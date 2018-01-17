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قطر "تبحث" الاستعانة بإيران لتنظيم مونديال 2022، وإيران تؤكد أنها شقيقة لقطر "في السراء والضراء"

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ملخص

  1. قطر "تبحث" الاستعانة بإيران لتنظيم مونديال
  2. إيران تؤكد أنها شقيقة لقطر "في السراء والضراء"

تغطية مباشرة

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السعودية تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة

قال مركز التواصل الدولي في السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية الضعيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مناشدة رئيس الوزراء اليمني بضخ أموال لدعم الريال والمساعدة في إنقاذ البلد الذي تمزقه الحرب من الجوع.

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إيران: قطر دولة شقيقة نقف معها في السراء والضراء

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قطر شقيقة لبلاده "في السراء والضراء".

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عقب لقائه رئيس البرلمان القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، قال روحاني إن العلاقات بين البلدين مبنية على "المحبة والصداقة وحسن الجوار".

وشدد على أن طهران لن تسمح بأن يتعرض "شعب مسلم لضغوط جائرة وبغير حق".

الرئيس الإيراني حسن روحاني
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني.

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قطر "تبحث" الاستعانة بإيران لتنظيم مونديال 2022

لم تستبعد قطر الاستعانة بإيران في تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إثر مخاوف من عدم استطاعة الدوحة من إكمال جميع المشروعات اللوجستية والفندقية لاستضافة الحدث الكروي الكبير.

وعلمت مجلة "إيكونومست" البريطانية أن الدوحة بدأت مفاوضات مع طهران لبحث إمكانية تحملها بعضا من المهام التنظيمية لضمان الانتهاء من جميع المشاريع الإنشائية واللوجستية قبل انطلاق المونديال، وذلك بسبب الأزمة مع السعودية، والإمارات، والبحرين، المستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي.

ولدى سؤاله حول إمكانية مساعدة طهران للدوحة في تنظيم كأس العالم، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر والمسؤول عن ملف المونديال: "إذا استطاعت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية التعاون سويا لتنظيم الأولمبياد الشتوي، فيستطيع الشرق الأوسط فعل ذلك في كأس العالم".

واتفقت الكوريتان الأحد الماضي على إجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، على الرغم من توتر شديد في العلاقات بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدوحة وطهران توطدت إثر الأزمة الخليجية، وفتحت إيران جسرا جويا مع الدولة الخليجية لإمدادها بالمواد الغذائية لتقليل آثار الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الخليجية الثلاثة.

الانشاءات في ملعب "خليفة الدولي" بالدوحة. (مارس/آذار 2016)
Reuters
الانشاءات في ملعب "خليفة الدولي" بالدوحة. (مارس/آذار 2016)

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