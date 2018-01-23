إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجا على زيارة بنس لإسرائيل

تشهد الضفة الغربية اليوم إضرابا عاما ما عدا القطاع الصحي، وإضرابا\nجزئيا في قطاع التعليم احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي الى إسرائيل وخطابه\nأمام الكنيست. وكان بنس قد أكد لنواب الكنيست\nالإسرائيلي أن واشنطن ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بنهاية 2019. وقال بنس في خطاب أمام الكنيست إن\nالدبلوماسيين يحضرون لنقل السفارة عملا بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة\nلإسرائيل. وتعرض بنس للمقاطعة أكثر من مرة\nأثناء خطابه، كما اقتيد النواب العرب، الذي احتجوا على على كلامه وعلى قرار الرئيس\nدونالد ترامب، خارج الكنيست.
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اضراب عام في الضفة الغربية احتجاجا على زيارة بنس لإسرائيل
تشهد الضفة الغربية اليوم إضرابا عاما ما عدا القطاع الصحي، وإضرابا جزئيا في قطاع التعليم احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي الى إسرائيل وخطابه أمام الكنيست.
وكان بنس قد أكد لنواب الكنيست الإسرائيلي أن واشنطن ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بنهاية 2019.
وقال بنس في خطاب أمام الكنيست إن الدبلوماسيين يحضرون لنقل السفارة عملا بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتعرض بنس للمقاطعة أكثر من مرة أثناء خطابه، كما اقتيد النواب العرب، الذي احتجوا على على كلامه وعلى قرار الرئيس دونالد ترامب، خارج الكنيست.