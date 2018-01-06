"القبض على أمراء" في السعودية، وشيرين عبادي تدعو إلى معاقبة النظام الإيراني

أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو:
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عاجلوزير الخارجية التركية في ألمانيا: تركيا عاقدة العزم على تجاوز الصعوبات في العلاقات مع ألمانيا
أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو:
شيرين عبادي تدعو إلى معاقبة النظام الإيراني
ناشدت المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المجتمع الدولي بدعم الحركة الاحتجاجية ضد النظام في طهران عن طريق فرض عقوبات سياسية.
وفي مقابلة مع "رويترز" في العاصمة البريطانية، لندن، حثت العبادي المحتجين على تنظيم عصيان مدني والبقاء في الشوارع.
كما ناشدت الشرطة والحرس الثوري بألا "يقتلوا إخوتهم وأخواتهم" من المتظاهرين والمتظاهرات على حد قولها.
وبدأت المظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول في مدينة مشهد بعد إعلان الحكومة خططا لرفع أسعار الوقود وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل.
وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين مما وصفوه بفساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن هذه الاحتجاجات نجمت عن تحريض خارجي.
وحصلت عبادي على جائزة نوبل للسلام عام 2003 لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.
"القبض على أمراء" في السعودية
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن السلطات قبضت على 11 أميرا "تجمهروا في قصر الحكم" للمطالبة بإلغاء أمر ملكي يطالب الأمراء بسداد الرسوم الحكومية لاستهلاك الكهرباء والمياه.
وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها أنه تم إيداع الأمراء الموقوفين في سجن الحائر "تمهيدا لمحاكمتهم".
وقال صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية إن الأمراء كانوا أيضا يحتجون على حكم القصاص الي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
ولكن نشطاء سعوديين على تويتر شككوا في روايتي الصحيفتين، قائلين إن الاعتقالات تمت بسبب احتجاجهم على استمرار القبض على عشرات الأمراء للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.
ولم يتسنّلبي بي سي الحصول على تصريح من السلطات السعودية.