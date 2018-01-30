ماذا تقول وثيقة حكومية بريطانية مسربة؟، ومسؤول سعودي: الإفراج عن كل المحتجزين في الريتز كارلتون

أكد مايك بومبيو مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إي" أن الصين لا تقل خطورة عن روسيا على الغرب.

وأضاف قائلا في تصريحات لبي بي سي :" بل إن الصين أكثر خطرا حيث تبذل جهدا لسرقة المعلومات التجارية عن الولايات المتحدة فضلا عن التسلل للمستشفيات والمدارس وغيرها في أمريكا وأوروبا."