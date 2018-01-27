الوليد بن طلال قبل إطلاق سراحه: "كأني أعيش في بيتي"، والمعارضة السورية تقاطع "علم النظام في سوتشي"
ملخص
- الوليد بن طلال عن فترة احتجازه: "كأني أعيش في بيتي"
- رويترز: الإفراج عن الوليد بن طلال
- المعارضة السورية تقاطع "علم النظام في سوتشي"
- محامي المستشار هشام جنينة، نائب مرشح رئاسي مستبعد في مصر: موكلي ينزف في قسم للشرطة، ومحتجز مع عائلته
- الداخلية المصرية تنفي أي شبهة جنائية وراء إصابة جنينة
- تركيا: على الولايات المتحدة سحب قواتها في منطقة منبج السورية فورا
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تركيا: على الولايات المتحدة سحب قواتها في منطقة منبج السورية فورا
قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو اليوم إنه يجب أن تبدأ الولايات المتحدة، وعلى الفور، سحب قواتها المتواجدة في منطقة منبج شمالي سوريا.
وقال أوغلو إن تركيا تريد أن ترى خطوات ملموسة من قبل واشنطن لإنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية في تركيا.
وبدأت تركيا عملية عسكرية كبيرة السبت الماضي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا بعد أيام من تصريحات رسمية أمريكية أعلنت عن إنشاء قوة عسكرية في سوريا قوامها قرابة 30 ألف مقاتل بقيادة كردية في المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن عملية "غصن الزيتون" العسكرية ستشمل منطقة منبج.
محامي جنينة: موكلي ينزف في قسم للشرطة، ومحتجز مع عائلته
قالم محامي المستشار هشام جنينة، نائب المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية الفريق سامي عنان، إن جنينة وبناته وزوجته محتجزون في أحد أقسام الشرطة، ونزف لساعة دون إسعافه.
وتعرض جنينة لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، حسبما قال حازم، المتحدث باسم عنان، لبي بي سي.
وقال المحامي علي طه في صفحته بـ "فيسبوك" إنه منع من لقاء جنينة لكن تواصل مع زوجته، مناشدا السلطات التدخل الفوري لإنقاذ حياة موكله بسبب النزيف الذي تعرض له.
وقال علي إن جنينة تعرض لمحاولة اختطاف، وشرع الخاطفون في قتله عندما استنجد بالمارة.
غير أن مصدرا أمنيا مصريا قال لبي بي سي إنه "لا شبهة جنائية" في الحادث.
عاجلرويترز: الإفراج عن الوليد بن طلال
المعارضة السورية بعد مقاطعة "سوتشي": روسيا اختارت علم النظام شعارا للمؤتمر
قال متحدث باسم المعارضة السورية اليوم إن ممثلي المعارضة لن يحضروا مؤتمر السلام الذي تستضيفه روسيا في سوتشي الأسبوع الجاري.
وقال يحيى العريضي المتحدث باسم وفد المعارضة في محادثات فيينا، التي اختتمت أمس، إن اجتماع سوتشي محاولة من الحكومة السورية "لتهميش" عملية السلام التي تراعها الأمم المتحدة.
وأضاف إن جولة المحادثات الأخيرة في فيينا كان يفترض أن تكون حاسمة وأن تمثل اختبارا للالتزام لكنهم لم يشهدوا هذا الالتزام وكذلك لم تشهده الأمم المتحدة.
وعقدت الجولة بين الطرفين بوساطة أممية. وبعد المحادثات قالت الأمم المتحدة إنها لم تقرر ما إذا كانت ستشارك في مؤتمر السلام في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.
وقال معارض سوري لبي بي سي إن روسيا ضربت بعرض الحائط أي اعتبار للمعارضة السورية عندما اختارت "علم النظام وحده ليكون شعار مؤتمر سوتشي وكأنها لا تعترف مطلقا بأهداف الثورة الثورية ضد النظام".
ولم تحرز تسع جولات لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة تقدما يذكر نحو إنهاء الحرب الأهلية السورية التي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح 11 مليون شخص من ديارهم.
الوليد بن طلال: "كأني أعيش في بيتي"
نفى رجل الأعمال السعودي المحتجز في إطار حملة رسمية سعودية لمكافحة الفساد، أن تكون السلطات أساءت معاملته خلال فترة احتجازه منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال في مقابلة حصرية لـ "رويترز" إنه محتجز في جناح فاخر بفندق ريتز-كارلتون بالرياض وإنه "يشعر وكأنه في بيته" وإن التقارير التي تحدثت عن احتجازه بأحد السجون "محض كذب".
ويتوقع الوليد، 63 عاما، تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام بعد انتهاء "المناقشات" مع السلطات، متوقعا الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وبعد اعتقاله منذ ما يزيد عن شهرين، قال مسؤول سعودي كبير لـ "رويترز" إن الوليد يواجه اتهامات شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.
وتحدث رجل أعمال كندي حصريا لبي بي سي عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال ألن بندر إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول)، واستخدام المواجهة كدليل ضد الوليد "فيما يتعلق بأمرشخصي للغاية، إذ كنت وسيطا في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير".
ولم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم "الفيديو كونفرانس" ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.
وقال بندر إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، "وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن. والحجرة بدت كالزنزانة".