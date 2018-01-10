"ماكينزي" قد تجعل من لبنان سنغافورة أخرى، وآل سعود "عائلة في حالة حرب"

عرضت، "بي بي سي 2"، القناة الثانية في هيئة الإذاعة ا
لبريطانية، أمس الثلاثاء أولى حلقات سلسلة فيلمها الوثائقي الذي
يحمل عنوان "آل سعود: عائلة في حالة حرب" للصحفي مايكل رودين.
وتبدأ الحلقة الأولى من جمهورية البوسنة التي
أصبحت مؤسساتها ومراكزها الخيرية، بعد نهاية الحرب مع صربيا، مكانا مستقطبا
لمليارات الدولارات من السعودية لدعم "قضايا جهادية" في أفغانستان، والأراضي
الفلسطينية المحتلة، والهند، وسوريا وأماكن أخرى، بحسب الوثائقي.
وقال محللون في الوثائقي إن "الجهاد متأصل
في الدولة السعودية" وإن "التحالف القديم" بين آل سعود ومؤيدي ما
يوصف بـ "الفكر الوهابي" المتشدد كان بمثابة "تعهد لنشر الوهابية حول
العالم."
وتناولت الحلقة الأولى التغيير الجذري الذي
يحدثه ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، وتعهده لمحاربة الإرهاب ونشر الإسلام
المعتدل، مشيرة إلى القوانين الصارمة التي استحدثها لوقف تمويل الإرهاب وعلى رأسها
عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه في تمويل أنشطة "إرهابية".
لكن الفيلم نوه إلى أن دعم الأمير محمد لحرب
اليمن تحديدا قد يؤدي إلى عدم رأب الصدع الطائفي في المنطقة وإلى مزيد من المآسي
الإنسانية.
قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري إن الحكومة ستتعاقد مع شركة "ماكينزي" الأمريكية للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة الاقتصاد، وذلك بعد سنوات عدة من عدم وجود موازنة للدولة، ولارتفاع نسبة الدين الداخلي بصورة مقلقة، فضلا عن عدم الاستفادة القصوى من تحويلات اللبنانيين من الخارج.
وقال خوري في مؤتمر صحفي إن لبنان بات من أكبر البلدان العربية استدانة. وبلغ الدين العام نسبة 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة الإجمالية 24 في المئة، فيما وصلت بين الشباب 35 في المئة، وبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة 12 مليار دولار، بحسب الوزير.
وقال خوري إن الاقتصاد القومي تمكن من الصمود أمام الاضطرابات السياسية في المنطقة بفضل الاحتياطي الهائل من العملات الأجنبية في البلاد، الذي تجاوز 40 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وأضاف الوزير اللبناني إن الخطة الاقتصادية الجديدة تطمح لتحويل لبنان إلى "سنغافورة" أخرى، في إشارة إلى أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأكثرها انفتاحا وأقلها فسادا.
وتعد شركة "ماكينزي" واحدة من كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة القطاعين الخاص والعام. وأنشئت الشركة عام 1926.
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آل سعود: عائلة في حالة حرب
عرضت، "بي بي سي 2"، القناة الثانية في هيئة الإذاعة ا لبريطانية، أمس الثلاثاء أولى حلقات سلسلة فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان "آل سعود: عائلة في حالة حرب" للصحفي مايكل رودين.
وتبدأ الحلقة الأولى من جمهورية البوسنة التي أصبحت مؤسساتها ومراكزها الخيرية، بعد نهاية الحرب مع صربيا، مكانا مستقطبا لمليارات الدولارات من السعودية لدعم "قضايا جهادية" في أفغانستان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهند، وسوريا وأماكن أخرى، بحسب الوثائقي.
وقال محللون في الوثائقي إن "الجهاد متأصل في الدولة السعودية" وإن "التحالف القديم" بين آل سعود ومؤيدي ما يوصف بـ "الفكر الوهابي" المتشدد كان بمثابة "تعهد لنشر الوهابية حول العالم."
وتناولت الحلقة الأولى التغيير الجذري الذي يحدثه ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، وتعهده لمحاربة الإرهاب ونشر الإسلام المعتدل، مشيرة إلى القوانين الصارمة التي استحدثها لوقف تمويل الإرهاب وعلى رأسها عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه في تمويل أنشطة "إرهابية".
لكن الفيلم نوه إلى أن دعم الأمير محمد لحرب اليمن تحديدا قد يؤدي إلى عدم رأب الصدع الطائفي في المنطقة وإلى مزيد من المآسي الإنسانية.
"ماكينزي" قد تجعل من لبنان سنغافورة أخرى
قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري إن الحكومة ستتعاقد مع شركة "ماكينزي" الأمريكية للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة الاقتصاد، وذلك بعد سنوات عدة من عدم وجود موازنة للدولة، ولارتفاع نسبة الدين الداخلي بصورة مقلقة، فضلا عن عدم الاستفادة القصوى من تحويلات اللبنانيين من الخارج.
وقال خوري في مؤتمر صحفي إن لبنان بات من أكبر البلدان العربية استدانة. وبلغ الدين العام نسبة 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة الإجمالية 24 في المئة، فيما وصلت بين الشباب 35 في المئة، وبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة 12 مليار دولار، بحسب الوزير.
وقال خوري إن الاقتصاد القومي تمكن من الصمود أمام الاضطرابات السياسية في المنطقة بفضل الاحتياطي الهائل من العملات الأجنبية في البلاد، الذي تجاوز 40 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وأضاف الوزير اللبناني إن الخطة الاقتصادية الجديدة تطمح لتحويل لبنان إلى "سنغافورة" أخرى، في إشارة إلى أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأكثرها انفتاحا وأقلها فسادا.
وتعد شركة "ماكينزي" واحدة من كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة القطاعين الخاص والعام. وأنشئت الشركة عام 1926.