.
وحث النواب السلطات الإيرانية على تقبل النقد والتحلي بخلق المسامحة.
واتهم النواب المسؤولين الأمريكيين بمحاولة استغلال الوضع الحالي في إيران.
الطائرات الإسرائيلية تغير على مواقع لحماس في غزة
أغارات الطائرات الإسرائيلية على مواقع عسكرية لحركة حماس في رد على إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن الغارات استهدفت خان يونس وتسببت بأضرار مادية دون وقوع ضحايا.
رئيس باليه مدينة نيويورك يتقاعد بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي
أعلن رئيس باليه مدينة نيويورك بيتر مارتنس تقاعده بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي والجسدي.
وكان مارتنس في إجازة من عمله بسبب التحقيق في هذه الاتهامات التي ينفيها بشدة.
وتقدمت خمس راقصات مؤخراً بشكاوى تعود بعضها إلى عام 1993.
ويبلغ مارتنس من العمر 71 عاماً وبقي في المنصب لثلاثة عقود.
وقال مارتنس إنه يتوقع أن يتوصل التحقيق إلى أنه بريء من التهم.
فرار عشرات السجناء من أحد السجون في ولاية جوياس وسط البرازيل
مازال عشرات السجناء الذين هربوا من أحد السجون في ولاية جوياس وسط البرازيل طلقاء.
وكان تسعة سجناء آخرين قد لقوا حتفهم خلال أعمال شغب اندلعت في السجن عندما وقعت اشتباكات بين عصابتين متنافستين داخل السجن.
وتمكنت الشرطة من إعادة إلقاء القبض على معظم الهاربين إلا أن نحو ثمانين آخرين مازالوا طلقاء.
نجم أمريكي يتعرض للانتقاد لعرضه حالة انتحار على موقع يوتيوب
تعرض لوغان بول وهو نجم أمريكي على موقع يوتيوب لسيل من الانتقادات بعد نشره فيديو أظهر جثة لما يبدو أنها حالة انتحار في اليابان.
ويشترك في قناة بول على اليوتيوب نحو خمسة عشر مليون شخص.
وظهر بول مع صديق له وهو يزور منطقة انتحار شهيرة في إحدى الغابات باليابان، حيث صادفا جثة لأحد المنتحرين وقاما بتصويرها.
ورغم إظهارهما الصدمة إلا أنهما تندرا على الواقعة الأمر الذي أثار حفيظة من شاهدوا الفيديو وجعلهم يوجهون انتقادات لاذعة لبول الذي قدم اعتذاره عما فعل.
البرلمان الإسرائيلي يجيز تشريعاً يصعب على الحكومة تسليم أي أجزاء من مدينة القدس إلى الفلسطينيين
أجاز البرلمان الإسرائيلي تشريعاً يصعب على الحكومة تسليم أي أجزاء من مدينة القدس إلى الفلسطينيين ضمن أي إتفاق سلام في المستقبل.
وسيتعين الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان الإسرائيلي للموافقة على تسليم أي أراض تعتبر من قبل الجانب الإسرائيلي كجزء من القدس.
وينظر لهذه الخطوة كصفعة إضافية لحلم حل الدولتين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وزير الخارجية اللبناني يستلم اليوم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب
يستلم اليوم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب بعد غياب سفير سعودي عن بيروت لأكثر من عام منذ انتهاء ولاية السفير السابق في آب/ أغسطس عام ٢٠١٦.
وكان اليعقوب قد عُيّن سفيراً في لبنان منذ أشهر لكنه لم يستلم مهامه في ظل تأخر السعودية في قبول أوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد المُعيّن في السعودية.
تركيا تعبر عن مخاوفها من المظاهرات التي تشهدها إيران
عبرت وزارة الخارجية التركية عن مخاوفها من المظاهرات التي تشهدها إيران.
وجاء في بيان أصدرته الخارجية التركية أن تركيا تعلق أهمية كبيرة على "الحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي في دولة إيران الشقيقة والصديقة. وفي هذا السياق، نعتقد أنه ينبغي تجنب العنف والاستفزازات، آخذين في الاعتبار حقيقة أن الشعب يحق له التظاهر سلمياً، ولكن لا ينبغي انتهاك القانون والإضرار بالممتلكات العامة."
وختم البيان بالتمنيات بتحقيق السلام في إيران "وهيمنة الحس السليم لمنع تصعيد الأحداث، وتجنب الخطابات الاستفزازية والتدخلات الخارجية."
إيران تعيد فتح المعابر مع إقليم كردستان العراق
أكد مدير جمارك إقليم كردستان العراق سامال عبد الرحمن أن "السلطات الايرانية أعادت صباح اليوم فتح معبري برويزخان في محافظة السليمانية، وحاج عمران في أربيل، أمام حركة المسافرين والبضائع".
وبين عبد الرحمن في تصريح لبي بي سي أن "حكومة الإقليم هي التي ستشرف على إدارة المعبرين المذكورين".
ونفى عبد الرحمن "قبول حكومة إقليم كردستان تسليم المعابر الحدودية مع كل من تركيا وإيران إلى الحكومة الاتحادية".
بدوره قال المتحدث باسم حكومة إقليم كرردستان سفين دزئي إن "الحديث جار بين بغداد وأربيل عن إدارة مشتركة للمعابر".