أنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا صوب تركيا، وترامب يدعو النساء للتظاهر احتفالا بإنجازاته

أعلن المغني البريطاني إد شيران إنه خطب صديقته منذ فترة طويلة شيري سيبورن التي التقى بها لأول مرة في المدرسة وعمره 11 سنة.

وكتب شيران على صورة له هو وسيبورن على انستغرام :"أصبح لي خطيبة، نحن سعيدان وفي حالة حب وكذلك قططنا."

وكان شيران البالغ من العمر 26 عاما والمحاسبة سيبورن البالغة من العمر25 عاما في نفس المدرسة في سوفك بشرق انجلترا وبدأ الاثنان المواعدة في 2015.