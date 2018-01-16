مدينة البتراء في الأردن

سفن الأشباح من كوريا الشمالية تظهر على السواحل اليابانية

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ملخص

  1. سفن الأشباح من كوريا الشمالية تظهر على السواحل اليابانية
  2. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية
  3. الرئيس الفرنسي يزور مخيما للاجئين الراغبين بالوصول إلى بريطانيا
  4. حملة دولية لوقف إساءة معاملة الحيوان في مدينة البتراء في الأردن

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حملة دولية لوقف إساءة معاملة الحيوان في مدينة البتراء في الأردن

تطلق منظمة حقوق الحيوان (بيتا) حملة دولية في محاولة لوضع حد لسوء معاملة الحيوانات العاملة في مدينة البتراء التاريخية في الأردن.

وتقول المنظمة إنها أجرت تحقيقا العام الماضي في البتراء التي تصنفها اليونسكو موقعا للتراث العالمي خلصت فيه إلى أن الحمير والخيول والإبل تتعرض للضرب وتجبر على نقل الزوار في درجات حرارة عالية بدون ماء أو حماية من الشمس.

ودعت المنظمة إلى استبدال الحيوانات بالنقل الآلي وحثت السياح على عدم زيارة البتراء طالما استمر سوء معاملة الحيوانات.

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الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الصيني التطورات الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات الدبلوماسية بشأن النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي إن تخفيف التوتر يجب أن يستمر وإن على جميع الأطراف أن تهيئ الظروف لاستئناف المحادثات وإن الوحدة في هذه القضية مهمة جدا.

وقال شي إن بلاده مستعدة للانضمام إلى أمريكا في التوصل إلى تسوية مناسبة للقضية.

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الرئيس الفرنسي يزور مخيما للاجئين الراغبين بالوصول إلى بريطانيا

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميناء كاليه اليوم في محاولة منه لمعالجة التوترات الناجمة عن وجود عدد كبير من المهاجرين الذين يخيمون هناك أملاً في الوصول إلى بريطانيا.

ويقيم مئات المهاجرين في خيم حول كاليه بعد إغلاق مخيم كبير للمهاجرين هناك قبل 15 شهرا.

ويلتقي ماكرون مع المهاجرين والمنظمات غير الحكومية العاملة معهم، لكن العديد من تلك المنظمات رفضت مقابلته بسبب سياسة حكومته إزاء المهاجرين.

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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن تعزيزات عسكرية للوحدات التركية المتمركزة عند الحدود مع سوريا وصلت إلى ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

ويتزامن ذلك مع استكمال هذه الوحدات توجيه بطاريات الصواريخ نحو مواقع سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية عند الحدود مع تركيا.

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سفن الأشباح من كوريا الشمالية تظهر على السواحل اليابانية

قالت قوات خفر السواحل اليابانية إن سفينة من كوريا الشمالية عامت إلى الشواطئ اليابانية وعلى متنها سبع جثث لصيادين.

وأضافت القوات اليابانية أن السفينة خشبية وقديمة وعثر عليها قرب مدينة كانازاوا وسط اليابان.

وازدادت في الآونة الأخيرة أعداد السفن الكورية التي تصل المياه اليابانية بعد أن يكون طاقهما قضى نحبه.

وتفيد الأنباء بأن الصيادين من كوريا الشمالية لكي يحققوا الكمية التي تفرضها الحكومة عليهم من الأسماك أصبحوا يبتعدون في البحر رغم أن قواربهم بدائية وغير مجهزة بمعدات اتصال وطوارئ.

وخلال السنة الماضية وصلت إلى شواطئ اليابان أكثر من مائة سفينة وأطلق عليها "سفن الأشباح".

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