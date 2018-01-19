ترامب "قد يعيش 200 عام"، وبوتين يغوص في بحيرة متجمدة

ذكر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه يدرس منع إرسال العمالة إلى الكويت بسبب انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن في الفترة الأخيرة.

وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد بحثها مع حكومة الكويت.

وأضاف خلال افتتاح بنك جديد يخدم الفلبينيين في الخارج: "نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب فإما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا."

ولم يتسن الوصول لوزارة الخارجية الكويتية للتعليق ولم ترد سفارة الكويت في مانيلا بعد على أسئلة أرسلتها وكالة رويترز للأنباء عن هذه التصريحات.

يذكر أنه يوجد أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.