إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجا على زيارة بنس لإسرائيل

تشهد الضفة الغربية اليوم إضرابا عاما ما عدا القطاع الصحي، وإضرابا جزئيا في قطاع التعليم احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي الى إسرائيل وخطابه أمام الكنيست.

وكان بنس قد أكد لنواب الكنيست الإسرائيلي أن واشنطن ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بنهاية 2019.

وقال بنس في خطاب أمام الكنيست إن الدبلوماسيين يحضرون لنقل السفارة عملا بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتعرض بنس للمقاطعة أكثر من مرة أثناء خطابه، كما اقتيد النواب العرب، الذي احتجوا على على كلامه وعلى قرار الرئيس دونالد ترامب، خارج الكنيست.