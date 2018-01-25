لماذا لا يكون جيمس بوند امرأة ؟ و القاضية التي لا تأتمن "لاري نصار" على كلابها

وزارة الدفاع الأمريكية: لن ننسحب من شمال سوريا، وندعم الفصائل الكردية
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وزارة الدفاع الأمريكية: لن ننسحب من شمال سوريا، وندعم الفصائل الكردية
قالت وزارة
الدفاع الأمريكية إنها لن تسحب قواتها المتواجدة في شمال سوريا على الرغم من
استمرار العملية التركية العسكرية في منطقة عفرين الحدودية.
وقالت الوزارة
في بيان إنها لن تتراجع عن قرارها تأسيس وتدريب قوة عسكرية بقيادة كردية في
المناطق الشرقية والغربية شمالي سوريا.
وأكد البيان على
أهمية الدور الذي لعبته الفصائل الكردية المسلحة في محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة
الإسلامية، ودورها المستقبلي في ضمان عدم ظهور التنظيم المتطرف مجددا في المنطقة.
ويخشى مراقبون
من حدوث أي مواجهة بين القوات الأمريكية الخاصة المتواجدة في محيط منطقة منبج
(شمالي سوريا) ومدينتها (التي تحمل نفس الاسم)، إذا تمكنت القوات البرية التركية
القريبة منها من دخولها.
ويقول محللون
عسكريون لوسائل إعلام أمريكية إن "مقتل جندي أمريكي واحد فقط" كفيل بأن
يشعل تلك المنطقة الشمالية في سوريا.
وتقول تركيا
إنها تهدف إلى طرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، كما أن لديها مخاوف من فصيل
"قوات سوريا الديمقراطية" ذي القيادة الكردية، نظرا لأن أنقرة تعتبره
امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تحظره وتصنفه كمنظمة إرهابية. وتهدف أنقرة أيضا
من وراء عمليتها العسكرية المستمرة إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعمق حوالي
30 كيلومترا.
ونقلت صحف تركية
عن وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو اليوم قوله إنه ليس من الصواب أن
تناقش أنقرة فكرة إنشاء تلك "المنطقة الآمنة" مع الولايات المتحدة قبل
استعادة "الثقة بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"" على
حد قوله.
هذه الفصائل المحلية تهدف إلى ضمان عدم وجود موطئ قدم لإرهابي الدولة الإسلامية في سوريا، في الوقت الذي يقترب التنظيم من نهايته في البلاد. كما أنها مهمة في هذه المرحلة التي قد تتمخض عن تسوية طويلة الأمد للحرب الأهلية في سوريا.
لماذا لا يكون جيمس بوند امرأة؟
طالب الممثل البريطاني إدريس إلبا أن تجسد
امرأة دور جيمس بوند، الشخصية الخيالية الشهيرة لعميل الاستخبارات البريطانية.
وفي مقابلة مع مجلة "فاريتي"
الأمريكية، قال إلبا إنه حان وقت التغيير.
واستبعد الممثل الشهير، الحائز على جوائز
عالمية شهيرة من بينها "غولدن جلوب" والذي جسد شخصية نيلسون مانديلا من
قبل، أن يلعب هو دور جيمس بوند إثر تقارير في الصحافة الأمريكية مؤخرا.
وسيلعب الممثل البريطاني دانيال كريغ دور
جيمس بوند وللمرة الخامسة والأخيرة في الفيلم القادم المقرر عرضه في السينمات عام
2019.
نالت القاضية الأمريكية
التي ترأست محاكمة الطبيب لاري نصار وحكمت عليه بالسجن لمدة تصل إلى ١٧٥ عاما، إعجاب
العديد من النساء والرجال على مواقع التواصل الاجتماعي.
"بطلة 2018"
و "النبيلة" و "فخر حملة أناـأيضا" بعض من الأوصاف التي أطلقت
على القاضية روزماري أكويلينا، ليس بسبب إدانتها لنصار فحسب، بل أيضا بسبب مداخلاتها
وكلماتها القوية خلال فترة المحاكمة التي استغرقت سبعة أيام، خاصة لحظة رميها خطابا
كتبه لها نصار.
وأشاد الكثيرون تحديدا
بمواجهتها مع نصار عندما طلب منها عدم الاستماع إلى ضحاياه، عندما قالت له: "هل
ما زلت تعتقد أنك طبيب؟ هل تعتقد أنك على ما يرام؟ أنا لا أستطيع أن ائتمنك على كلابي."
واستمعت القاضية
إلى شهادات 160 من ضحاياه. وأقر نصار، 54 عاما، لاحقا بأنه مذنب فيما يتعلق بعشرة اتهامات
بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات.
وقد عثر المحققون
على 37 ألف صورة اباحية للأطفال مخزنة في أجهزة كومبيوتر نصار عام 2016 من بينهم صور
لأطفال في السادسة من العمر.
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وزارة الدفاع الأمريكية: لن ننسحب من شمال سوريا، وندعم الفصائل الكردية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لن تسحب قواتها المتواجدة في شمال سوريا على الرغم من استمرار العملية التركية العسكرية في منطقة عفرين الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان إنها لن تتراجع عن قرارها تأسيس وتدريب قوة عسكرية بقيادة كردية في المناطق الشرقية والغربية شمالي سوريا.
وأكد البيان على أهمية الدور الذي لعبته الفصائل الكردية المسلحة في محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، ودورها المستقبلي في ضمان عدم ظهور التنظيم المتطرف مجددا في المنطقة.
ويخشى مراقبون من حدوث أي مواجهة بين القوات الأمريكية الخاصة المتواجدة في محيط منطقة منبج (شمالي سوريا) ومدينتها (التي تحمل نفس الاسم)، إذا تمكنت القوات البرية التركية القريبة منها من دخولها.
ويقول محللون عسكريون لوسائل إعلام أمريكية إن "مقتل جندي أمريكي واحد فقط" كفيل بأن يشعل تلك المنطقة الشمالية في سوريا.
وتقول تركيا إنها تهدف إلى طرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، كما أن لديها مخاوف من فصيل "قوات سوريا الديمقراطية" ذي القيادة الكردية، نظرا لأن أنقرة تعتبره امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تحظره وتصنفه كمنظمة إرهابية. وتهدف أنقرة أيضا من وراء عمليتها العسكرية المستمرة إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترا.
ونقلت صحف تركية عن وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو اليوم قوله إنه ليس من الصواب أن تناقش أنقرة فكرة إنشاء تلك "المنطقة الآمنة" مع الولايات المتحدة قبل استعادة "الثقة بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"" على حد قوله.
لماذا لا يكون جيمس بوند امرأة؟
طالب الممثل البريطاني إدريس إلبا أن تجسد امرأة دور جيمس بوند، الشخصية الخيالية الشهيرة لعميل الاستخبارات البريطانية.
وفي مقابلة مع مجلة "فاريتي" الأمريكية، قال إلبا إنه حان وقت التغيير.
واستبعد الممثل الشهير، الحائز على جوائز عالمية شهيرة من بينها "غولدن جلوب" والذي جسد شخصية نيلسون مانديلا من قبل، أن يلعب هو دور جيمس بوند إثر تقارير في الصحافة الأمريكية مؤخرا.
وسيلعب الممثل البريطاني دانيال كريغ دور جيمس بوند وللمرة الخامسة والأخيرة في الفيلم القادم المقرر عرضه في السينمات عام 2019.
القاضية التي لا تأتمن "لاري نصار" على كلابها
نالت القاضية الأمريكية التي ترأست محاكمة الطبيب لاري نصار وحكمت عليه بالسجن لمدة تصل إلى ١٧٥ عاما، إعجاب العديد من النساء والرجال على مواقع التواصل الاجتماعي.
"بطلة 2018" و "النبيلة" و "فخر حملة أناـأيضا" بعض من الأوصاف التي أطلقت على القاضية روزماري أكويلينا، ليس بسبب إدانتها لنصار فحسب، بل أيضا بسبب مداخلاتها وكلماتها القوية خلال فترة المحاكمة التي استغرقت سبعة أيام، خاصة لحظة رميها خطابا كتبه لها نصار.
وأشاد الكثيرون تحديدا بمواجهتها مع نصار عندما طلب منها عدم الاستماع إلى ضحاياه، عندما قالت له: "هل ما زلت تعتقد أنك طبيب؟ هل تعتقد أنك على ما يرام؟ أنا لا أستطيع أن ائتمنك على كلابي."
واستمعت القاضية إلى شهادات 160 من ضحاياه. وأقر نصار، 54 عاما، لاحقا بأنه مذنب فيما يتعلق بعشرة اتهامات بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات.
وقد عثر المحققون على 37 ألف صورة اباحية للأطفال مخزنة في أجهزة كومبيوتر نصار عام 2016 من بينهم صور لأطفال في السادسة من العمر.