ترامب "قد يعيش 200 عام"، وبوتين يغوص في بحيرة متجمدة

يقول علماء إن فترة
المراهقة في المجتمعات الغربية تدوم الآن من سن العاشرة إلى الرابعة والعشرين.
وتقول البروفيسور سوزان
سوير كبيرة فريق الباحثين في هذه الدراسة إن هناك حاجة إلى تغيير تعريف المراهقة
لضمان بقاء القوانين وسياسة الحكومة متفقة مع التعريف الجديد.
بوتين يغوص في بحيرة متجمدة
تجرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من
كل ملابسه عدا لباس البحر وغاص في مياه بحيرة متجمدة الليلة الماضية احتفالا بعيد
الغطاس وسط أجواء شديدة البرودة بلغت حوالي ست درجات مئوية تحت الصفر.
وعرض التلفزيون الرسمي الروسي صورا
لبوتين وهو يسير وسط جليد بحيرة سيليغر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمالي موسكو،
مرتديا معطفا من الفراء وحذاء شتويا طويل الرقبة.وبعد أن خلع معطفه وحذاءه نزل إلى فتحة من الماء وسط جليد البحيرة
ورشم على صدره علامة الصليب ثم غمر نفسه بالكامل في المياه قبل أن يخرج رأسه.
الفلبين تدرس منع إرسال العمالة للكويت
ذكر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
أنه يدرس منع إرسال العمالة إلى الكويت بسبب انتهاكات قال إن عاملات الخدمة
المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن في الفترة الأخيرة.
وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير
من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وإنه بحث المسألة مع
وزير خارجيته ويريد بحثها مع حكومة الكويت.
وأضاف خلال افتتاح بنك جديد يخدم
الفلبينيين في الخارج: "نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن
هذا لم يعد مقبولا وحسب فإما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا."
ولم يتسن الوصول لوزارة الخارجية
الكويتية للتعليق ولم ترد سفارة الكويت في مانيلا بعد على أسئلة أرسلتها وكالة رويترز
للأنباء عن هذه التصريحات.
يذكر أنه يوجد أكثر من 250 ألف
فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة
المنزلية.
ترامب "قد يعيش 200 عام"
سخر أمريكيون
على مواقع التواصل الاجتماعي من التقرير الطبي الأخير للطبيب الخاص المشرف على صحة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قال الطبيب في مؤتمر صحفي أن الرئيس لديه
"جينات" مميزة قد تمكنه من العيش 200 عام.
وكان الطبيب روي
جاكسون يرد على سؤال من صحفي حول كيف يمكن أن يكون ترامب، 71 عاما، بصحة جيدة إذا
كانت وجبته المفضلة قبل أن يذهب إلى النوم مباشرة "وجبة هامبرغر وبطاطس مقلية
من ماكدونلدز".
وقال أمريكيون
إن التقرير الطبي الأخير غير دقيق لأنه "جعل ترامب يبدو يافعا وأكثر طولا من
طوله الحقيقي (190 سم) وأقل بدانة من وزنه
الحقيقي (108 كيلوغرامات)."
وقال الطبيب
الأمريكي في تقريره إن صحة ترامب ممتازة "بشكل
استثنائي" وذلك بعد إجراء أول فحص طبي شامل بعد مرور أول عام له في منصبه الرئاسي،
وإنه لا يعاني من أي مشكلات إدراكية.
وقال أحد الأمريكيين
ساخرا إن الكونغرس الذي يهمين عليه الحزب الجمهوري هو السبيل الوحيد "للخلاص
من ترامب" من الرئاسة وليست صحته النفسية أو البدنية أو العقلية.
أصدرت محكمة
عسكرية في لبنان حكما غيابيا في حق الصحفية اللبنانية حنين غدار بالسجن لستة أشهر.
وقال مسؤول
لبناني في المحكمة العسكرية لوكالة الأنباء الفرنسية، فضل أن يظل مجّهلا، إن
المحكمة خلصت إلى أن الصحافية قد أساءت إلى سمعة الجيش لاتهامه بالتفريق بين
المواطنين اللبنانيين.
ورجح محامي
الدفاع عن غدار، مروان صقر، في تصريحات لقناة
"الجديد" اللبنانية، أن يكون السبب محاضرة ألقتها في العاصمة الأمريكية
واشنطن عام 2014، حيث تقيم، قال خلالها إن "الجيش اللبناني يميز بين الإرهاب
السني والإرهاب الشيعي".
وقال صقر إن
موكلته فوجئت منذ عام تقريبا أن هناك دعوى مقامة ضدها في المحكمة العسكرية.
وتضامن صحفيون
ولبنانيون مع غدار عبر "توتير"، رافضين ما وصفوه التضييق على حرية
التعبير عن الرأي في لبنان.
تغطية مباشرة
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باحثون: سن المراهقة من 10 إلى 24
يقول علماء إن فترة المراهقة في المجتمعات الغربية تدوم الآن من سن العاشرة إلى الرابعة والعشرين.
وتقول البروفيسور سوزان سوير كبيرة فريق الباحثين في هذه الدراسة إن هناك حاجة إلى تغيير تعريف المراهقة لضمان بقاء القوانين وسياسة الحكومة متفقة مع التعريف الجديد.
بوتين يغوص في بحيرة متجمدة
تجرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كل ملابسه عدا لباس البحر وغاص في مياه بحيرة متجمدة الليلة الماضية احتفالا بعيد الغطاس وسط أجواء شديدة البرودة بلغت حوالي ست درجات مئوية تحت الصفر.
وعرض التلفزيون الرسمي الروسي صورا لبوتين وهو يسير وسط جليد بحيرة سيليغر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمالي موسكو، مرتديا معطفا من الفراء وحذاء شتويا طويل الرقبة.وبعد أن خلع معطفه وحذاءه نزل إلى فتحة من الماء وسط جليد البحيرة ورشم على صدره علامة الصليب ثم غمر نفسه بالكامل في المياه قبل أن يخرج رأسه.
الفلبين تدرس منع إرسال العمالة للكويت
ذكر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه يدرس منع إرسال العمالة إلى الكويت بسبب انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن في الفترة الأخيرة.
وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد بحثها مع حكومة الكويت.
وأضاف خلال افتتاح بنك جديد يخدم الفلبينيين في الخارج: "نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب فإما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا."
ولم يتسن الوصول لوزارة الخارجية الكويتية للتعليق ولم ترد سفارة الكويت في مانيلا بعد على أسئلة أرسلتها وكالة رويترز للأنباء عن هذه التصريحات.
يذكر أنه يوجد أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.
ترامب "قد يعيش 200 عام"
سخر أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي من التقرير الطبي الأخير للطبيب الخاص المشرف على صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قال الطبيب في مؤتمر صحفي أن الرئيس لديه "جينات" مميزة قد تمكنه من العيش 200 عام.
وكان الطبيب روي جاكسون يرد على سؤال من صحفي حول كيف يمكن أن يكون ترامب، 71 عاما، بصحة جيدة إذا كانت وجبته المفضلة قبل أن يذهب إلى النوم مباشرة "وجبة هامبرغر وبطاطس مقلية من ماكدونلدز".
وقال أمريكيون إن التقرير الطبي الأخير غير دقيق لأنه "جعل ترامب يبدو يافعا وأكثر طولا من طوله الحقيقي (190 سم) وأقل بدانة من وزنه الحقيقي (108 كيلوغرامات)."
وقال الطبيب الأمريكي في تقريره إن صحة ترامب ممتازة "بشكل استثنائي" وذلك بعد إجراء أول فحص طبي شامل بعد مرور أول عام له في منصبه الرئاسي، وإنه لا يعاني من أي مشكلات إدراكية.
وقال أحد الأمريكيين ساخرا إن الكونغرس الذي يهمين عليه الحزب الجمهوري هو السبيل الوحيد "للخلاص من ترامب" من الرئاسة وليست صحته النفسية أو البدنية أو العقلية.
حكم في لبنان بسجن صحافية "لانتقادها الجيش"
أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكما غيابيا في حق الصحفية اللبنانية حنين غدار بالسجن لستة أشهر.
وقال مسؤول لبناني في المحكمة العسكرية لوكالة الأنباء الفرنسية، فضل أن يظل مجّهلا، إن المحكمة خلصت إلى أن الصحافية قد أساءت إلى سمعة الجيش لاتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين.
ورجح محامي الدفاع عن غدار، مروان صقر، في تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية، أن يكون السبب محاضرة ألقتها في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2014، حيث تقيم، قال خلالها إن "الجيش اللبناني يميز بين الإرهاب السني والإرهاب الشيعي".
وقال صقر إن موكلته فوجئت منذ عام تقريبا أن هناك دعوى مقامة ضدها في المحكمة العسكرية.
وتضامن صحفيون ولبنانيون مع غدار عبر "توتير"، رافضين ما وصفوه التضييق على حرية التعبير عن الرأي في لبنان.