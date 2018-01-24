"ترشح حتى آراك" في مصر، و"الإهانة" و "آخر رجال حلب" رسميا في الأوسكار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، إن التسويات النقدية التي تم الحصول عليها من بعض الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين ضمن "حملة مكافحة الفساد" في البلاد ستساعدبرنامج مواجهة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية.

وقال الوزير إن التسويات النقدية بلغت حتى الآن 50 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية السعودي في تصريحات صحفية على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إنالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أعلن عن هذه الحزمةالشهر الماضي، وأن هذا البرنامج سيمول أيضا من أموال ميزانية الدولة.

ونشبت أزمة اقتصادية في السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الحرب التي تقودها في اليمن، ما أدى إلى تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الأسعار. علاوة على ذلك، تعتزم السعودية طرح نسبة من أسهم شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفطية في العالم، في اكتتاب عام في النصف الثاني من العام الجاري، لتوفير سيولة تساعدها على مواجهة عجز كبير في الموازنة العامة.

وتتزامن الأزمة الاقتصادية مع صدور أمر ملكي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني باعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال النافذين للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد. وأشارت تقارير صحفية أن السلطات تحتجز أغلب المشتبه فيهم في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض.

اضغط هنا لقراءة: اعتقالات الريتز: إعلان حرب على الفساد أم "حصان طروادة"؟