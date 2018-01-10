"ماكينزي" قد تجعل من لبنان سنغافورة أخرى، وآل سعود "عائلة في حالة حرب"

عرضت، "بي بي سي 2"، القناة الثانية في هيئة الإذاعة ا لبريطانية، أمس الثلاثاء أولى حلقات سلسلة فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان "آل سعود: عائلة في حالة حرب" للصحفي مايكل رودين.

وتبدأ الحلقة الأولى من جمهورية البوسنة التي أصبحت مؤسساتها ومراكزها الخيرية، بعد نهاية الحرب مع صربيا، مكانا مستقطبا لمليارات الدولارات من السعودية لدعم "قضايا جهادية" في أفغانستان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهند، وسوريا وأماكن أخرى، بحسب الوثائقي.

وقال محللون في الوثائقي إن "الجهاد متأصل في الدولة السعودية" وإن "التحالف القديم" بين آل سعود ومؤيدي ما يوصف بـ "الفكر الوهابي" المتشدد كان بمثابة "تعهد لنشر الوهابية حول العالم."

وتناولت الحلقة الأولى التغيير الجذري الذي يحدثه ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، وتعهده لمحاربة الإرهاب ونشر الإسلام المعتدل، مشيرة إلى القوانين الصارمة التي استحدثها لوقف تمويل الإرهاب وعلى رأسها عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه في تمويل أنشطة "إرهابية".

لكن الفيلم نوه إلى أن دعم الأمير محمد لحرب اليمن تحديدا قد يؤدي إلى عدم رأب الصدع الطائفي في المنطقة وإلى مزيد من المآسي الإنسانية.