80 عاما على انطلاق إذاعة بي بي سي العربية،ومقتل وإصابة عشرات الجنود في أفغانستان

يطرح احتفال البي بي سي العربية بالعيد الثمانين لانطلاق الراديو عام 1938، أسئلة عن مدى صمود الراديو كوسيلة كانت من أولى الوسائل الإعلامية في العالم، في مشهد إعلامي دولي غيرت فيه التكنولوجيا الكثير، وباتت فيه الانترنت بكل منافذها تشكل تحديثا لوسائل الإعلام التقليدية.

وتشير مؤشرات المتابعة والاستماع إلى أن الراديو بكل محطاته، ما يزال وسيلة لها بريقها تبدو وكأنها تتحدى الزمن بتطوره، فمازال الملايين يستمعون للموسيقى والأخبار عبر الراديو، في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المناطق القروية والبدائية، والتي تحتاج إلى وسيلة بسيطة، كما أن الراديو ما يزال يمثل وسيلة إعلامية للملايين، ممن يقودون سياراتهم على الطرق، إذ أنه ما يزال الوسيلة المثالية في السيارات.

إذا كنتم من المستمعين القدامى لراديو البي بي سي حدثونا عن ذكرياتكم؟

ما الذي مثله راديو البي بي سي العربي لكم عبر تاريخه؟

ماهي أهم الأصوات التي تتذكرونها وما هي أكثر البرامج التي ماتزال عالقة بأذهانكم؟

هل مازال الراديو يمثل وسيلة إعلامية محببة لكم في عهد وسائط الإعلام الإلكترونية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 29 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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