نصر الله: مظاهرات إيران بسبب "إفلاس بعض الشركات"، وراتبي 1300 دولار

قال مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين "نبتة شر" في الإسلام.

وفي تغريدة له أمس الأربعاء على حسابه الرسمي بتويتر، قال المركز إن نظريات جماعة الإخوان "هيجت عاطفة بعض شبابها على الكراهية والعنف والإرهاب".

ويعرف المركز نفسه على أنه مختص بمواجهة "جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق".

وصنفت السعودية عام 2014 جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بالإضافة إلى حزب الله اللبناني، و تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الله (الحوثيون).