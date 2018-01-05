ضريبة لـ "الكافيه لاتيه" في بريطانيا، و فيسبوك "مهتم" بالعملات الرقمية

ألمح رئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكيربرغ لأول مرة إلى اهتمامه
بدراسة إيجابيات العملات الافتراضية لأنها باتت تفرض نفسها على المشهد.
وقال زوكيربرغ على صفحته الرسمية بفيسبوك إن العملات الافتراضية تمثل
تحديا للأنظمة المركزية التقليدية حول العالم، محذرا من صعوبة السيطرة عليها على
غرار العملات التقليدية.
وأضاف: "أنا مهتم بإجراء دراسات معمقة حول إيجابيات وسلبيات تلك
التقنيات الحديثة لمعرفة كيفية استخدامها على أفضل وجه في خدماتنا".
وتعد عملة "بيتكوين" أشهر عملة افتراضية في العالم. وهي
عبارة عن عملة رقمية تعمل بشكل مستقل عن البنوك والحكومات،
وبلغت قيمتها ذات مرة العام الماضي أكثر من قيمة الذهب، فبلغت مستويات قياسية فاقت
19 ألف دولار للوحدة الواحدة، ولكنها فقدت قرابة 14 في المئة من قيمتها مع نهاية
العام الماضي.
ضريبة لـ "الكافيه لاتيه" في بريطانيا
طالبت لجنة برلمانية بريطانية بفرض ضرائب على
أكواب القهوة الورقية في جميع المقاهي والمتاجر الكبيرة في المملكة المتحدة للمساعدة
في تحسين معايير إعادة تدوير النفايات من أجل الحفاظ على البيئة.
وقالت لجنة مراجعة الشؤون البيئية بمجلس العموم
إن الضريبة المقترحة تبلغ قيمتها 25 بنسا.
وتستهلك المملكة المتحدة 300 ألف طن من أكواب
القهوة الورقية كل عام (أو ما يقارب
2.5مليون كوب ورقي)، ولكن واحدا من بين 400 كوب فقط يتم تدويره صناعيا.
وتقول اللجنة إن الضريبة الجديدة، التي أطلقوا
عليه "ضربية اللاتيه" (مشروب القهوة باللبن الشهير)، قد تحث المستهلكين
على احتساء القهوة في أكوابهم الخاصة الصديقة للبيئة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيسبوك "مهتم" بالعملات الرقمية
ألمح رئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكيربرغ لأول مرة إلى اهتمامه بدراسة إيجابيات العملات الافتراضية لأنها باتت تفرض نفسها على المشهد.
وقال زوكيربرغ على صفحته الرسمية بفيسبوك إن العملات الافتراضية تمثل تحديا للأنظمة المركزية التقليدية حول العالم، محذرا من صعوبة السيطرة عليها على غرار العملات التقليدية.
وأضاف: "أنا مهتم بإجراء دراسات معمقة حول إيجابيات وسلبيات تلك التقنيات الحديثة لمعرفة كيفية استخدامها على أفضل وجه في خدماتنا".
وتعد عملة "بيتكوين" أشهر عملة افتراضية في العالم. وهي عبارة عن عملة رقمية تعمل بشكل مستقل عن البنوك والحكومات، وبلغت قيمتها ذات مرة العام الماضي أكثر من قيمة الذهب، فبلغت مستويات قياسية فاقت 19 ألف دولار للوحدة الواحدة، ولكنها فقدت قرابة 14 في المئة من قيمتها مع نهاية العام الماضي.
ضريبة لـ "الكافيه لاتيه" في بريطانيا
طالبت لجنة برلمانية بريطانية بفرض ضرائب على أكواب القهوة الورقية في جميع المقاهي والمتاجر الكبيرة في المملكة المتحدة للمساعدة في تحسين معايير إعادة تدوير النفايات من أجل الحفاظ على البيئة.
وقالت لجنة مراجعة الشؤون البيئية بمجلس العموم إن الضريبة المقترحة تبلغ قيمتها 25 بنسا.
وتستهلك المملكة المتحدة 300 ألف طن من أكواب القهوة الورقية كل عام (أو ما يقارب 2.5مليون كوب ورقي)، ولكن واحدا من بين 400 كوب فقط يتم تدويره صناعيا.
وتقول اللجنة إن الضريبة الجديدة، التي أطلقوا عليه "ضربية اللاتيه" (مشروب القهوة باللبن الشهير)، قد تحث المستهلكين على احتساء القهوة في أكوابهم الخاصة الصديقة للبيئة.