ضريبة لـ "الكافيه لاتيه" في بريطانيا، و فيسبوك "مهتم" بالعملات الرقمية

ألمح رئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكيربرغ لأول مرة إلى اهتمامه بدراسة إيجابيات العملات الافتراضية لأنها باتت تفرض نفسها على المشهد.

وقال زوكيربرغ على صفحته الرسمية بفيسبوك إن العملات الافتراضية تمثل تحديا للأنظمة المركزية التقليدية حول العالم، محذرا من صعوبة السيطرة عليها على غرار العملات التقليدية.

وأضاف: "أنا مهتم بإجراء دراسات معمقة حول إيجابيات وسلبيات تلك التقنيات الحديثة لمعرفة كيفية استخدامها على أفضل وجه في خدماتنا".

وتعد عملة "بيتكوين" أشهر عملة افتراضية في العالم. وهي عبارة عن عملة رقمية تعمل بشكل مستقل عن البنوك والحكومات، وبلغت قيمتها ذات مرة العام الماضي أكثر من قيمة الذهب، فبلغت مستويات قياسية فاقت 19 ألف دولار للوحدة الواحدة، ولكنها فقدت قرابة 14 في المئة من قيمتها مع نهاية العام الماضي.