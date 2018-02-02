107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة للمرأة السعودية، واعتقال نساء في إيران لرفضهن الحجاب الإجباري
ملخص
- 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة للمرأة السعودية
- اعتقال نساء في إيران لرفضهن الحجاب الإجباري
- مقتل العشرات إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية
- بلاغ يتهم مقاطعين للانتخابات الرئاسية المصرية بمحاولة قلب نظام الحكم
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مقتل العشرات إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية
قتل العشرات جراء انقلاب قارب كان يحمل نحو تسعين مهاجر قبالة مدينة زوارة غربي ليبيا.
وأفادت الأنباء بأن غالبية الضحايا الذين انقلب قاربهم في مياه البحر الأبيض المتوسط من شرقي آسيا.
بلاغ يتهم مقاطعين للانتخابات الرئاسية المصرية بمحاولة قلب نظام الحكم
تلقى النائب العام المصري بلاغا يتهم شخصيات بارزة وسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بـمحاولة قلب نظام الحكم، وإسقاط الدولة.
وقال المحامي محمد حامد سلام في بلاغه إن قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية" أثاروا الرأي العام العالمي بعد دعوتهم المصريين إلى مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل.
ومن بين قيادات الحركة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، وخالد داود، رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق، وهو أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والتي نشطت قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ودعت "الحركة المدنية الديمقراطية" إلى مقاطعة الانتخابات ووصفتها بـ "المهزلة"، منددة بما سمته قمع السلطات المصرية لمرشحين رئاسيين قبل التقدم بأوراقهم، وهو ما أدى إلى عدم وجود منافس حقيقي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعل الانتخابات أشبه بالاستفتاء عليه، على حد وصف قياداتها.
اعتقال نساء في إيران لرفضهن الحجاب الإجباري
اعتقلت الشرطة الإيرانية 29 امرأة بعد احتجاجهن في الشوارع والميادين العامة على قانون يجبر النساء في إيران على ارتداء الحجاب أو غطاء للرأس. وطُبّق القانون بعد الثورة على الشاه عام 1979.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية إنه تمت إحالة المعتقلات إلى مكتب النائب العام بتهمة الإخلال النظام العام.
ونشرت إيرانيات صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء خلعهن للحجاب ووضعه على عصا في إطار هاشتاغ #زنان خيابان انقلاب (بنت شارع انقلاب).
وتعد الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد إحدى المدافعات البارزات عن حق المرأة الإيرانية في خلع الحجاب إذا أرادت.
وأنشأت صحفة "حريتي المسلوبة" أو MY Stealthy Freedom)) على فيسبوك، وتبنت منذ أشهر عدة فكرة خروج نساء بزي أبيض كل أربعاء مع خلع حجابهن للاحتجاج على القوانين الرسمية ذات الصلة.
107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة للمرأة السعودية
تلقت السلطات السعودية 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة فقط مخصصة للنساء في إحدى الجهات الرسمية.
وقالت المديرية العامة للجوازات إنها فوجئت بهذا الإقبال الضخم من المتقدمات بعد أسبوع واحد من الإعلان عن وظيفة "جندي جوازات" في منافذ السفر المختلفة.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن موقع المديرية على الإنترنت تلقى أكثر من 600 زيارة خلال الأسبوع الماضي.