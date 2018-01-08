الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف السعودي، وإدمان على آيفون

خلصت دراسة حديثة لعلماء بريطانيين وسويديين إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال بثلاثة أضعاف للوفاة خلال العام الذي يلي تعرضهن للإصابة بنوبة قلبية لأنهن لا يحصلن على نفس العلاج الذي يحصل عليه الرجال.

وتوصلت الدراسة ايضاً إلى أنه من الممكن تحسين فرص النجاة للنساء بشكل كبير في حال حصولهن على العلاجات الموصى بها كالقثطرة وبعض العقاقير.

واستغرقت الدراسة عشر سنوات وأجريت على 180 امرأة سويدية تعرضنا للإصابة بنوبة قلبية قبيل عام 2013.