اليابان ترفض تعويضات إضافية لـ "نساء المتعة"، ووفد كوري شمالي في الألعاب الأولمبية
ملخص
- الشرطة في سنغافورة تعتقل 17 بتهمة سرقة وقود من أكبر مصفاة دولية للنفط
- اتفاق بين كوريا الشمالية الجنوبية على مشاركة وفد شمالي في الألعاب الأولمبية
- اليابان ترفض تقديم تعويضات إضافية لـ "نساء المتعة"
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عاجلالجزائر ستحظر استيراد 900 نوع من البضائع غير الأساسية لخفض فاتورة الواردات
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنها اطلعت على وثيقة جزائرية رسمية تحدد المواد التي سيتم حظرها.
وقالت الوكالة إن القائمة تشمل الهواتف المحمولة وبعض الأدوات المنزلية والأثاث والخضار واللحوم والأجبان والفواكه والمعجنات والعصائر والمياه المعلبة ومواد بناء.
تسريب محادثة بين ابن نتانياهو وابن أحد تجار الغاز الإسرائيليين
بثت القناة التلفزيونية الثانية الإسرائيلية تسجيلا لمحادثة جرت قبل عامين يتحدث فيها نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نفوذ والده في صفقة غاز بقيمة مليارات الدولارات.
وكان محامو نتانياهو قد حاولوا منع بث التسجيل قائلين إن ابنه يائير كان يدلي بتعليقات فارغة بينما كان مخموراً.
وطلب يائير من ابن أحد عملاقة قطاع الغاز في إسرائيل أن يدفع فاتورة نادي التعري الذي كان يقف أمامه في تل أبيب لأنه والده رتب لصفقة تفوق قميتها 20 مليار دولار.
ونفت عائلة نتانياهو في بيان أي علاقة لها بعائلة تاجر الغاز.
الشرطة في سنغافورة تعتقل 17 بتهمة سرقة وقود من أكبر مصفاة دولية للنفط
قالت الشرطة في سنغافورة إن 17 رجلا اعتقلوا بتهمة تورطهم في سرقة وقود من أكبر مصفاة دولية للنفط الخام تتبع شركة شيل الهولندية.
وأضافت الشرطة أنها ضبطت ملايين الدولارات نقدا وناقلة تزن حوالي 12 ألف طن.
بدوره قال متحدث باسم شركة شيل إن بعض المعتقلين كانوا من العاملين في المصفاة.
وتعد سنغافورة واحدة من أهم مراكز تجارة النفط وتكريره في العالم.
اليابان ترفض تقديم تعويضات إضافية لـ "نساء المتعة"
قالت اليابان إنها لن تقبل طلب كوريا الجنوبية للحصول على تعويضات إضافية لمساعدة ما يسمى "نساء المتعة".
و"نساء المتعة" هن الكوريات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت اليابان اعتذرت من الضحايا وقدمت صندوقا بقيمة تسعة ملايين دولار لدعم الناجين، لكن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد قال إن هذا الاتفاق لا يكفي.
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اتفاق بين كوريا الشمالية الجنوبية على مشاركة وفد شمالي في الألعاب الأولمبية
أسفرت أول محادثات تجري بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية منذ أكثر من عامين عن اتفاق يقضي بأن تقوم بيونغ يانغ بإرسال وفد رياضي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الجارة الجنوبية الشهر القادم.
واقترحت سيول أن يسير الوفدان معاً في حفل الافتتاح. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها تدرس رفعاً مؤقتاً للعقوبات من أجل السماح للمسؤولين في كوريا الشمالية بزيارتها خلال الألعاب الأولمبية.
كما اقترحت كوريا الجنوبية أن تعقد لقاءات بهدف لم شمل العائلات التي شتتها الحرب الكورية.