أنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا صوب تركيا، وترامب يدعو النساء للتظاهر احتفالا بإنجازاته

أنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا صوب بلدة حدودية تركية
وفد كوري شمالي في كوريا الجنوبية
ترامب يدعو النساء للتظاهر احتفالا بإنجازاته
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المغني إد شيران يعلن خطوبته
أعلن المغني البريطاني إد شيران إنه خطب صديقته منذ فترة طويلة شيري سيبورن التي
التقى بها لأول مرة في المدرسة وعمره 11 سنة.
وكتب شيران على صورة له هو وسيبورن على انستغرام :"أصبح لي
خطيبة، نحن سعيدان وفي حالة حب وكذلك قططنا."
وكان شيران البالغ من العمر 26 عاما والمحاسبة سيبورن البالغة
من العمر25 عاما في نفس المدرسة في سوفك بشرق انجلترا وبدأ الاثنان المواعدة في
2015.
ترامب يدعو النساء للتظاهر احتفالا بإنجازاته
خرج مئات
الالاف في شوارع المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، في مسيرة نسوية للاحتجاج على
الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.
وعلق الرئيس ترامب يتغريدة على تويتر قال فيها إنه طقس جميل
في كل أنحاء البلاد ويوم مثالي لمسيرة نسائية ، اخرجن للاحتفال بالإنجاز الاقتصادي
غير المسبوق الذي تحقق خلال العام الماضي، وهو وصول معدل البطالة لأدنى مستوى بين
النساء خلال 18 عاما.
وصل مسؤولون كوريون شماليون في مجالي
الموسيقى والفن إلى كوريا الجنوبية الأحد في أول زيارة ضمن سلسلة من الزيارات
التي تهدف إلى التحضير لمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
التي تقام بكوريا الجنوبية.
وقالت محطة (واي. تي.إن) التلفزيونية
الكورية الجنوبية إن الوفد وصل إلى سول في ساعة مبكرة من صباح الاحد ثم استقل بعد ذلك قطارا إلى إقليم غانغوون حيث تنطلق الأولمبياد في التاسع من فبراير/ شباط المقبل.
أنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا صوب بلدة حدودية تركية
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن 4
صواريخ أطلقت من سوريا على بلدة كلس الحدودية جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح
الأحد مما ألحق أضرارا بمنازل.
وقالت إن 3 صواريخ ألحقت أضرارا بمنزلين في حين سقط
الرابع على أرض فضاء في وسط المدينة مضيفة أنه لم يسقط ضحايا.
يأتي
ذلك فيما أفادت وسائل إعلام تركية بأن قوات برية تابعة للجيش
التركي دخلت منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد شمال سوريا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن
القوات البرية التركية ووحدات من "الجيش السوري الحر" تتقدم في منطقة
عفرين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
المغني إد شيران يعلن خطوبته
أعلن المغني البريطاني إد شيران إنه خطب صديقته منذ فترة طويلة شيري سيبورن التي التقى بها لأول مرة في المدرسة وعمره 11 سنة.
وكتب شيران على صورة له هو وسيبورن على انستغرام :"أصبح لي خطيبة، نحن سعيدان وفي حالة حب وكذلك قططنا."
وكان شيران البالغ من العمر 26 عاما والمحاسبة سيبورن البالغة من العمر25 عاما في نفس المدرسة في سوفك بشرق انجلترا وبدأ الاثنان المواعدة في 2015.
ترامب يدعو النساء للتظاهر احتفالا بإنجازاته
خرج مئات الالاف في شوارع المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، في مسيرة نسوية للاحتجاج على الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.
وعلق الرئيس ترامب يتغريدة على تويتر قال فيها إنه طقس جميل في كل أنحاء البلاد ويوم مثالي لمسيرة نسائية ، اخرجن للاحتفال بالإنجاز الاقتصادي غير المسبوق الذي تحقق خلال العام الماضي، وهو وصول معدل البطالة لأدنى مستوى بين النساء خلال 18 عاما.
وفد كوري شمالي في كوريا الجنوبية
وصل مسؤولون كوريون شماليون في مجالي الموسيقى والفن إلى كوريا الجنوبية الأحد في أول زيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تهدف إلى التحضير لمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام بكوريا الجنوبية.
وقالت محطة (واي. تي.إن) التلفزيونية الكورية الجنوبية إن الوفد وصل إلى سول في ساعة مبكرة من صباح الاحد ثم استقل بعد ذلك قطارا إلى إقليم غانغوون حيث تنطلق الأولمبياد في التاسع من فبراير/ شباط المقبل.
أنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا صوب بلدة حدودية تركية
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن 4 صواريخ أطلقت من سوريا على بلدة كلس الحدودية جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح الأحد مما ألحق أضرارا بمنازل.
وقالت إن 3 صواريخ ألحقت أضرارا بمنزلين في حين سقط الرابع على أرض فضاء في وسط المدينة مضيفة أنه لم يسقط ضحايا.
يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام تركية بأن قوات برية تابعة للجيش التركي دخلت منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد شمال سوريا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن القوات البرية التركية ووحدات من "الجيش السوري الحر" تتقدم في منطقة عفرين.