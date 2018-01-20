نساء العالم يتظاهرن ضد "شوفينية وعنصرية ترامب"، والمرسيدس تعود إلى إيران

قالت شركة السيارات الألمانية
"مرسيدس-بنز" إنها بصدد استئناف انتاج وتجميع سيارات فارهة من طراز
"إي-كلاس" اعتبارا من مارس/آذار المقبل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، رسمية وشبه
رسمية، إن الشركة الألمانية ستنتج 2,500 سيارة كدفعة أولى، على أن
يتم إنتاج 20 في المئة من مكونات السيارة داخل المصانع الإيرانية.
ولمرسيدس-بنز تاريخ طويل من انتاج السيارات
والشاحنات في إيران يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتوقفت الشركة عن نشاطها داخل
البلاد بعد فرض مزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية عام 2012.
غلا أنها تشجعت بعد الاتفاق النووي بين
طهران وقوى غربية كبرى عام 2015، وبدأت في توقيع عقود مع مصانع سيارات محلية
لانتاج طرازات مخلتفة.
نساء العالم يتظاهرن ضد "شوفينية وعنصرية ترامب"
تنطلق غدا الأحد مسيرات نسائية حاشدة في
عدد من مدن العالم في تقليد بدأ العام الماضي في الحادي والعشرين من يناير/كانون
الثاني للاحتجاج على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات
المتحدة.
وانطلقت أول مسيرة من العاصمة الأمريكية
واشنطن في يوم تنصيب ترامب للاحتجاج على ما وصفه منظمو المسيرات العالمية بـ
"عنصرية، وذكورية وتعصب ترامب، واحتقاره للنساء."
وستركز الشعارات غدا على دعم حملة
"أنا أيضا" أو MeToo، التي شجعت العديد من
النساء على التحدث بشجاعة حول التحرش الجنسي، وأدت إلى توجيه اتهامات ومحاكمة
وإدانة شخصيات عامة في الولايات المتحدة، مثل المنتج هارفي واينستين، والطبيب
السابق لفريق الجمباز الأوليمبي الأمريكي لاري نصار.
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المرسيدس تعود إلى إيران بطراز "إي-كلاس"
قالت شركة السيارات الألمانية "مرسيدس-بنز" إنها بصدد استئناف انتاج وتجميع سيارات فارهة من طراز "إي-كلاس" اعتبارا من مارس/آذار المقبل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، رسمية وشبه رسمية، إن الشركة الألمانية ستنتج 2,500 سيارة كدفعة أولى، على أن يتم إنتاج 20 في المئة من مكونات السيارة داخل المصانع الإيرانية.
ولمرسيدس-بنز تاريخ طويل من انتاج السيارات والشاحنات في إيران يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتوقفت الشركة عن نشاطها داخل البلاد بعد فرض مزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية عام 2012.
غلا أنها تشجعت بعد الاتفاق النووي بين طهران وقوى غربية كبرى عام 2015، وبدأت في توقيع عقود مع مصانع سيارات محلية لانتاج طرازات مخلتفة.
نساء العالم يتظاهرن ضد "شوفينية وعنصرية ترامب"
تنطلق غدا الأحد مسيرات نسائية حاشدة في عدد من مدن العالم في تقليد بدأ العام الماضي في الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني للاحتجاج على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.
وانطلقت أول مسيرة من العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم تنصيب ترامب للاحتجاج على ما وصفه منظمو المسيرات العالمية بـ "عنصرية، وذكورية وتعصب ترامب، واحتقاره للنساء."
وستركز الشعارات غدا على دعم حملة "أنا أيضا" أو MeToo، التي شجعت العديد من النساء على التحدث بشجاعة حول التحرش الجنسي، وأدت إلى توجيه اتهامات ومحاكمة وإدانة شخصيات عامة في الولايات المتحدة، مثل المنتج هارفي واينستين، والطبيب السابق لفريق الجمباز الأوليمبي الأمريكي لاري نصار.