80 عاما على انطلاق إذاعة بي بي سي العربية،ومقتل وإصابة عشرات الجنود في أفغانستان

وضعت الحكومة الأسترالية خططاً لكي تصبح واحدة من الدول العشر الأولى
في العالم في تصدير السلاح خلال العقد القادم.
وقال وزير الصناعات العسكرية إن تقديم منح لمساعدة شركات تصنيع السلاح
على زيادة مبيعاتها من شأنه خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من الأشخاص.
لكن المنتقدين للحكومة اتهموها بتصدير الموت والتربح من سفك الدماء.
القمة الأفريقية تبحث سبل تحسين التجارة البينية
يبحث القادة الأفارقة المجتمعون في أديس أبابا بإثيوبيا اليوم سبل
تحسين التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها خمسة وخمسين.
وستبدأ القمة بمناقشة إقامة منطقة مشتركة للتجارة الحرة للدول
الأعضاء في الاتحاد التي يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المشترك فيها أكثر من
ثلاثة تريليونات دولار.
قتلى في صفوف الأتراك والجيش الحر في عفرين
قالت مصادر عسكرية تركية إن 7 جنود أتراك قتلوا بالإضافة الي 13 من الجيش الحر منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في 20
من الشهر الجاري.
وأضافت تلك المصادر بأنها نجحت في تحييد حوالي500 من العناصر المسلحة في إشارة الي القتلى
والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الكردية .
مقتل وإصابة عشرات الجنود في أفغانستان
قالت الحكومة الأفغانية إن 11جنديا قتلوا وجرح 16 آخرون في هجوم على
قاعدة عسكرية بالقرب من أكاديمية للتدريب العسكري في العاصمة كابول.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي تتعرض له كابول خلال أسبوع.
ويقول مسؤولون أفغان إن 4 مسلحين من المهاجمين قتلوا بينما اعتقل
الخامس.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
في عصر الإنترنت: هل ما يزال الراديو يحتفظ بمكانته؟
يطرح احتفال البي بي سي العربية بالعيد الثمانين لانطلاق الراديو عام 1938، أسئلة عن مدى صمود الراديو كوسيلة كانت من أولى الوسائل الإعلامية في العالم، في مشهد إعلامي دولي غيرت فيه التكنولوجيا الكثير، وباتت فيه الانترنت بكل منافذها تشكل تحديثا لوسائل الإعلام التقليدية.
وتشير مؤشرات المتابعة والاستماع إلى أن الراديو بكل محطاته، ما يزال وسيلة لها بريقها تبدو وكأنها تتحدى الزمن بتطوره، فمازال الملايين يستمعون للموسيقى والأخبار عبر الراديو، في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المناطق القروية والبدائية، والتي تحتاج إلى وسيلة بسيطة، كما أن الراديو ما يزال يمثل وسيلة إعلامية للملايين، ممن يقودون سياراتهم على الطرق، إذ أنه ما يزال الوسيلة المثالية في السيارات.
إذا كنتم من المستمعين القدامى لراديو البي بي سي حدثونا عن ذكرياتكم؟
ما الذي مثله راديو البي بي سي العربي لكم عبر تاريخه؟
ماهي أهم الأصوات التي تتذكرونها وما هي أكثر البرامج التي ماتزال عالقة بأذهانكم؟
هل مازال الراديو يمثل وسيلة إعلامية محببة لكم في عهد وسائط الإعلام الإلكترونية؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 29 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
شاركونا الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانطلاق إذاعة بي بي سي العربية
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تطلعات أسترالية في تجارة السلاح
وضعت الحكومة الأسترالية خططاً لكي تصبح واحدة من الدول العشر الأولى في العالم في تصدير السلاح خلال العقد القادم.
وقال وزير الصناعات العسكرية إن تقديم منح لمساعدة شركات تصنيع السلاح على زيادة مبيعاتها من شأنه خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من الأشخاص.
لكن المنتقدين للحكومة اتهموها بتصدير الموت والتربح من سفك الدماء.
القمة الأفريقية تبحث سبل تحسين التجارة البينية
يبحث القادة الأفارقة المجتمعون في أديس أبابا بإثيوبيا اليوم سبل تحسين التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها خمسة وخمسين.
وستبدأ القمة بمناقشة إقامة منطقة مشتركة للتجارة الحرة للدول الأعضاء في الاتحاد التي يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المشترك فيها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.
قتلى في صفوف الأتراك والجيش الحر في عفرين
قالت مصادر عسكرية تركية إن 7 جنود أتراك قتلوا بالإضافة الي 13 من الجيش الحر منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في 20 من الشهر الجاري.
وأضافت تلك المصادر بأنها نجحت في تحييد حوالي500 من العناصر المسلحة في إشارة الي القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الكردية .
مقتل وإصابة عشرات الجنود في أفغانستان
قالت الحكومة الأفغانية إن 11جنديا قتلوا وجرح 16 آخرون في هجوم على قاعدة عسكرية بالقرب من أكاديمية للتدريب العسكري في العاصمة كابول.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي تتعرض له كابول خلال أسبوع.
ويقول مسؤولون أفغان إن 4 مسلحين من المهاجمين قتلوا بينما اعتقل الخامس.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
في عصر الإنترنت: هل ما يزال الراديو يحتفظ بمكانته؟
يطرح احتفال البي بي سي العربية بالعيد الثمانين لانطلاق الراديو عام 1938، أسئلة عن مدى صمود الراديو كوسيلة كانت من أولى الوسائل الإعلامية في العالم، في مشهد إعلامي دولي غيرت فيه التكنولوجيا الكثير، وباتت فيه الانترنت بكل منافذها تشكل تحديثا لوسائل الإعلام التقليدية.
وتشير مؤشرات المتابعة والاستماع إلى أن الراديو بكل محطاته، ما يزال وسيلة لها بريقها تبدو وكأنها تتحدى الزمن بتطوره، فمازال الملايين يستمعون للموسيقى والأخبار عبر الراديو، في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المناطق القروية والبدائية، والتي تحتاج إلى وسيلة بسيطة، كما أن الراديو ما يزال يمثل وسيلة إعلامية للملايين، ممن يقودون سياراتهم على الطرق، إذ أنه ما يزال الوسيلة المثالية في السيارات.
إذا كنتم من المستمعين القدامى لراديو البي بي سي حدثونا عن ذكرياتكم؟
ما الذي مثله راديو البي بي سي العربي لكم عبر تاريخه؟
ماهي أهم الأصوات التي تتذكرونها وما هي أكثر البرامج التي ماتزال عالقة بأذهانكم؟
هل مازال الراديو يمثل وسيلة إعلامية محببة لكم في عهد وسائط الإعلام الإلكترونية؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 29 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
شاركونا الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانطلاق إذاعة بي بي سي العربية
80 عاما على انطلاق إذاعة بي بي سي العربية