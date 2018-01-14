الرئيس التونسي يزور اليوم حيا عماليا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا يشتبه في استخدامه من قبل مسلحين فلسطينيين يمتد من قطاع غزة إلى مصر.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن ضربات جوية ووسائل أخرى استخدمت ليلة أمس لتدمير النفق الذي قال إنه بني لمهاجمة إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن النفق كان يمر تحت معبر البضائع الرئيسي بين إسرائيل وغزة المعروف باسم كرم أبو سالم ويقترب من مواقع استراتيجية أخرى بما فيها أنبوب للغاز.