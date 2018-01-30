ماذا تقول وثيقة حكومية بريطانية مسربة؟، ومسؤول سعودي: الإفراج عن كل المحتجزين في الريتز كارلتون
ملخص
- ماذا تقول وثيقة حكومية بريطانية مسربة؟
- مسؤول سعودي: الإفراج عن كل المحتجزين في الريتز كارلتون
- انطلاق مؤتمر سوتشي حول سوريا
- فيسبوك يركز على الأخبار المحلية
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مدير الـ "سي آي إي": الصين لا تقل خطرا عن روسيا
أكد مايك بومبيو مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إي" أن الصين لا تقل خطورة عن روسيا على الغرب.
وأضاف قائلا في تصريحات لبي بي سي :" بل إن الصين أكثر خطرا حيث تبذل جهدا لسرقة المعلومات التجارية عن الولايات المتحدة فضلا عن التسلل للمستشفيات والمدارس وغيرها في أمريكا وأوروبا."
كينيا: المرشح الخاسر يعتزم أداء اليمن الدستورية
أعلن زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا إنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد الثلاثاء على الرغم من خسارته للانتخابات الرئاسية التي شهدتها كينيا العام الماضي.
وقال النائب العام الكيني إنه هذا الأمر سيكون خيانة في حال حدوثه.
وقد طوقت قوات الشرطة الكينية حديقة وسط العاصمة نيروبي، حيث يعتزم أودينغا وحزبه إقامة حفل لإداء القسم.
موسى مصطفى موسى يشعل تويتر بمصر
عقب إعلان السياسي المصري موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مصر في مارس/آذار المقبل احتل هاشتاغ باسم المرشح القمة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر.
الولايات المتحدة ترفع الحظر على دخول رعايا 11 بلدا لأراضيها
أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة معظمها مسلمة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي وذلك بحسب وزيرة الداخلية كريستين نيلسون.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي تعليق حظر دخول اللاجئين بعد أربعة أشهر من اعتماده في إطار مرسوم مثير للجدل يتعلق بالمهاجرين.
انطلاق مؤتمر سوتشي حول سوريا
ينطلق اليوم في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود مؤتمر الحوار الوطني السوري.
يأتي ذلك وسط مقاطعة من جانب بعض أطراف المعارضة السورية التي تقول إن روسيا تحاول تقويض الجهود الأممية لحل الصراع من أجل ضمان بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
وتشارك إيران وتركيا في المؤتمر في وقت امتنعت فيه باريس عن المشاركة.
توتر في بيروت بسبب وصف بري بـ "البلطجي"
قطع مؤيدون لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري طرقات عدة في بيروت احتجاجا على تسريب لوزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يصف فيه بري بالبلطجي.
وعلى الرغم من أن باسيل أعرب عن أسفه لخروج هذا التسريب الذي قال انه جاء في اطار جلسة مغلقة، إلا أن الأمر كان كفيلا برفع مستوى التوتر بين الطرفين الى حد كبير.
فيسبوك يركز على الأخبار المحلية
قالت شركة فيسبوك إنها ستعيد تركيز خدمتها الإخبارية على مصادر إخبارية محلية الأمر الذي قالت إنه سيحسن من نوعية المضمون.
وسيتم تطبيق هذا التحديث فورا في الولايات المتحدة قبل أن يطرح في الدول الأخرى لاحقا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إنه يأمل بأن يكون المستخدمون الذين يصبحون على دراية بما يجري في مجتمعاتهم أكثر احتمالا للانخراط وإحداث فرق.
مسؤول سعودي: الإفراج عن كل المحتجزين في الريتز كارلتون
قال مسؤول سعودي الثلاثاء إنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون في الرياض في إطار حملة على الفساد.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في إطار حملة ضد الفساد في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ماذا تقول وثيقة حكومية بريطانية مسربة؟
ذكرت وثيقة حكومية بريطانية مسربة أن اقتصاد المملكة المتحدة سينمو بمعدل أبطأ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مهما تكن نوعية الاتفاقية التي سيتم التوصل إليها مع بروكسل.
من جهة أخرى تواجه المرحلة الانتقالية بين لندن والاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة إذ يتعين على بريطانيا الالتزام بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في المرحلة التي تلي خروجها من الاتحاد، إضافة الى عدد من الشروط والاستحقاقات التي أعلنها كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه.