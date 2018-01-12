ترامب يريد مهاجرين من "النرويج" وليس من "بالوعات المجاري القذرة"

قال رئيس الشركة المالكة لـ "فيسبوك" مارك زوكيربيرغ إن موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم سيعطي أولوية من الآن فصاعدا إلى تحديثات الأصدقاء والأهل اليومية على حساب الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الشركات.

وقال زوكيبربيرغ إن فيسبوك أنشئ أساسا لتوطيد أواصر الصداقة والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف على صفحته أن الناس هم عماد فيسبوك، وأنهم استجابوا لآراء العديد من المستخدمين الذي انتقدوا اقتحام تحديثات وإشعارات من وسائل الإعلام والناشرين والشركات صفحاتهم.