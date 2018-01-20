نساء العالم يتظاهرن ضد "شوفينية وعنصرية ترامب"، والمرسيدس تعود إلى إيران

قالت شركة السيارات الألمانية "مرسيدس-بنز" إنها بصدد استئناف انتاج وتجميع سيارات فارهة من طراز "إي-كلاس" اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، رسمية وشبه رسمية، إن الشركة الألمانية ستنتج 2,500 سيارة كدفعة أولى، على أن يتم إنتاج 20 في المئة من مكونات السيارة داخل المصانع الإيرانية.

ولمرسيدس-بنز تاريخ طويل من انتاج السيارات والشاحنات في إيران يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتوقفت الشركة عن نشاطها داخل البلاد بعد فرض مزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية عام 2012.

غلا أنها تشجعت بعد الاتفاق النووي بين طهران وقوى غربية كبرى عام 2015، وبدأت في توقيع عقود مع مصانع سيارات محلية لانتاج طرازات مخلتفة.