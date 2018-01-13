هيئة سعودية حكومية "لإدارة شركة بن لادن"، و"تسوية مالية" بين ترامب وممثلة أفلام إباحية

علمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى تسوية مالية مع ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 لعدم تحدثها إلى الصحافة عن علاقة جنسية مزعومة.

ووفقا للصحيفة، فإن ترامب دفع 130 ألف دولار أمريكي للممثلة ستيفاني كليفورد عن طريق محاميه مايكل كوهين، الذي لعب دور الوسيط في المفاوضات وغير اسمه إلى "ستورمي دانيلز".

وزعمت كليفورد أنها التقت ترامب بعد ترتيب "موعد غرامي" عام 2006 بعد لقائهما في حفل بأحد منتجعات الغولف على ضفاف بحيرة "ليك تاهوا" بين كاليفورنيا ونيفادا، أي بعد عام من زواجه من ميلانيا، زوجته الحالية.

ونفى المحامي كوهين ما وصفه بمزاعم الصحيفة قائلا في بيان لها: "انتم تثيرون وللمرة الثانية مزاعم غريبة ضد موكلي. الرئيس ترامب ينفي وبشدة تلك التقارير".

وتعرض ترامب لاتهامات من أكثر من اثنتي عشرة امرأة بالتحرش الجنسي، إلا أنه نفى على تويتر تلك الاتهمام بأنها "مختلقة 100 في المئة ومجموعة من الأكاذيب".