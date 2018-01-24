"ترشح حتى آراك" في مصر، و"الإهانة" و "آخر رجال حلب" رسميا في الأوسكار

وزير المالية السعودي يفصح للمرة الأولى عن حجم التسويات مع بعض من "محتجزي الريتز"
قال وزير المالية
السعودي محمد الجدعان ، إن التسويات النقدية التي تم الحصول عليها من بعض الأمراء
ورجال الأعمال المحتجزين ضمن "حملة مكافحة الفساد" في البلاد ستساعدبرنامج مواجهة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف
المعيشة في السعودية.
وقال الوزير إن التسويات النقدية بلغت حتى
الآن 50 مليار
ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية
السعودي في تصريحات صحفية على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس
السويسري، إنالعاهل السعودي، الملك سلمان
بن عبد العزيز، كان أعلن عن هذه الحزمةالشهر
الماضي، وأن هذا البرنامج سيمول أيضا من أموال ميزانية الدولة.
ونشبت أزمة
اقتصادية في السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الحرب التي
تقودها في اليمن، ما أدى إلى تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الأسعار. علاوة على ذلك،
تعتزم السعودية طرح نسبة من أسهم شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفطية في العالم،
في اكتتاب عام في النصف الثاني من العام الجاري، لتوفير سيولة تساعدها على مواجهة عجز
كبير في الموازنة العامة.
وتتزامن الأزمة الاقتصادية
مع صدور أمر ملكي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني باعتقال عشرات الأمراء والوزراء
ورجال الأعمال النافذين للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد. وأشارت تقارير صحفية أن السلطات
تحتجز أغلب المشتبه فيهم في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض.
أعلنت أكاديمية علوم
وفنون الصور المتحركة عن القائمة النهائية الرسمية للأعمال المرشحة لجوائزها
المقرر منحها في حفلها السنوي في الرابع من مارس/آذار المقبل، والمعروفة اختصارا
باسم "جوائز الأوسكار".
وشملت القائمة
الرسمية عملين من لبنان وسوريا، إذ سيتنافس الفيلم اللبناني "الإهانة" للمخرج
زياد دويري على جائرة أفضل فيلم أجنبي، فيما سيتنافس فيلم "آخر رجال
حلب" للمخرج فراس فايد، على جائزة الأفلام الوثائقية الطويلة.
وتعد هذه المرة
الأولى التي يترشح فيها فيلم عربي في جائزة الأفلام الأجنبية بجوائز الأوسكار.
وحصد فيلم
"الإهانة" جوائز في مهرجانات سينمائية عالمية كمهرجان فينيسيا.
بعد ساعات قليلة من خبر إلقاء القبض على
رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان بعد إعلان ترشحه للرئاسة، وصف مصريون
على وسائل التواصل الاجتماعي الانتخابات المقبلة بأنها "استفتاء" على
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نظرا لغياب منافسة حقيقية له، فيما دافع آخرون
عن قرار القيادة العامة للجيش المصري عدم السماح لعنان بخوض الانتخابات، لأن
القرار، على حد وصفهم، يحمي مصر من "مؤامرات ومخططات إخوانية".
يقول أحد المصريين ساخرا: إن الباب أصبح
"مسدودا، مسدودا، مسدودا" أمام أي مرشح آخر، فيما قال آخر إن أي شخص في
مصر يفكر فقط في الترشح "هيتقبض عليه فورا"، فيما قال ثالث "ترشح
حتى آراك واعتقلك".
وأرفق الساخرون من المشهد السياسي المصري
صورا لأبواب مغلقة، ومشاهد من مسرحيات وأفلام مصرية شهيرة مع كتابة بعض النكات
والاسقاطات السياسية.
ودافع الفريق الآخر عن بيان الجيش الأخير
بشأن ترشح عنان، لأن القوات المسلحة، على حد قولهم، أفسدت "مخططا إخوانيا
لتخريب مصر"
وقال البيان إن عنان ارتكب "مخالفات
قانونية" بإعلانه الترشح دون موافقة الجيش وإن الجهات المختصة ستأخذ
الإجراءات القانونية ضده.
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وزير المالية السعودي يفصح للمرة الأولى عن حجم التسويات مع بعض من "محتجزي الريتز"
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، إن التسويات النقدية التي تم الحصول عليها من بعض الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين ضمن "حملة مكافحة الفساد" في البلاد ستساعدبرنامج مواجهة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية.
وقال الوزير إن التسويات النقدية بلغت حتى الآن 50 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية السعودي في تصريحات صحفية على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إنالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أعلن عن هذه الحزمةالشهر الماضي، وأن هذا البرنامج سيمول أيضا من أموال ميزانية الدولة.
ونشبت أزمة اقتصادية في السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الحرب التي تقودها في اليمن، ما أدى إلى تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الأسعار. علاوة على ذلك، تعتزم السعودية طرح نسبة من أسهم شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفطية في العالم، في اكتتاب عام في النصف الثاني من العام الجاري، لتوفير سيولة تساعدها على مواجهة عجز كبير في الموازنة العامة.
وتتزامن الأزمة الاقتصادية مع صدور أمر ملكي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني باعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال النافذين للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد. وأشارت تقارير صحفية أن السلطات تحتجز أغلب المشتبه فيهم في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض.
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"الإهانة" و "آخر رجال حلب" رسميا في الأوسكار
أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة عن القائمة النهائية الرسمية للأعمال المرشحة لجوائزها المقرر منحها في حفلها السنوي في الرابع من مارس/آذار المقبل، والمعروفة اختصارا باسم "جوائز الأوسكار".
وشملت القائمة الرسمية عملين من لبنان وسوريا، إذ سيتنافس الفيلم اللبناني "الإهانة" للمخرج زياد دويري على جائرة أفضل فيلم أجنبي، فيما سيتنافس فيلم "آخر رجال حلب" للمخرج فراس فايد، على جائزة الأفلام الوثائقية الطويلة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها فيلم عربي في جائزة الأفلام الأجنبية بجوائز الأوسكار.
وحصد فيلم "الإهانة" جوائز في مهرجانات سينمائية عالمية كمهرجان فينيسيا.
"ترشح حتى آراك" في مصر
بعد ساعات قليلة من خبر إلقاء القبض على رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان بعد إعلان ترشحه للرئاسة، وصف مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي الانتخابات المقبلة بأنها "استفتاء" على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نظرا لغياب منافسة حقيقية له، فيما دافع آخرون عن قرار القيادة العامة للجيش المصري عدم السماح لعنان بخوض الانتخابات، لأن القرار، على حد وصفهم، يحمي مصر من "مؤامرات ومخططات إخوانية".
يقول أحد المصريين ساخرا: إن الباب أصبح "مسدودا، مسدودا، مسدودا" أمام أي مرشح آخر، فيما قال آخر إن أي شخص في مصر يفكر فقط في الترشح "هيتقبض عليه فورا"، فيما قال ثالث "ترشح حتى آراك واعتقلك".
وأرفق الساخرون من المشهد السياسي المصري صورا لأبواب مغلقة، ومشاهد من مسرحيات وأفلام مصرية شهيرة مع كتابة بعض النكات والاسقاطات السياسية.
ودافع الفريق الآخر عن بيان الجيش الأخير بشأن ترشح عنان، لأن القوات المسلحة، على حد قولهم، أفسدت "مخططا إخوانيا لتخريب مصر"
وقال البيان إن عنان ارتكب "مخالفات قانونية" بإعلانه الترشح دون موافقة الجيش وإن الجهات المختصة ستأخذ الإجراءات القانونية ضده.