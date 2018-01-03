ترامب لديه "زر نووي كبير ويعمل"، و "جلسات نصح وإرشاد" للمتظاهرين ضد النظام في إيران
ملخص
- ترامب لديه "زر نووي كبير ويعمل"
- الرئيس الأمريكي سيعلن الأسبوع المقبل عن جوائز لوسائل الإعلام "الفاسدة، والمضللة والكاذبة"
- محاكمات فورية و "جلسات نصح وإرشاد" للمتظاهرين ضد النظام في إيران
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الصين تعتزم إنشاء مجمع جديد لأبحاث الذكاء الصناعي في بكين
أعلنت الصين أنها ستنفق أكثر من ملياري دولار على إنشاء مجمع جديد في ضواحي بكين يركز على أبحاث الذكاء الصناعي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن التجمع سيكون مقراً لأكثر من 400 شركة ومجموعة متخصصة في تقنيات البيانات الضخمة وتقنيات التعرف وتقنيات الحوسبة السحابية.
وتطمح الصين لأن تكون رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الصناعي بحلول عام 2025.
عاجلروسيا تعلن عن "سقوط" طائرة عسكرية لها في سوريا
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم إن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز إم.آي-24 سقطت في سوريا في 31 ديسمبر/ كانون الأول بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن الهليكوبتر سقطت وهي في طريقها إلى القاعدة الجوية في محافظة حماة.
اعتصامات للطبقة الدنيا في الهند تشل الحركة في العاصمة المالية مومباي
شلت اضرابات واعتصامات للطبقة الدنيا في الهند الحركة في العاصمة المالية للبلاد مومباي.
وقطع المعتصمون الطرق وأوقفوا حركة المرور. وتعامل طبقة (داليتس) كأدنى طبقة اجتماعية في الهند، ودعا أفراد هذه الطبقة للاعتصام والاضراب احتجاجا على العنف الذي مورس ضدهم يوم الاثنين من قبل جماعات هندوسية متطرفة.
وقتل رجل واحد بينما كان يحتفل أفراد طبقة داليتس بمناسبة مرور 200 عام على انتصارهم في معركة قاتلوا فيها إلى جانب قوات الاستعمار البريطانية ضد الطبقة العليا الحاكمة في الهند.
ودعت السلطات الهندية إلى الهدوء.
"محاكمات فورية وجلسات نصح وإرشاد" للمتظاهرين ضد النظام في إيران
أمر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، المسؤولين في كافة أنحاء البلاد بإجراء محاكمات فورية لمن اعتبرهم مسؤولين عن تخريب الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ قرابة أسبوع.
وقال لاريجاني خلال اجتماع لكبار المسؤولين في السلك القضائي في العاصمة طهران الثلاثاء إنه يجب التصدي بقوة وحزم للضالعين بأعمال التخريب والفوضى والشغب، على حد تعبيره.
وأضاف أن من دعا للاحتجاجات ولم يثبت تورطهم في أعمال شغب وعنف فيجب "نصحهم وإرشادهم لإعادتهم إلى جادة الصواب".
وأسفرت التظاهرات والموجهات مع الجهات الأمنية خلال الأيام الستة الماضية عن مقتل 24 شخصا، من بينهم ثلاثة أفراد من رجال الأمن، بحسب حصيلة رسمية. واعتقلت السلطات أكثر من 400 شخص.
يحتج المتظاهرون على ارتفاع الأسعار ويطالبون بإصلاحات جذرية في إدارة البلاد، والسياسة الخارجية.
وحمًل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، من وصفهم بـ "أعداء إيران" مسؤولية ما تشهده البلاد من احتجاجات، قائلا إن "العدو استثمر جميع إمكاناته من مال وسلاح وسياسة وأجهزة أمنية لإثارة المشاكل ضد إيران التي لن تحميها سوى دماء شهدائها".
جوائز لوسائل الإعلام الأكثر "فساد، وتضليلا، وكذبا"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن الأثنين المقبل فيتمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت واشنطن، عن جوائز لوسائل الإعلام الأكثر "فسادا، وتضليلا" لعام 2017.
وقال ترامب في تغريدة له إن الجوائز ستخصص لفئات محددة في "صحافة الأخبار الزائفة" من بينها جائزة "عدم المصداقية"، وأخرى "للتقارير السيئة".
يذكر أن ترامب دأب على اتهام وسائل إعلام أمريكية شهيرة، كسي إن إن، وواشنطن بوست، ونيويورك تايمز"، بنشر أخبار زائفة ومضلله على نحو مستمر للنيل منه.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس تقريرا مفصلا عن التغريدات الخاطئة والمضللة التي نشرها ترامب العام الماضي. ووجدت الصحيفة أن ترامب نشر 1,950 تغريدة "مضللة وكاذبة" خلال 347 يوما، بمعدل 5.6 تغريدات يوميا.
ترامب: لدي "زر نووي كبير ويعمل"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه "زرا نوويا كبيرا" على مكتبه الرئاسي في البيت الأبيض، ردا على تصريحات رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي افتخر بامتلاكه "زرا نوويا كبيرا وقويا".
وفي تغريدة له على تويتر، قال ترامب إن "زره يعمل"، منتقدا كيم جونغ أون لتهديده استخدام "زره النووي" مع بداية العام الجديد على الرغم من أن نظامه "يتداعى ويتضور جوعا" على حد وصفه.
وأثارت تغريدة ترامب سخرية الكثيرين، فيما انتقد آخرون ما وصفوه بعدم مبالاة ترامب والزعيم الكوري الشمالي بالكارثة الإنسانية التي قد تحل على العالم بأسره إذ ضغط أحدهما على "زره النووي".
وقال أحد المغردين إن ترامب يكترث "بزره النووي" أكثر من اكتراثه "بالقنبلة" النووية في حد ذاتها.