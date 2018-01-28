الشرطة تداهم مقر زعيم المعارضة الروسية، والجيش اليمني يعلن مقتل 110 من الحوثيين

قالت الأمم المتحدة إن مبعوثها الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا
سيحضُر مؤتمر السلام بشأن سوريا في منتجع سوتشي في روسيا الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك فيما قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة
السورية نصر الحريري إن المعارضة ستقاطع مؤتمر سوتشي، معربا عن أمله في التوصل الى
حل يضمن الإنتقال السياسي للسوريين.
من ناحية اخرى ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مؤتمر سوتشي سيدعو
الشعب السوري الى تقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية.
تركيا: واشنطن تعهدت بوقف إمداد جماعة كردية بالسلاح
قالت تركيا إن الولايات المتحدة تعهدت بوقف إمداد جماعة كردية في
سوريا بالأسلحة، بعدما دعت أنقرة واشنطن لسحب قواتها فورا من مدينة منبج السورية
التي تعتزم القوات التركية استهدافها.
وتواصل القوات التركية هجومها المكثف على منطقة عفرين شمال غرب سوريا
ضد وحدات حماية الشعب الكردية منذ أيام، في إطار عمليتها العسكرية التي تطلق عليها
اسم "غصن الزيتون".
وقد
أعرب مسؤولون في مستشفى عفرين عن مخاوفهم من وقوع كارثة انسانية في المدينة بسبب
العمليات العسكرية التركية.
وقال
مدير المستشفى خليل صبري ان تزايد أعداد الضحايا يفوق امكانيات المنطقة الصحية وان
الادوية على وشك النفاد.
إعادة 3 من قردة البابون لمحبسها في باريس
أعادت حديقة حيوان في باريس 3 من
قردة البابون إلى محبسها السبت بعد هروبها الذي أدى إلى إخلاء الحديقة وإغلاقها.
وكانت حديقة حيوان فانسين قد أغلقت
أبوابها بعد ظهر الجمعة وبدأ عشرات من رجال الشرطة وحراس الحديقة البحث عن ثلاثة
قردة هاربة.
وكان مسؤولو الحديقة قالوا في بيان
يوم الجمعة إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.
الجيش اليمني يعلن مقتل 110 من الحوثيين
قال الجيش اليمني إن حوالى 110من المقاتلين الحوثيين قُتلوا في
المعارك والهجمات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ بداية عمليته
العسكرية لاستعادة مدينة تعز قبل ثلاثة ايام .
وكانت القوات التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها
دوليا قد بدأت في 25 من الشهر الحالي
عملية عسكرية لفك الحصار عن تعز بعد نحو ثلاث سنوات من سيطرة المقاتلين الحوثيين
على تلك المدينة الاستراتيجية.
الشرطة تداهم مقر زعيم المعارضة الروسية
داهمت الشرطة في موسكو صباح هذا اليوم مقر زعيم المعارضة الروسية
أليكسي نافالني.
وأظهرت صور نشرها أنصاره على موقع يوتيوب عناصر الشرطة وهم يقتحمون
المكان ويستجوبون الأشخاص الموجودين داخله.
تأتي هذه المداهمة في اليوم الذي دعا فيه نافالني إلى خروج احتجاجات
في عموم البلاد على الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار
القادم قائلاً إنها ستخضع للتزوير.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
موقع ويبو الصيني يحجب بواباته
قالت وكالة مراقبة الإنترنت إنه تم توجيه تعليمات لموقع التدوين المصغر الصيني سينا ويبو ليحجب العديد من بواباته بعد نشر محتوى غير لائق وموجه بشكل خاطئ على الموقع.
ومن جانبه، قال رد موقع ويبو قائلا إنه يقبل النقد ويعلق بوابات رئيسية مثل بوابة المشاهير وحياتهم الشخصية لمدة أسبوع.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أوقفت نحو 128 ألفا من المواقع ذات المحتوى البذيء والمعلومات الضارة في 2017.
80 عاما لانطلاق الخدمة العربية بهيئة الاذاعة البريطانية
دي ميستورا يحضر سوتشي
قالت الأمم المتحدة إن مبعوثها الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيحضُر مؤتمر السلام بشأن سوريا في منتجع سوتشي في روسيا الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك فيما قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية نصر الحريري إن المعارضة ستقاطع مؤتمر سوتشي، معربا عن أمله في التوصل الى حل يضمن الإنتقال السياسي للسوريين.
من ناحية اخرى ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مؤتمر سوتشي سيدعو الشعب السوري الى تقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية.
تركيا: واشنطن تعهدت بوقف إمداد جماعة كردية بالسلاح
قالت تركيا إن الولايات المتحدة تعهدت بوقف إمداد جماعة كردية في سوريا بالأسلحة، بعدما دعت أنقرة واشنطن لسحب قواتها فورا من مدينة منبج السورية التي تعتزم القوات التركية استهدافها.
وتواصل القوات التركية هجومها المكثف على منطقة عفرين شمال غرب سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية منذ أيام، في إطار عمليتها العسكرية التي تطلق عليها اسم "غصن الزيتون".
وقد أعرب مسؤولون في مستشفى عفرين عن مخاوفهم من وقوع كارثة انسانية في المدينة بسبب العمليات العسكرية التركية.
وقال مدير المستشفى خليل صبري ان تزايد أعداد الضحايا يفوق امكانيات المنطقة الصحية وان الادوية على وشك النفاد.
إعادة 3 من قردة البابون لمحبسها في باريس
أعادت حديقة حيوان في باريس 3 من قردة البابون إلى محبسها السبت بعد هروبها الذي أدى إلى إخلاء الحديقة وإغلاقها.
وكانت حديقة حيوان فانسين قد أغلقت أبوابها بعد ظهر الجمعة وبدأ عشرات من رجال الشرطة وحراس الحديقة البحث عن ثلاثة قردة هاربة.
وكان مسؤولو الحديقة قالوا في بيان يوم الجمعة إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.
الجيش اليمني يعلن مقتل 110 من الحوثيين
قال الجيش اليمني إن حوالى 110من المقاتلين الحوثيين قُتلوا في المعارك والهجمات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ بداية عمليته العسكرية لاستعادة مدينة تعز قبل ثلاثة ايام .
وكانت القوات التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا قد بدأت في 25 من الشهر الحالي عملية عسكرية لفك الحصار عن تعز بعد نحو ثلاث سنوات من سيطرة المقاتلين الحوثيين على تلك المدينة الاستراتيجية.
الشرطة تداهم مقر زعيم المعارضة الروسية
داهمت الشرطة في موسكو صباح هذا اليوم مقر زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
وأظهرت صور نشرها أنصاره على موقع يوتيوب عناصر الشرطة وهم يقتحمون المكان ويستجوبون الأشخاص الموجودين داخله.
تأتي هذه المداهمة في اليوم الذي دعا فيه نافالني إلى خروج احتجاجات في عموم البلاد على الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار القادم قائلاً إنها ستخضع للتزوير.