الشرطة تداهم مقر زعيم المعارضة الروسية، والجيش اليمني يعلن مقتل 110 من الحوثيين

قالت وكالة مراقبة الإنترنت إنه تم توجيه تعليمات لموقع التدوين المصغر الصيني سينا ويبو ليحجب العديد من بواباته بعد نشر محتوى غير لائق وموجه بشكل خاطئ على الموقع.

ومن جانبه، قال رد موقع ويبو قائلا إنه يقبل النقد ويعلق بوابات رئيسية مثل بوابة المشاهير وحياتهم الشخصية لمدة أسبوع.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أوقفت نحو 128 ألفا من المواقع ذات المحتوى البذيء والمعلومات الضارة في 2017.