بسبب محمد صلاح: هل مصر دولة أفريقية؟

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن بلاده ستبدأ بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران قبل نهاية هذا الشهر.

وأضاف الوزير أن ما يقرب من 30 ألف برميل من النفط الخام ستنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية كخطوة أولى.