عملية "غصن الزيتون" التركية ضد عفرين واعتقالات جديدة للمثليين في مصر

HRW تجمع في مصر رفع خلاله علم المثليين

قالت منظمة هيومان رايت ووتش إن مزيدا من المثليين قد اعتقلوا في مصر مؤخرا فيما العالم يشيد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره قائدا "وسطيا".

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته في 22 يناير/كانون الثاني 2018 إن الشرطة أوقفت عشرة اشخاص في مدينة الاسكندرية في 14 يناير بتهمة ممارسة "الفجور وهي تهمة فضفاضة تستخدمها السلطات ضد أي شخص تشتبه في سلوكه الجنسي أو تشتبه في كونه مثلي أو متحول".

وبذلك وصل عدد المعتقلين بسبب ميولهم الجنسية والذين يطلق عليهم "مجتمع ميم" في مصر الى 85 شخصا بعد الاعتقالات الاخيرة.