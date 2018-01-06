"القبض على أمراء" في السعودية، وشيرين عبادي تدعو إلى معاقبة النظام الإيراني

ناشدت المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المجتمع الدولي بدعم الحركة الاحتجاجية ضد النظام في طهران عن طريق فرض عقوبات سياسية.

وفي مقابلة مع "رويترز" في العاصمة البريطانية، لندن، حثت العبادي المحتجين على تنظيم عصيان مدني والبقاء في الشوارع.

كما ناشدت الشرطة والحرس الثوري بألا "يقتلوا إخوتهم وأخواتهم" من المتظاهرين والمتظاهرات على حد قولها.

وبدأت المظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول في مدينة مشهد بعد إعلان الحكومة خططا لرفع أسعار الوقود وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل.

وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين مما وصفوه بفساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن هذه الاحتجاجات نجمت عن تحريض خارجي.

وحصلت عبادي على جائزة نوبل للسلام عام 2003 لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.