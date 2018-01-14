نتنياهو يزور الهند وبرفقته وفد يتألف من مائة وثلاثين شخصاً من رجال الأعمال
رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترحيباً حاراً بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور الهند واصفاً زيارته بالتاريخية والخاصة.
وسيعقد مودي عدداً من الاجتماعات مع نتنياهو وسيرافقه في زيارة لولاية غوجارات.
ويرافق نتنياهو في زيارته وفد يتألف من مائة وثلاثين شخصاً من رجال الأعمال.
وقال نتنياهو إن الكثير من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة.
يذكر أن الهند تعتبر من أكبر الأسواق للصناعات العسكرية الإسرائيلية وتتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
إيران تقول إنها انتصرت بعد فشل الولايات المتحدة في تقويض الاتفاق النووي
قالت إيران إنها انتصرت بعد فشل الولايات المتحدة في تقويض الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاول مراراً تقويض الاتفاق لكن العالم وقف ضد أمريكا.
وينص الاتفاق على أن تقوم إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث هاتفيا أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا يشتبه في استخدامه من قبل مسلحين فلسطينيين يمتد من قطاع غزة إلى مصر.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن ضربات جوية ووسائل أخرى استخدمت ليلة أمس لتدمير النفق الذي قال إنه بني لمهاجمة إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن النفق كان يمر تحت معبر البضائع الرئيسي بين إسرائيل وغزة المعروف باسم كرم أبو سالم ويقترب من مواقع استراتيجية أخرى بما فيها أنبوب للغاز.
الرئيس التونسي يزور اليوم حيا عماليا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات
يزور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في وقت لاحق اليوم منطقة تقطنها الطبقة العاملة في العاصمة تونس لإحياء الذكرى السابعة لما سمي بالثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ويتوقع أن يلقي السبسي خطاباً بالمناسبة في حي التضامن الذي شهد في الأيام الأخيرة احتجاجات ضد رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وكانت الحكومة أعلنت أمس عن خطط لمساعدة الفئات الأفقر في البلاد.
هذا وقد دعت أحزاب معارضة وناشطون إلى الاستمرار في الاحتجاجات اليوم الأحد قائلة إنه لم يحصل أي تحسن على الظروف الاقتصادية في البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي في العام 2011.
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نتنياهو يزور الهند وبرفقته وفد يتألف من مائة وثلاثين شخصاً من رجال الأعمال
رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترحيباً حاراً بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور الهند واصفاً زيارته بالتاريخية والخاصة.
وسيعقد مودي عدداً من الاجتماعات مع نتنياهو وسيرافقه في زيارة لولاية غوجارات.
ويرافق نتنياهو في زيارته وفد يتألف من مائة وثلاثين شخصاً من رجال الأعمال.
وقال نتنياهو إن الكثير من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة.
يذكر أن الهند تعتبر من أكبر الأسواق للصناعات العسكرية الإسرائيلية وتتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
إيران تقول إنها انتصرت بعد فشل الولايات المتحدة في تقويض الاتفاق النووي
قالت إيران إنها انتصرت بعد فشل الولايات المتحدة في تقويض الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاول مراراً تقويض الاتفاق لكن العالم وقف ضد أمريكا.
وينص الاتفاق على أن تقوم إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث هاتفيا أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا يشتبه في استخدامه من قبل مسلحين فلسطينيين يمتد من قطاع غزة إلى مصر.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن ضربات جوية ووسائل أخرى استخدمت ليلة أمس لتدمير النفق الذي قال إنه بني لمهاجمة إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن النفق كان يمر تحت معبر البضائع الرئيسي بين إسرائيل وغزة المعروف باسم كرم أبو سالم ويقترب من مواقع استراتيجية أخرى بما فيها أنبوب للغاز.
الرئيس التونسي يزور اليوم حيا عماليا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات
يزور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في وقت لاحق اليوم منطقة تقطنها الطبقة العاملة في العاصمة تونس لإحياء الذكرى السابعة لما سمي بالثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ويتوقع أن يلقي السبسي خطاباً بالمناسبة في حي التضامن الذي شهد في الأيام الأخيرة احتجاجات ضد رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وكانت الحكومة أعلنت أمس عن خطط لمساعدة الفئات الأفقر في البلاد.
هذا وقد دعت أحزاب معارضة وناشطون إلى الاستمرار في الاحتجاجات اليوم الأحد قائلة إنه لم يحصل أي تحسن على الظروف الاقتصادية في البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي في العام 2011.