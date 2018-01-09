اليابان ترفض تعويضات إضافية لـ "نساء المتعة"، ووفد كوري شمالي في الألعاب الأولمبية

بثت القناة التلفزيونية الثانية الإسرائيلية تسجيلا لمحادثة جرت قبل عامين يتحدث فيها نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نفوذ والده في صفقة غاز بقيمة مليارات الدولارات.

وكان محامو نتانياهو قد حاولوا منع بث التسجيل قائلين إن ابنه يائير كان يدلي بتعليقات فارغة بينما كان مخموراً.

وطلب يائير من ابن أحد عملاقة قطاع الغاز في إسرائيل أن يدفع فاتورة نادي التعري الذي كان يقف أمامه في تل أبيب لأنه والده رتب لصفقة تفوق قميتها 20 مليار دولار.

ونفت عائلة نتانياهو في بيان أي علاقة لها بعائلة تاجر الغاز.