دبابات تركية

عملية "غصن الزيتون" التركية ضد عفرين واعتقالات جديدة للمثليين في مصر

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ملخص

  1. العملية التركية "غصن الزيتون" في يومها الثالث
  2. اعتقالات جديدة للمثليين في مصر

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هيومان رايتس ووتش: اعتقالات جديدة للمثليين في مصر

تجمع في مصر
HRW
تجمع في مصر رفع خلاله علم المثليين

قالت منظمة هيومان رايت ووتش إن مزيدا من المثليين قد اعتقلوا في مصر مؤخرا فيما العالم يشيد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره قائدا "وسطيا".

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته في 22 يناير/كانون الثاني 2018 إن الشرطة أوقفت عشرة اشخاص في مدينة الاسكندرية في 14 يناير بتهمة ممارسة "الفجور وهي تهمة فضفاضة تستخدمها السلطات ضد أي شخص تشتبه في سلوكه الجنسي أو تشتبه في كونه مثلي أو متحول".

وبذلك وصل عدد المعتقلين بسبب ميولهم الجنسية والذين يطلق عليهم "مجتمع ميم" في مصر الى 85 شخصا بعد الاعتقالات الاخيرة.

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مزيد من الغارات التركية على منطقة عفرين واشتباكات عنيفة مع المقاتلين الأكراد

مدفعية تركية تقصف عفرين
APF

أعلن الناطق باسم المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية بروسك حسكة أن الطائرات التركية المقاتلة شنت مزيدا من الغارات الجوية على المنطقة في اليوم الثالث من عملية "غصن الزيتون" التركية للسيطرة على المنطقة بمساعدة مقاتلين سوريين.

ونقلت وكالة رويترز عن حسكة قوله "إن اشتباكات عنيفة تجري في المنطقة بين "وحدات حماية الشعب" الكردية وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة معهم.

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