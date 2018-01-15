انتقادات شديدة لإنشاء قوة حرس حدود من الأكراد شمالي سوريا

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انتقادات شديدة لإنشاء قوة حرس حدود من الأكراد شمالي سوريا

انتقدت دول عدة الخطوة الأمريكية بإنشاء قوة لحرس الحدود في شمال شرق سوريا مؤلفة من مسلحين تدعمهم الولايات المتحدة.

فقد أدانت وزارة الخارجية السورية الخطوة واصفة إياها بالاعتداء الصارخ على سيادتها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تشكيل مثل هذه القوة سيقود إلى تقسيم سوريا.

أما نائب رئيس الوزراء التركي فقد قال إن الخطوة الأمريكية ترقى إلى مستوى اللعب بالنار.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد أكد أمس أن حوالي نصف القوة التي يبلغ قوامها ثلاثين ألفاً سيأتي من قوات حماية الشعب السوري ذات الغالبية الكردية.

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