الوليد بن طلال قبل إطلاق سراحه: "كأني أعيش في بيتي"، والمعارضة السورية تقاطع "علم النظام في سوتشي"

قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو اليوم إنه يجب أن تبدأ الولايات المتحدة، وعلى الفور، سحب قواتها المتواجدة في منطقة منبج شمالي سوريا.

وقال أوغلو إن تركيا تريد أن ترى خطوات ملموسة من قبل واشنطن لإنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية في تركيا.

وبدأت تركيا عملية عسكرية كبيرة السبت الماضي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا بعد أيام من تصريحات رسمية أمريكية أعلنت عن إنشاء قوة عسكرية في سوريا قوامها قرابة 30 ألف مقاتل بقيادة كردية في المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن عملية "غصن الزيتون" العسكرية ستشمل منطقة منبج.