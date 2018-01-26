الوليد بن طلال "معتقل في حجرة كالزنزانة"، و"حاجز مايك بنس" بين الرجال والنساء في القدس

احتجت
صحافيات إسرائيليات وأجنبيات على فصلهن عن نظرائهن الذكور أثناء زيارة نائب الرئيس
الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي لموقع ديني معروف لدى اليهود بـ "حائط المبكى" (حائط
البراق عند المسلمين) في القدس الشرقية المحتلة.
ووصفت
الصحافيات الحاجز الذي أقامته الجهة الدينية اليهودية التي تشرف على الجانب الخارجي من الحائط بـ "التمييزي".
وانتشر
هاشتاغ PenceFence# (حاجزبينس)
على مواقع التواص لالاجتماعي
لإدانة هذه الطريقة من المعاملة أثناء الزيارة الرسمية للمسؤول الأمريكي، وللتضامن
أيضا مع صحفية من أصول فلسطينية وتعمل لدى وسيلة إعلام فنلندية، بعد أن طلب منها
الفريق الأمني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلع حمالة صدرها
للتفتيش كإجراء أمني قبل السماح لها بتغطية مؤتمر صحفي لنتانيو وبينس.
واعتذر مكتب
نتانياهو عن تلك الحادثة لاحقا.
وقالت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودي، المشرفة
على الجانب الخارجي من الحائط، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إنه
جرت العادة على الفصل بين الرجال والنساء في المكان، وإن بينس قام بالصلاة في
الجانب المخصص للرجال، فكان من الصعب على الصحافيات أن يقمن بعملهن لأنهن كن خلف
الرجال.
رجل
الأعمال الكندي ألن بندرل بي بي سي: الأمير الوليد معتقل في غرفة تشبه الزنزانة
بندر: الوليد بدا متعبا، وكان يرتعش خلال حديثي معه
تحدث
رجل أعمال كندي حصريا لبي بي سي عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد بن طلال في
السعودية بعد اعتقال الأخير بتهم تتعلق بالفساد.
وقال
ألن بندر إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة الشهر الماضي (ديسمبر/كانون
الأول)،
واستخدام المواجهة كدليل ضد الوليد “فيما يتعلق بأمرشخصيللغاية،
إذ كنت وسيطا في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن
الشخصي للأمير)”.
ولم
يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق “ريتز-كارلتون”
بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم “الفيديو
كونفرانس”
ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.
ويقول
بندر إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، “وبدت
عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن”.
ويعتقد
بندر أن الوليد غير محتجز في “ريتز-كارلتون” كمايعتقد. ويقول: “كانتالغرفةأشبهبزنزالة (في أحد السجون). لا أعتقد أنها (هذه
الغرفة)
في ريتز-كارلتون
على الإطلاق”.
ولم
ترد السلطات السعودية على طلب من بي بي سي للتعليق على تلك التصريحات.
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"حاجز مايك بنس" بين الرجال والنساء في القدس
احتجت صحافيات إسرائيليات وأجنبيات على فصلهن عن نظرائهن الذكور أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي لموقع ديني معروف لدى اليهود بـ "حائط المبكى" (حائط البراق عند المسلمين) في القدس الشرقية المحتلة.
ووصفت الصحافيات الحاجز الذي أقامته الجهة الدينية اليهودية التي تشرف على الجانب الخارجي من الحائط بـ "التمييزي".
وانتشر هاشتاغ PenceFence# (حاجزبينس) على مواقع التواص لالاجتماعي لإدانة هذه الطريقة من المعاملة أثناء الزيارة الرسمية للمسؤول الأمريكي، وللتضامن أيضا مع صحفية من أصول فلسطينية وتعمل لدى وسيلة إعلام فنلندية، بعد أن طلب منها الفريق الأمني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلع حمالة صدرها للتفتيش كإجراء أمني قبل السماح لها بتغطية مؤتمر صحفي لنتانيو وبينس.
واعتذر مكتب نتانياهو عن تلك الحادثة لاحقا.
وقالت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودي، المشرفة على الجانب الخارجي من الحائط، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إنه جرت العادة على الفصل بين الرجال والنساء في المكان، وإن بينس قام بالصلاة في الجانب المخصص للرجال، فكان من الصعب على الصحافيات أن يقمن بعملهن لأنهن كن خلف الرجال.
الوليد بن طلال "معتقل في حجرة كالزنزانة"
تحدث رجل أعمال كندي حصريا لبي بي سي عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد بن طلال في السعودية بعد اعتقال الأخير بتهم تتعلق بالفساد.
وقال ألن بندر إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول)، واستخدام المواجهة كدليل ضد الوليد “فيما يتعلق بأمرشخصيللغاية، إذ كنت وسيطا في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير)”.
ولم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق “ريتز-كارلتون” بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم “الفيديو كونفرانس” ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.
ويقول بندر إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، “وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن”.
ويعتقد بندر أن الوليد غير محتجز في “ريتز-كارلتون” كمايعتقد. ويقول: “كانتالغرفةأشبهبزنزالة (في أحد السجون). لا أعتقد أنها (هذه الغرفة) في ريتز-كارلتون على الإطلاق”.
ولم ترد السلطات السعودية على طلب من بي بي سي للتعليق على تلك التصريحات.