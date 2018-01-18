تفاصيل العلاقة المزعومة بين ترامب وممثلة أفلام إباحية، ويوتيوب يحذف "تحدي مساحيق الغسيل"

قال مصدر في اعلام شركة نفط الشمال في كركوك لبي بي سي إنه من المتوقع "أن يزور وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي اليوم كركوك، لتوقيع عقد مع شركة "بريتش بتروليوم BP البريطانية لتطوير آبار شركة نفط الشمال.

وأضاف المصدر ان انتاج الشركة من النفط الخام وصل الى مليون برميل يوميا.