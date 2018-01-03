ترامب لديه "زر نووي كبير ويعمل"، و "جلسات نصح وإرشاد" للمتظاهرين ضد النظام في إيران

أمر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، المسؤولين في كافة أنحاء البلاد بإجراء محاكمات فورية لمن اعتبرهم مسؤولين عن تخريب الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ قرابة أسبوع.

وقال لاريجاني خلال اجتماع لكبار المسؤولين في السلك القضائي في العاصمة طهران الثلاثاء إنه يجب التصدي بقوة وحزم للضالعين بأعمال التخريب والفوضى والشغب، على حد تعبيره.

وأضاف أن من دعا للاحتجاجات ولم يثبت تورطهم في أعمال شغب وعنف فيجب "نصحهم وإرشادهم لإعادتهم إلى جادة الصواب".

"لقد أمرت المدعين العامين في كافة أنحاء البلاد باتخاذ ما يلزم ضد الضالعين بأعمال التخريب والعنف، آخذين بالاعتبار حساسية الوضع.لا بد من بسط سلطة القانون في البلاد. صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران

وأسفرت التظاهرات والموجهات مع الجهات الأمنية خلال الأيام الستة الماضية عن مقتل 24 شخصا، من بينهم ثلاثة أفراد من رجال الأمن، بحسب حصيلة رسمية. واعتقلت السلطات أكثر من 400 شخص.

يحتج المتظاهرون على ارتفاع الأسعار ويطالبون بإصلاحات جذرية في إدارة البلاد، والسياسة الخارجية.

وحمًل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، من وصفهم بـ "أعداء إيران" مسؤولية ما تشهده البلاد من احتجاجات، قائلا إن "العدو استثمر جميع إمكاناته من مال وسلاح وسياسة وأجهزة أمنية لإثارة المشاكل ضد إيران التي لن تحميها سوى دماء شهدائها".

"كرامة وأمن وتقدم الشعب الإيراني هي من ثمار إيثار وتضحيات الشهداء. وما يمنع العدو من ارتكاب اعتدائه على الشعب الإيراني هو التحلي بروح الشجاعة والتضحية والإيمان. على خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية