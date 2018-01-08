الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف السعودي، وإدمان على آيفون
ملخص
- مطالبات لشركة أبل بحل مشكلة إدمان الشباب على هاتف آيفون
- سقوط 20 قذيفة هاون على مناطق متفرقة من قضاء طوزخرماتو في العراق
- القوات السورية تقول إنها فكت الحصار عن قاعدة عسكرية قرب دمشق والمعارضة تنفي
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دراسة: النساء أكثر عرضة للوفاة من الرجال بعد الإصابة بنوبة قلبية
خلصت دراسة حديثة لعلماء بريطانيين وسويديين إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال بثلاثة أضعاف للوفاة خلال العام الذي يلي تعرضهن للإصابة بنوبة قلبية لأنهن لا يحصلن على نفس العلاج الذي يحصل عليه الرجال.
وتوصلت الدراسة ايضاً إلى أنه من الممكن تحسين فرص النجاة للنساء بشكل كبير في حال حصولهن على العلاجات الموصى بها كالقثطرة وبعض العقاقير.
واستغرقت الدراسة عشر سنوات وأجريت على 180 امرأة سويدية تعرضنا للإصابة بنوبة قلبية قبيل عام 2013.
الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة للتحالف الذي تقوده السعودية صباح اليوم
ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنهم أصابوا طائرة من نوع إف 15 تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية أثناء تحليقها في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم .
وكان الحوثيون قد أعلنوا عن اسقاط طائرة من نوع تورنادو بريطانية الصنع تابعة للتحالف في سماء محافظة صعدة على الحدود بين اليمن والسعودية أمس الأحد.
وذكر التحالف الذي تقوده السعودية أن الطائرة سقطت بسبب خلل فني وأكد أنه أنقذ طاقمها بنجاح في عملية برية وجوية في منطقة كتاف الحدودية داخل الأراضي اليمنية.
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بدء محاكمة 22 من كبار مدراء شركة النفط الوطنية في فيتنام
بدأت في هانوي عاصمة فيتنام محاكمة 22 من كبار مدراء شركة النفط الوطنية كجزء من حملة كبرى ضد الفساد وسوء الإدارة.
ويخُشى أن يواجه بعض المتهمين فيها عقوبة الإعدام، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بترو فيتنام، والذي تقول ألمانيا إنه جرى اختطافه من حديقة عامة في برلين الصيف الماضي، بينما تقول الحكومة الفيتنامية إنه عاد إلى البلاد طواعية.
تركيا تستأنف محاكمة 26 متهماً بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية
تستأنف في تركيا اليوم محاكمة 26 متهماً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، والضلوع في تفجير انتحاري وقع مطلع العام الماضي وأسفر عن مقتل اثني عشر سائحاً ألمانياً في منطقة السلطان أحمد في إسطنبول.
ومن بين المتهمين خمسة قيد الاحتجاز حالياً، فيما يحاكم الباقون غيابياً.
وطلب الإدعاء أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة من المتهمين و 15 عاماً لسجين آخر، وتبرئة المتهم الخامس.
القوات السورية تقول إنها فكت الحصار عن قاعدة عسكرية قرب دمشق والمعارضة تنفي
ذكرت مصادر موالية للحكومة السورية أن القوات الحكومية تمكنت بمساعدة حلفائها من كسر الحصار الذي فرضته فصائل مسلحة معارِضة على إدارة المركبات العسكرية في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
لكن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا شكك في صحة ذلك.
سقوط 20 قذيفة هاون على مناطق متفرقة من قضاء طوزخرماتو في العراق
أفاد مصدر أمني في شرطة قضاء طوزخرماتو بإصابة 6 مدنيين هم 3 نساء ورجلين وطفل بجروح متفاوتة إثر سقوط 20 قذيفة هاون مجهولة المصدر صباح اليوم على مناطق متفرقة من القضاء.
يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد في طوزخرماتو التي سيطرت عليها القوات الأمنية الاتحادية العراقية في أعقاب استفتاء الانفصال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول الماضي.
مطالبات لشركة أبل بحل مشكلة إدمان الشباب على هاتف آيفون
قال تشارلز بينر الشريك بشركة جانا بارتنرز إن شركته ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا يحثان الشركة المصنعة للهواتف الذكية على اتخاذ خطوات لحل ما يعتبرانه مشكلة متنامية تتمثل في إدمان الشباب على استخدام الآيفون.
وأفادت وسائل إعلام بأن المساهمين الاثنين في شركة أبل بعثا رسالة إلى أبل يطالبانها ببحث تطوير برنامج يسمح للآباء والأمهات الحد من استخدام أبنائهم للهاتف، وطلبا من أبل أيضا بحث أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الصحة العقلية.
ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة كومون سينس ميديا عام 2016 يشعر نصف المراهقين في الولايات المتحدة أنهم أدمنوا هواتفهم المحمولة وأن عليهم الرد فورا على الرسائل النصية التي تصلهم.
وكانت سيلينا جوميز المغنية الأمريكية قالت إنها ألغت جولة عالمية في عام 2016 للعلاج من الاكتئاب وتراجع ثقتها في النفس وهي مشاعر ربطتها بإدمانها لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق إنستجرام لنشر الصور على الهاتف المحمول.