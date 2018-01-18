تفاصيل العلاقة المزعومة بين ترامب وممثلة أفلام إباحية، ويوتيوب يحذف "تحدي مساحيق الغسيل"
ملخص
- تفاصيل العلاقة المزعومة بين ترامب وممثلة أفلام إباحية: "أنت رائعة. ومكانك في برنامجي التلفزيوني"
- يوتيوب يحذف "تحدي مساحيق الغسيل"
- طيران الإمارات "تنقذ" طائرات إير باص العملاقة
- إعفاء رئيس المخابرات المصرية من منصبه
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السلطات السودانية تعتقل الأمينة العامة لحزب الأمة المعارض
قال حزب الامة القومي المعارض في السودان ان الاجهزة الامنية السودانية اعتقلت الامينة العامة للحزب سارة نقد الله من منزلها.
وقال مدير مكتب رئيس الحزب محمد زكي لبي بي سي ان عناصر من الاجهزة الامنية وصلت الي منزل سارة في منطقة امدرمان واقتادتها دون تقديم أي توضيحات.
ودعت نقد الله خلال الأيام الماضية السودانيين للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد غلاء الأسعار.
واعتقلت السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين العديد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة من بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب.
العراق يوقع عقدا مع شركة بريطانية لتطوير آبار النفط في كركوك
قال مصدر في اعلام شركة نفط الشمال في كركوك لبي بي سي إنه من المتوقع "أن يزور وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي اليوم كركوك، لتوقيع عقد مع شركة "بريتش بتروليوم BP البريطانية لتطوير آبار شركة نفط الشمال.
وأضاف المصدر ان انتاج الشركة من النفط الخام وصل الى مليون برميل يوميا.
الإمارات تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن "اعتراض" قطر لطائرتين مدنيتين
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة شكوى للأمم المتحدة الخميس تقول فيها إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماريتين "في تصعيد غير مبرر" للأزمة الخليجية الراهنة، على حد وصفها.
وجاءت الشكوى ضمن مذكرة إحاطة قدمتها أبو ظبي لرئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاعتراض شكل تهديدا لسلامة الرحلتين وانتهاكا لقواعد القانون الدولي.
وكانت قطر نفت أن تكون اعترضت الطائرتين اللتين انطلقتا في رحلة روتينية الى البحرين الاثنين الماضي.
ومنعت الإمارات الطائرات القطرية من استخدام مجالها الجوي في إطار القيود التي فرضتها مع عدد من الدول منذ حزيران/ يونيو. ولم ترد قطر بالمثل.
عاجلتكليف مدير مكتب الرئيس المصري بإدارة جهاز المخابرات العامة
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي الذي تم إعفاؤه من منصبه.
جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة، يفهم منه أن كامل سيبدأ وظيفته المكلف بها على الفور وبشكل مؤقت.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات قرار التكليف أو أسباب إعفاء فوزي من منصبه. وكان تقارير إعلامية أفادت بأن السيسي بدأ عملية تغييرات واسعة قبل أيام في جهاز المخابرات شملت اللواء خالد فوزي، وذلك ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية.
طيران الإمارات "تنقذ" طائرات إير باص العملاقة
أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم إبرامها اتفاقا مع شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات لشراء طائرات "إيه 380" العملاقة.
وتبلغ قيمة العقد 16 مليار دولار.
وأعلنت شركة إيرباص أمس أنها ستوقف إنتاج هذا الطراز من الطائرة إذا لم تتلق المزيد من طلبات الشراء من "طيران الإمارات" وهي العميل الرئيس للشركة.
وتملك الشركة الإماراتية أكثر من مائة طائرة من هذا الطراز.
احتجاجات في نيجيريا للمطالبة بإطلاق سراع زعيم روحي للطائفة الشيعية
تجددت الاحتجاجات المطالبة باطلاق سراح الزعيم الروحي للطائفة الشيعية ابراهيم زكزاكي الذي هو رهن الاعتقال منذ عامين.
كما طالب أعضاء من الحركة الاسلامية الشيعية لوضع حد لما يقولون إنها عمليات قتل يتعرض لها أبناء الحركة. وكان الزكزاكي قد ظهر في شريط مصور قبل ايام من مكان اعتقاله ما أعاد الزخم مجددا الى هذه المسألة.
وكان الزكزكي قد اعتقل قبل عامين واحتجز في مكان غير معروف، بعد اشتباكات دامية بين أنصاره والشرطة النيجيرية في مدينة زاريا. لكن ظهوره قبل يومين في تسجيل مصور أعاد الزخم الى هذه القضية.
واشنطن توضح الهدف من وراء إنشاء "قوة جديدة" في سوريا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات التي تدربها الولايات المتحدة في سوريا بقيادة "قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها المكون الكردي، ليست جيشا جديدا أو قوة حرس حدود.
ويبلغ قوام القوة التي سيتم تشكيلها قرابة 30 ألف فرد.
وفي بيان لها، قالت الوزارة إن الهدف وراء تدريب هذه القوات هو تعزيز الأمن للاجئين العائدين إلى المدن المدمرة ضمان عدم ظهور تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية مرة أخرى في المناطق التي تم طرده منها.
وواصلت تركيا إرسال مزيد من التعزيزات إلى الحدود للمشاركة في عمليات قصف القوات الكردية في منطقة عفرين السورية.
يوتيوب يحذف "تحدي مساحيق الغسيل"
قررت إدارة "يوتيوب" حذف جميع الفيديوهات المتعلقة بتحد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ابتلاع مراهقين ومراهقات أكياس بها مسحوق غسيل أمام كاميرا الهاتف.
وجاء القرار بعد تسجيل حالات وفيات عدة بين أشخاص قبلوا التحدي، ومن بينهم أطفال، جراء إصابتهم بالتسمم.
ويحمل التحدي اسم "تايد بود تشالنيج".
وبدأ التحدي العام الماضي في شكل مزحة عندما نشر أحد الطلاب فيديو له وهو يقول، أثناء محاولته مضغ وابتلاع كيس به مسحوق غسيل، إن عبوات مسحوق الغسيل تفتح الشهية، وانتشر الفيديو وقلده الكثيرون في مقاطع فيديو مماثلة.
تفاصيل العلاقة المزعومة بين ترامب وممثلة أفلام إباحية: "أنت رائعة. ومكانك في برنامجي التلفزيوني"
نشرت مجلة أمريكية لأول مرة مقابلة كانت قد أجرتها عام 2011 مع ممثلة أفلام جنسية ادعت إقامة علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنوات من توليه الرئاسة.
وقالت مجلة "إن تاتش" في مقتطفات ترويجية لعددها الجديد الصادر أمس الأربعاء، إن ستورمي دانيالز ، التي اشتهرت باسم ستيفاني كليفورد، سردت تفاصيل اللقاء الأول بترامب في حفل بأحد منتجعات الغولف عام 2006.
وتقول كليفورد إن ترامب ظل يحدق بها طيلة الحفل، ودعاها لغرفته لاحقا، وأثنى عليها كثيرا بعد اللقاء الجنسية.
"قال لي إنني رائعة. ومكاني يجب أن يكون في برنامج ذا ابرنتيس (الذي كان يقدمه ترامب)، كابنتي إيفانكا. ولا تقلقي بشأن زوجتي،" في إشارة إلى ميلانيا ترامب الذي تزوجها قبل عام فقط من العلاقة الجنسية المزعومة.
وإضافة إلى كونه رجل أعمال ومليارديرا قبل توليه الرئاسة، كان ترامب يقدم أيضا برنامج "ذا أبرنتس The Apprentice " لسنوات طويلة. ويستضيف البرنامج شخصيات مشهورة وتسند اليهم العديد من المهام ضمن فرق من المتنافسين، ويرسل كل اسبوع واحداً منهم إلى منزله بعدما يقال له الجملة المشهورة " أنت مطرود".
وتقول المجلة إن كليفورد خضعت لاختبار كشف الكذب قبل إجراء المقابلة، كما أن تصريحاتها أكدها زوجها السابق مايك موز وصديقها المقرب راندي سبيرز.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أن ترامب توصل إلى تسوية مالية مع ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 لعدم تحدثها إلى الصحافة.
ووفقا للصحيفة، فإن ترامب دفع 130 ألف دولار أمريكي لكليفورد عن طريق محاميه مايكل كوهين، الذي لعب دور الوسيط في المفاوضات وغير اسمه إلى "ستورمي دانيلز".
ونفى المحامي كوهين ما وصفه بمزاعم الصحيفة قائلا في بيان لها: "انتم تثيرون وللمرة الثانية مزاعم غريبة ضد موكلي. الرئيس ترامب ينفي وبشدة تلك التقارير".
وتعرض ترامب لاتهامات من أكثر من اثنتي عشرة امرأة بالتحرش الجنسي، إلا أنه نفى على تويتر تلك الاتهامات، واصفا إياها بأنها "مختلقة 100 في المئة ومجموعة من الأكاذيب".