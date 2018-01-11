"مها عبد الرحمن" قد تكشف لغز مقتل جوليو ريجيني، والسينما "وصلت" السعودية

نشرت الحكومة التونسية قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة بعد ليلة\nثالثة من الاحتجاجات في عدة مدن وألقت الشرطة القبض على أكثر من ثلاثمائة شخص في التظاهرات المناهضة للحكومة\nبسبب تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الاسعار. و استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع\nضد الحشود الكبيرة الغاضبة. وكان رئيس الوزراء\nالتونسي يوسف الشاهد أدان ما أسماه العنف غير\nالمقبول من قبل المتظاهرين، واصفا الاحتجاجات المتواصلة بـ "أعمال شغب".
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الحكومة التونسية تنشر الجيش لحماية المنشآت العامة
نشرت الحكومة التونسية قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات في عدة مدن
وألقت الشرطة القبض على أكثر من ثلاثمائة شخص في التظاهرات المناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الاسعار.
و استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد الحشود الكبيرة الغاضبة.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أدان ما أسماه العنف غير المقبول من قبل المتظاهرين، واصفا الاحتجاجات المتواصلة بـ "أعمال شغب".
السينما "وصلت" السعودية
لأول مرة منذ السبعينيات، تبدأ السعودية عروضا سينمائية غدا الجمعة، وفقا لما أعلنته الهيئة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي التابعة لوزارة الثقافة.
ووافقت الوزارة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
وستقتصر عروض السينما في المرحلة الراهنة على أفلام الأطفال، كما أعلنت هيئة الترفيه.
وشددت السلطات على أن جميع العروض يجب أن تتوافق مع "القيم والأحكام الشرعية وألا تخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".
"مها عبد الرحمن" قد تكشف لغز جوليو ريجيني
تحدثت الأستاذة الجامعية التي أشرفت على رسالة الدكتوارة للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا على أحد الطرق السريعة بالقرب من العاصمة المصرية عام 2015، لأول مرة للمحققين البريطانيين.
وصادرت الشرطة البريطانية، بناء على طلب من نظيرتها الإيطالية، جهاز الكمبيوتر الخاص والهاتف النقال لمها عبد الرحمن، الأستاذة الجامعية المصرية بجامعة كمبريدغ البريطانية.
وكانت مها تشرف على رسالة الدكتوراة لريجيني، الذي عثر على جثته وبها آثار تعذيب بعد أسبوع من إطلاق سراحه من قبل السلطات، وسط اتهامات لأجهزة أمن مصرية بقتله. وتنفي القاهرة تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.
وتؤكد السلطات الإيطالية إن مها غير مشتبه بها، وإن الإجراء قد يفضي إلى مزيد من المعلومات التي قد تساعد في فك لغز مقتل ريجيني.