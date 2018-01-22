عملية "غصن الزيتون" التركية ضد عفرين واعتقالات جديدة للمثليين في مصر

قالت منظمة هيومان رايت ووتش إن مزيدا من
المثليين قد اعتقلوا في مصر مؤخرا فيما العالم يشيد بالرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي باعتباره قائدا "وسطيا".
وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته في 22
يناير/كانون الثاني 2018 إن الشرطة أوقفت
عشرة اشخاص في مدينة الاسكندرية في 14
يناير بتهمة ممارسة "الفجور وهي تهمة فضفاضة تستخدمها السلطات ضد أي شخص
تشتبه في سلوكه الجنسي أو تشتبه في كونه مثلي أو متحول".
وبذلك وصل عدد المعتقلين بسبب ميولهم
الجنسية والذين يطلق عليهم "مجتمع ميم" في مصر الى 85 شخصا بعد
الاعتقالات الاخيرة.
مزيد من الغارات التركية على منطقة عفرين واشتباكات عنيفة مع المقاتلين الأكراد
أعلن الناطق باسم المقاتلين الأكراد في
منطقة عفرين السورية بروسك حسكة أن الطائرات التركية المقاتلة شنت مزيدا من الغارات
الجوية على المنطقة في اليوم الثالث من عملية "غصن الزيتون" التركية
للسيطرة على المنطقة بمساعدة مقاتلين سوريين.
ونقلت وكالة رويترز عن حسكة قوله "إن
اشتباكات عنيفة تجري في المنطقة بين "وحدات حماية الشعب" الكردية وقوات
سوريا الديمقراطية المتحالفة معهم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
هيومان رايتس ووتش: اعتقالات جديدة للمثليين في مصر
قالت منظمة هيومان رايت ووتش إن مزيدا من المثليين قد اعتقلوا في مصر مؤخرا فيما العالم يشيد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره قائدا "وسطيا".
وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته في 22 يناير/كانون الثاني 2018 إن الشرطة أوقفت عشرة اشخاص في مدينة الاسكندرية في 14 يناير بتهمة ممارسة "الفجور وهي تهمة فضفاضة تستخدمها السلطات ضد أي شخص تشتبه في سلوكه الجنسي أو تشتبه في كونه مثلي أو متحول".
وبذلك وصل عدد المعتقلين بسبب ميولهم الجنسية والذين يطلق عليهم "مجتمع ميم" في مصر الى 85 شخصا بعد الاعتقالات الاخيرة.
مزيد من الغارات التركية على منطقة عفرين واشتباكات عنيفة مع المقاتلين الأكراد
أعلن الناطق باسم المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية بروسك حسكة أن الطائرات التركية المقاتلة شنت مزيدا من الغارات الجوية على المنطقة في اليوم الثالث من عملية "غصن الزيتون" التركية للسيطرة على المنطقة بمساعدة مقاتلين سوريين.
ونقلت وكالة رويترز عن حسكة قوله "إن اشتباكات عنيفة تجري في المنطقة بين "وحدات حماية الشعب" الكردية وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة معهم.