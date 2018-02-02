107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة للمرأة السعودية، واعتقال نساء في إيران لرفضهن الحجاب الإجباري

تلقى النائب العام المصري بلاغا يتهم شخصيات بارزة وسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بـمحاولة قلب نظام الحكم، وإسقاط الدولة.

وقال المحامي محمد حامد سلام في بلاغه إن قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية" أثاروا الرأي العام العالمي بعد دعوتهم المصريين إلى مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل.

ومن بين قيادات الحركة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، وخالد داود، رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق، وهو أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والتي نشطت قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ودعت "الحركة المدنية الديمقراطية" إلى مقاطعة الانتخابات ووصفتها بـ "المهزلة"، منددة بما سمته قمع السلطات المصرية لمرشحين رئاسيين قبل التقدم بأوراقهم، وهو ما أدى إلى عدم وجود منافس حقيقي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعل الانتخابات أشبه بالاستفتاء عليه، على حد وصف قياداتها.