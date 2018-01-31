"إيريكا" أول مذيعة روبوت قريبا، والقمر الأزرق الدامي
ملخص
- "إيريكا" أول مذيعة روبوت قريبا
- بالنسبة لبوتين " الكلاب تنبح والقافلة تسير"
- فوربس: الأمير الوليد تنازل عن معظم أصوله للإفراج عنه
- وسائل إعلام فرنسية: اعتقال المفكر الإسلامي طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
- السيسي: ما حدث في مصر قبل سبع سنوات لن يتكرر
- الولايات المتحدة تدرج إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في قائمة الإرهاب
- والقمر الأزرق الدامي
تغطية مباشرة
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القمر الأزرق الدامي
يشهد العالم اليوم ظاهرة طبيعية نادرة وهي قمر أرزق دام عملاق برفقة خسوف كلي كامل في ظاهرة تحدث للمرة الأولى منذ العام 1866.
وتعرض وكالة الفضا الأمريكية "ناسا" على حسابها بتويتر بثا حيا لتلك الظاهرة باستخدام أكثر من تليسكوب في مناطق مختلفة.
ويقترب القمر من الأرض إلى مسافة 360 كم تقريبا، ويعبر القمر من ظل الأرض في الفضاء.
ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام تغطية اليوم.
نعود ونلقاكم غداً.
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بي بي سي عربي تحصل على صور من داخل عفرين بعد قصف أحد الأحياء
حصلت بي بي سي عربي على صور من داخل منطقة عفرين، في شمال غرب سوريا، بعد تعرض أحد أحيائها لقصف صباح اليوم.
وتظهر الصور عددا من الجرحى في مستشفى آفرين بحي الأشرفية. وتمتنع بي بي سي عربي عن نشر بعض الصور لبعض الجرحى والقتلى بعد القصف. ومن بين القتلى طفل صغير.
ويقول مواطنون إن الجرحى سقطوا جراء قصف من الجيش التركي ومسلحين تابعين لجبهة النصرة.
ولم يتسن لبي بي سي عربي التأكد من مصدر مستقل من صحة تلك الاتهامات.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العملية العسكرية التركية في عفرين أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنيا منذ انطلاقها قبل 11 يوما. وتحمل العملية اسم "غصن الزيتون".
عاجلالولايات المتحدة تدرج إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، على قائمة الإرهاب
ووصف حازم قاسم المتحدث باسم حماس لبي بي سي قرار وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "إنحياز سافر للإحتلال الإسرائيلي ومحاولة فاشلة لتركيع الفلسطينين".
أصوات من عدن
من إذاعة بي بي سي العربية
كيف يرى المدنيون الاقتتال الراهن في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعدما سيطر الانفصاليون المعارضون لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على أجزاء كثيرة من عدن التي تعتبر مقر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
قضية تحويل عقار إلى كنيسة في مصر: تغريم صاحب العقار، وحبس مع إيقاف التنفيذ للمعتدين
أصدرت محكمة مصرية حكما حضوريا بحبس 15 متهما لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهم، كل على حدة مبلغ 500 جنيه (28 دولار)، وذلك في قضيةأحداث الاعتداءعلى أحد المباني التي كانت تستخدم لأداء شعائر الدين المسيحي بقرية أطفيح جنوب الجيزة.
واتهمت النيابة الـ15 متهمًا بـ"التجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واتلاف عمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والضرب"، بينما اتهمت صاحب العقار بإنشاء منزل وإدارته لإقامة الشعائر الدينية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.
وقضت المحكمة بتغريم مالك المنزل مبلغ 360 ألف جنيه (21 ألف دولار).
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما هاجم المئات مبنى سكنيا ودمروا محتوياته بعد أن تعدوا بالضرب على مواطنين مسيحيين موجودين به، حسب بيان لمطرانية أطفيح.
يذكر أنه يحق للمهتمين الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة.
انحسار اشتباكات عدن، والانفصاليون يسلمون قاعدتين عسكريتين
قال سكان محليون إن الاشتباكات الدامية التي استمرت ثلاثة أيام بين انفصاليين جنوبيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن انحسرت اليوم بعد أن سلم مقاتلون قاعدتين عسكريتين كانوا قد سيطروا عليهما.
وقال مصدر حكومي لرويترز إنه جرى تسليم المنشأتين الحكوميتين وانسحب المقاتلون الجنوبيون.
كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعلنت عن مقتل 40 شخصا خلال يومين من الاشتباكات الدائرة في العاصمة المؤقتة عدن .
وتمكن الانفصاليون من السيطرة على عدن بالكامل يوم أمس الثلاثاء باستثناء القصر الرئاسي المحصن الذي يضم مجلس الوزراء.
وأفاد سكان أن البنوك والمتاجر أعادت فتح أبوابها اليوم واستؤنفت حركة المرور في الشوارع بعد أيام قضاها الكثيرون داخل البيوت هربا من القتال.
عشرات الآلاف بدون خدمات صحية في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية في القطاع عن العمل، وردت ذلك إلى نفاذ الوقود، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة إن 60 ألف نسمة في بيت حانون شمال قطاع غزة باتوا بلا خدمات صحية.
وقالت لجنة إدارة الأزمات في وزارة الصحة في غزة إن الوضع الصحي في القطاع دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة نقص الوقود.
وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية جيرالد روكينشاوب حذر من استمرار أزمة نقص الوقود في المرافق الصحية في القطاع مع نهاية شباط/ فبراير أو على ابعد تقدير في شهر اذار/ مارس المقبل.
محاميان بريطانيان يطالبان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
اتهم تقرير لاثنين من المحامين البريطانيين المختصين في مجال حقوق الإنسان السعودية بخروقات جسيمة لحقوق الانسان، من ضمنها اعتقال العشرات من المنشقين .
ويزعم التقرير أن منشقين ومدونين اعتقلوا في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي في اماكن مجهولة لا احد يعرف عنها شيئا.
وأضاف التقرير أن القضية من السرية بحيث يصعب معرفة تفاصيل أساسية منها هويات المعتقلين او التهم الموجهة ضدهم.
ويطالب التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية.
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السيسي: ما حدث في مصر قبل سبع سنوات لن يتكرر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "ما حدث في مصر قبل سبع سنوات لن يتكرر.
وأضاف السيسي: "إذا استمر أهل الشر في العبث بأمن مصر فإنه سيطلب من المصريين النزول مرة أخرى وإعطائه تفويضا جديدا لأنه سيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي أحد يفكر في أن يعبث بأمن البلاد".
جائت تصريحات السيسي خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من حقل غاز ظهر العملاق بالبحر المتوسط.
عاجلوسائل إعلام فرنسية: اعتقال المفكر الإسلامي طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
قالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة الفرنسية اعقتلت اليوم المفكر الإسلامي طارق رمضان على خلفية اتهامه من قبل امرأتين باغتصابهما.
وقال مصدر قانوني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة استدعت رمضان للاستجواب في أحد أقسام الشرطة في إطار تحقيق مبدئي فيما يتعلق باتهامات له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. ونفى رمضان تلك الاتهامات.
أكثر من ربع مليون سوري نزحوا من شمال سوريا في أقل من شهرين
قالت الامم المتحدة إن أكثر من ربع مليون سوري اضطروا إلى النزوح من المناطق الشمالية الغربية في سورية منذ منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، جراء حملة القصف الجوي التي تشنها قوات الحكومة السورية.
وقالت يورسولا مويلر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي إن الغارات الجوية والمعارك الدائرة في محافظة إدلب وشمال حماه تسببت في نزوح نحو 270 ألفا من المدنيين.
وحذرت يورسولا من أن معظم النازحين باتوا يحتمون في خيم غير مناسبة وسط انخفاض شديد لدرجة الحرارة. وأعربت عن قلقها من أن السلطات المحلية في بعض المدن السورية تمنع دخول المساعدات الانسانية إلى مناطق النزاع.
فوربس: الأمير الوليد تنازل عن معظم أصوله للإفراج عنه
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن الأمير الوليد بن طلال تنازل عن معظم أصوله التي يمتلكها في مقابل الإفراج عنه، وفقا لما وصفته المجلة بمصدر مطلع على تلك الصفقة المزعومة.
وقال المصدر إن السلطات السعودية اشترطت على الوليد عدم مغادرة البلاد إلا بصحبة مسؤول حكومي، وإذا قرر مغادرة المملكة بلا عودة، فإنه سيواجه تهما قضائيا وستطالب السلطات بتسليمه.
وقدرت "فوربس"، وهي أشهر مجلة متخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، ثروة الوليد بقرابة 17.4 مليار دولار أمريكي.
وقبل إطلاق سراحه السبت الماضي بعد قرابة شهرين من احتجازه في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض، قال الوليد لرويترز إنه سيحتفظ بجميع أصوله، ونفى أن تكون السلطات أساءت معاملته.
وقبل مقابلة رويترز بيوم واحد فقط، أذاع برنامج "نيوزنايت" على شاشة بي بي سي 1 مقابلة مع رجل أعمال كندي تحدث عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بطلب من السلطات السعودية.
وقال رجل الأعمال، ألن بندر، إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة لمواجهته الوليد واستخدام اللقاء كدليل ضده "فيما يتعلق بأمر شخصي للغاية، إذ كنت وسيطا في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير"
وأضاف أنه لم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم "الفيديو كونفرانس" ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.
وقال بندر إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، "وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن. والحجرة بدت كالزنزانة".
بوتين: الكلاب تنبح والقافلة تسير
في أول رد فعل له على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية بأسماء مسؤولين في الحكومة الروسية ومقربين منه، قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين "الكلاب تنبح والقافلة تسير ويتوجب على روسيا الاهتمام بالقضايا الداخلية".
وقال بوتين إن تلك القائمة تعقد العلاقات مع واشنطن وعمل عدائي.
وردًا على سؤال حول عدم إدراج اسمه في "قائمة الكرملين"، قال بوتين مازحاً:"للأسف اسمي غير موجود في القائمة".
وكانت وزارة الخزانة الامريكية أدرجت، يوم الثلاثاء، على قائمة العقوبات 210 أشخاص، ومنهم 96 رجل أعمال روسياً، بالإضافة إلى 114 وزيرًا روسيًا وشخصيات بارزة في الدولة.
"إيريكا" أول مذيعة روبوت قريبا
اسمها "إريكا"، تشعرك بالدفء عندما تتحدث إليك، وبالاهتمام عندما تقرأ لك نشرة الأخبار. إنها أول مذيعة أخبار روبوت في العالم.
قررت شركة يابانية بالتعاون مع إحدى محطات التلفزة تقديم "إريكا" إلى المشاهدين في أبريل/نيسان المقبل بعد أربع سنوات من تصميهما على نحو يجعل المتلقي وكأنه يستمع ويشاهد مذيعة أخبار.
يقول مصمم "إريكا" لصحفية "ديلي ميل" البريطانية، هيروشي إيشيجورو، إنها قريبة جدا من البشر بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن "تشعر بك" وكأن "ضميرا إنسانيا داخليا مستقلا" يحركها.
وعلى الرغم من أنها لا تستطيع أن تحرك ذراعيها، إلى أنها تستجيب بعينيها إلى المؤثرات الخارجية لأنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء.