"إيريكا" أول مذيعة روبوت قريبا، والقمر الأزرق الدامي

حصلت بي بي سي عربي على صور من داخل منطقة عفرين، في شمال غرب سوريا، بعد تعرض أحد أحيائها لقصف صباح اليوم.

وتظهر الصور عددا من الجرحى في مستشفى آفرين بحي الأشرفية. وتمتنع بي بي سي عربي عن نشر بعض الصور لبعض الجرحى والقتلى بعد القصف. ومن بين القتلى طفل صغير.

ويقول مواطنون إن الجرحى سقطوا جراء قصف من الجيش التركي ومسلحين تابعين لجبهة النصرة.

ولم يتسن لبي بي سي عربي التأكد من مصدر مستقل من صحة تلك الاتهامات.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العملية العسكرية التركية في عفرين أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنيا منذ انطلاقها قبل 11 يوما. وتحمل العملية اسم "غصن الزيتون".

صورة لبي بي سي عربي

صورة لبي بي سي عربي إرهات أحمد، أحد ضحايا القصف الذي تعرض له حي الأشرفية صباح اليوم.