الوليد بن طلال "معتقل في حجرة كالزنزانة"، و"حاجز مايك بنس" بين الرجال والنساء في القدس

احتجت صحافيات إسرائيليات وأجنبيات على فصلهن عن نظرائهن الذكور أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي لموقع ديني معروف لدى اليهود بـ "حائط المبكى" (حائط البراق عند المسلمين) في القدس الشرقية المحتلة.

ووصفت الصحافيات الحاجز الذي أقامته الجهة الدينية اليهودية التي تشرف على الجانب الخارجي من الحائط بـ "التمييزي".

وانتشر هاشتاغ PenceFence# (حاجزبينس) على مواقع التواص لالاجتماعي لإدانة هذه الطريقة من المعاملة أثناء الزيارة الرسمية للمسؤول الأمريكي، وللتضامن أيضا مع صحفية من أصول فلسطينية وتعمل لدى وسيلة إعلام فنلندية، بعد أن طلب منها الفريق الأمني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلع حمالة صدرها للتفتيش كإجراء أمني قبل السماح لها بتغطية مؤتمر صحفي لنتانيو وبينس.

واعتذر مكتب نتانياهو عن تلك الحادثة لاحقا.

وقالت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودي، المشرفة على الجانب الخارجي من الحائط، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إنه جرت العادة على الفصل بين الرجال والنساء في المكان، وإن بينس قام بالصلاة في الجانب المخصص للرجال، فكان من الصعب على الصحافيات أن يقمن بعملهن لأنهن كن خلف الرجال.