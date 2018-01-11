"مها عبد الرحمن" قد تكشف لغز مقتل جوليو ريجيني، والسينما "وصلت" السعودية

تحدثت الأستاذة الجامعية التي أشرفت على رسالة الدكتوارة للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا على أحد الطرق السريعة بالقرب من العاصمة المصرية عام 2015، لأول مرة للمحققين البريطانيين.

وصادرت الشرطة البريطانية، بناء على طلب من نظيرتها الإيطالية، جهاز الكمبيوتر الخاص والهاتف النقال لمها عبد الرحمن، الأستاذة الجامعية المصرية بجامعة كمبريدغ البريطانية.

وكانت مها تشرف على رسالة الدكتوراة لريجيني، الذي عثر على جثته وبها آثار تعذيب بعد أسبوع من إطلاق سراحه من قبل السلطات، وسط اتهامات لأجهزة أمن مصرية بقتله. وتنفي القاهرة تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.

وتؤكد السلطات الإيطالية إن مها غير مشتبه بها، وإن الإجراء قد يفضي إلى مزيد من المعلومات التي قد تساعد في فك لغز مقتل ريجيني.