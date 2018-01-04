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نصر الله: مظاهرات إيران بسبب "إفلاس بعض الشركات"، وراتبي 1300 دولار

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ملخص

  1. نصر الله: مظاهرات إيران بسبب "إفلاس بعض الشركات"، وراتبي 1300 دولار
  2. السعودية: جماعة الإخوان "نبتة شر" في الإسلام

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السعودية: جماعة الإخوان المسلمين "نبتة شر" في الإسلام

قال مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين "نبتة شر" في الإسلام.

وفي تغريدة له أمس الأربعاء على حسابه الرسمي بتويتر، قال المركز إن نظريات جماعة الإخوان "هيجت عاطفة بعض شبابها على الكراهية والعنف والإرهاب".

ويعرف المركز نفسه على أنه مختص بمواجهة "جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق".

وصنفت السعودية عام 2014 جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بالإضافة إلى حزب الله اللبناني، و تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الله (الحوثيون).

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نصر الله: مظاهرات إيران بسبب "إفلاس بعض الشركات"، وراتبي 1300 دولار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن المظاهرات المناوئة للنظام في إيران اندلعت لأسباب اقتصادية تتعلق بإفلاس بعض البنوك والشركات.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، قال نصر الله إن القيادة الإيرانية "تعاطت بهدوء" مع الأزمة وتم فرز المحتجين عن المشاغبين"، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالتدخل لإذكاء نار الأزمة الحالية.

وتطرق نصر الله إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، وإسرائيل، وقال إنه بحث مع فصائل فلسطينية ضرورة "تفعيل انتفاضة فلسطينية" بدعم إيراني بسبب القدس.

ورفض نصر الله الكشف عن عدد قتلى الحزب وجرحاه في سوريا، قائلا إنهم سيعلنون في وقت لاحق لم يحدده

واختتم مقابلته بالرد على سؤال حول راتبه الشهري الذي يتقاضاه من "حزب الله"، قائلا إنه حوالي 1,300 دولار أمريكي فقط شهريا.

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