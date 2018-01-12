ترامب يريد مهاجرين من "النرويج" وليس من "بالوعات المجاري القذرة"
تحديثات الأصدقاء قبل وسائل الإعلام والشركات على فيسبوك
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تحديثات الأصدقاء قبل وسائل الإعلام والشركات على فيسبو
قال رئيس الشركة المالكة لـ "فيسبوك" مارك زوكيربيرغ إن موقع التواصل
الاجتماعي الأول في العالم سيعطي أولوية من الآن فصاعدا إلى تحديثات الأصدقاء والأهل
اليومية على حساب الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الشركات.
وقال زوكيبربيرغ إن فيسبوك أنشئ أساسا
لتوطيد أواصر الصداقة والعلاقات الاجتماعية.
وأضاف على صفحته أن الناس هم عماد فيسبوك،
وأنهم استجابوا لآراء العديد من المستخدمين الذي انتقدوا اقتحام تحديثات وإشعارات
من وسائل الإعلام والناشرين والشركات صفحاتهم.
ترامب يريد مهاجرين من "النرويج" وليس من "بالوعات المجاري القذرة"
قال الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا استمرت الهجرة إلى الولايات المتحدة، فإنه يريد
مهاجرين من دول مثل النرويج وليس من "بالوعات المجاري القذرة" كدول في
إفريقيا وجمهورية هايتي.
جاءت تصريحات
ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالبيت الأبيض.
وكانت صحيفة
"واشنطن بوست" هي أول من أورد التصريحات وفقا لمصادرها داخل البيت
الأبيض. ولم تنفي الإدارة الأمريكية تلك التصريحات بل دافع متحدث باسم الرئيس عنه
في مؤتمر صحفي.
يذكر أن ترامب أثار جدلا كبيرا الشهر الماضي عندما نقلت صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية عن مصادرها قوله أثناء أحد الاجتماعات إنه لا يصدق أن 15000 مواطنا من هايتي سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، قائلا بغضب "إنهم مصابون بالإيدز".
هناك من الساسة في واشنطن من اختار أن يحارب من أجل قضايا تتعلق بدول أجنبية، لكن الرئيس ترامب سيدافع دوما عن قضايا تهم الشعب الأمريكي.
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time_stated_uk
تحديثات الأصدقاء قبل وسائل الإعلام والشركات على فيسبو
قال رئيس الشركة المالكة لـ "فيسبوك" مارك زوكيربيرغ إن موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم سيعطي أولوية من الآن فصاعدا إلى تحديثات الأصدقاء والأهل اليومية على حساب الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الشركات.
وقال زوكيبربيرغ إن فيسبوك أنشئ أساسا لتوطيد أواصر الصداقة والعلاقات الاجتماعية.
وأضاف على صفحته أن الناس هم عماد فيسبوك، وأنهم استجابوا لآراء العديد من المستخدمين الذي انتقدوا اقتحام تحديثات وإشعارات من وسائل الإعلام والناشرين والشركات صفحاتهم.
ترامب يريد مهاجرين من "النرويج" وليس من "بالوعات المجاري القذرة"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا استمرت الهجرة إلى الولايات المتحدة، فإنه يريد مهاجرين من دول مثل النرويج وليس من "بالوعات المجاري القذرة" كدول في إفريقيا وجمهورية هايتي.
جاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالبيت الأبيض.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" هي أول من أورد التصريحات وفقا لمصادرها داخل البيت الأبيض. ولم تنفي الإدارة الأمريكية تلك التصريحات بل دافع متحدث باسم الرئيس عنه في مؤتمر صحفي.
يذكر أن ترامب أثار جدلا كبيرا الشهر الماضي عندما نقلت صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية عن مصادرها قوله أثناء أحد الاجتماعات إنه لا يصدق أن 15000 مواطنا من هايتي سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، قائلا بغضب "إنهم مصابون بالإيدز".