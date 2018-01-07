العراق سيبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران قبل نهاية هذا الشهر
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن بلاده ستبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف الوزير أن ما يقرب من 30 ألف برميل من النفط الخام ستنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية كخطوة أولى.
هجوم على قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا يؤدي إلى اسقاط طائرة بدون طيار
أفادت تقارير من سورية بإحباط محاولة أخرى لتنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الروسية غربي البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النار أُطلقت على طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق القاعدة ما أدى إلى سقوطها.
وقد أفادت مصادر أخرى بالمنطقة بسماع صوت صفارات إنذار وإطلاق نار.
وكان الجيش الروسي أعلن أن اثنين من عناصره قد قُتلا عندما تعرضت القاعدة لقصف بالهاون في اليوم الأخير من العام المنصرم.
بسبب محمد صلاح: هل مصر دولة أفريقية؟
بعد فوز اللاعب المصري
محمد صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 ثار سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي
وهو هل يجب فعلا إطلاق لقب أفضل لاعب أفريقي على صلاح؟
وكان الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم الكاف قد منح المصري صلاح البالغ من العمر 25 عاما اللقب في أكرا في
غانا في احتفال أقيم في الرابع من يناير/كانون ثاني الجاري.
وقد اعتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الخبر نكتة لأنهم
يعتقدون أن مصر ليست بلدا أفريقيا. لدرجة أن أحد المغردين كتب أن الاتحاد الأفريقي
فاسد للغاية لأن صلاح ليس أفريقيا فهو مصري. بينما قال آخر كيف يمكن أن يكون صلاح
أفريقيا وهو لم يولد في أفريقيا.
وقد جاء الرد على هؤلاء بأن مصر تقع في قارة أفرقيا وبالتالي فإن صلاح أفريقي.
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العراق سيبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران قبل نهاية هذا الشهر
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن بلاده ستبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف الوزير أن ما يقرب من 30 ألف برميل من النفط الخام ستنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية كخطوة أولى.
هجوم على قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا يؤدي إلى اسقاط طائرة بدون طيار
أفادت تقارير من سورية بإحباط محاولة أخرى لتنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الروسية غربي البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النار أُطلقت على طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق القاعدة ما أدى إلى سقوطها.
وقد أفادت مصادر أخرى بالمنطقة بسماع صوت صفارات إنذار وإطلاق نار.
وكان الجيش الروسي أعلن أن اثنين من عناصره قد قُتلا عندما تعرضت القاعدة لقصف بالهاون في اليوم الأخير من العام المنصرم.
بسبب محمد صلاح: هل مصر دولة أفريقية؟
بعد فوز اللاعب المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 ثار سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي وهو هل يجب فعلا إطلاق لقب أفضل لاعب أفريقي على صلاح؟
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد منح المصري صلاح البالغ من العمر 25 عاما اللقب في أكرا في غانا في احتفال أقيم في الرابع من يناير/كانون ثاني الجاري.
وقد اعتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الخبر نكتة لأنهم يعتقدون أن مصر ليست بلدا أفريقيا. لدرجة أن أحد المغردين كتب أن الاتحاد الأفريقي فاسد للغاية لأن صلاح ليس أفريقيا فهو مصري. بينما قال آخر كيف يمكن أن يكون صلاح أفريقيا وهو لم يولد في أفريقيا.
وقد جاء الرد على هؤلاء بأن مصر تقع في قارة أفرقيا وبالتالي فإن صلاح أفريقي.