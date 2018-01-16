سفن الأشباح من كوريا الشمالية تظهر على السواحل اليابانية

تطلق منظمة حقوق الحيوان (بيتا) حملة دولية في محاولة لوضع حد لسوء معاملة الحيوانات العاملة في مدينة البتراء التاريخية في الأردن.

وتقول المنظمة إنها أجرت تحقيقا العام الماضي في البتراء التي تصنفها اليونسكو موقعا للتراث العالمي خلصت فيه إلى أن الحمير والخيول والإبل تتعرض للضرب وتجبر على نقل الزوار في درجات حرارة عالية بدون ماء أو حماية من الشمس.

ودعت المنظمة إلى استبدال الحيوانات بالنقل الآلي وحثت السياح على عدم زيارة البتراء طالما استمر سوء معاملة الحيوانات.