لماذا لا يكون جيمس بوند امرأة ؟ و القاضية التي لا تأتمن "لاري نصار" على كلابها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لن تسحب قواتها المتواجدة في شمال سوريا على الرغم من استمرار العملية التركية العسكرية في منطقة عفرين الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان إنها لن تتراجع عن قرارها تأسيس وتدريب قوة عسكرية بقيادة كردية في المناطق الشرقية والغربية شمالي سوريا.

وأكد البيان على أهمية الدور الذي لعبته الفصائل الكردية المسلحة في محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، ودورها المستقبلي في ضمان عدم ظهور التنظيم المتطرف مجددا في المنطقة.

ويخشى مراقبون من حدوث أي مواجهة بين القوات الأمريكية الخاصة المتواجدة في محيط منطقة منبج (شمالي سوريا) ومدينتها (التي تحمل نفس الاسم)، إذا تمكنت القوات البرية التركية القريبة منها من دخولها.

ويقول محللون عسكريون لوسائل إعلام أمريكية إن "مقتل جندي أمريكي واحد فقط" كفيل بأن يشعل تلك المنطقة الشمالية في سوريا.

وتقول تركيا إنها تهدف إلى طرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، كما أن لديها مخاوف من فصيل "قوات سوريا الديمقراطية" ذي القيادة الكردية، نظرا لأن أنقرة تعتبره امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تحظره وتصنفه كمنظمة إرهابية. وتهدف أنقرة أيضا من وراء عمليتها العسكرية المستمرة إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترا.

ونقلت صحف تركية عن وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو اليوم قوله إنه ليس من الصواب أن تناقش أنقرة فكرة إنشاء تلك "المنطقة الآمنة" مع الولايات المتحدة قبل استعادة "الثقة بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"" على حد قوله.