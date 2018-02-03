السيسي ينافس "مؤيده" في الانتخابات الرئاسية، وثلاثة مسيحيين أمام "محكمة ثورية"

طالب أعضاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة
لثلاثة إيرانيين مسيحيين سيمثلون أمام المحكمة الثورية في طهران بتهمتي التبشير
والقيام بأنشطة غير قانونية في الكنيسة ومنازلهم .
وقال أربعة أعضاء في بيان مشترك إن
التهم الموجهة للقس فيكتور بيت تامراز، وأمين أفشار نادري، وهادي أصغري، تخالف
بشكل صريح الاتفاقات الدولية الحقوقية ذات الصلة التي وقعت عليها إيران، لعل أهمها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحُكم على المسيحيين الثلاثة في
يوليو/تموز الماضي بالسجن عشر سنوات، إلا أن القاضي في إحدى المحاكم المدنية أضاف
خمس سنوات لنادري بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان.
ويقول البيان إن تلك المحاكمة ليست قضية
معزولة، محذرين من أن "الأقلية المسيحية في إيران، وخصوصا أولئك الذين اعتنقوا
الديانة، يواجهون تمييزا".
ويأمل محامون عن المدانين الثلاثة أن
تُسقط المحكمة الثورية تلك الأحكام أو أن تُعاد محاكمتهم أمام المحكمة العليا،
نظرا لأن المحكمة الثورية لها صلاحيات واسعة.
السيسي ينافس "مؤيده" في الانتخابات الرئاسية
سخر مصريون على مواقع التواصل
الاجتماعي من ترشح رئيس لأحد الأحزاب المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في
الانتخابات المقررة الشهر المقبل بسبب تأييده للسيسي.
وتداول مستخدمون لتويتر وفيسبوك
وانستغرام الصورة الخلفية لصفحة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على
فيسبوك والتي تظهر صورة للسيسي كُتب عليها "عبد الفتاح السيسي رئيسا
لمصر".
ودعت شخصيات مصرية بارزة إلى مقاطعة
الانتخابات المقبلة نظرا لعدم وجود منافسة حقيقية للسيسي، إذ ينافسه مرشح واحد
فقط، بعد انسحاب مرشحين آخرين، واحتجاز الجيش لرئيس أركانه السابق الفريق سامي
عنان لترشحه من دون موافقة مسبقة من الجهات العسكرية المختصة.
وأصدرت كتلة معارضة تسمى "الحركة
المدنية الديمقراطية" بيانا أمس يتهم السيسي بإشاعة "الخوف لدى الناخب
المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الانتخابية".
وكانت الحركة تعلق على تصريحات السيسي
الأخيرة التي قال فيها إن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر.
ودافع مؤيدون للسيسي، من بينهم أعضاء
بارزون في مجلس النواب المصري، عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقال علاء والى، عضو مجلس النواب، في
تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إن "من لا يرى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي
المتحققة على الأرض خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات شخص أعمى".
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ثلاثة مسيحيين أمام "محكمة ثورية"
طالب أعضاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لثلاثة إيرانيين مسيحيين سيمثلون أمام المحكمة الثورية في طهران بتهمتي التبشير والقيام بأنشطة غير قانونية في الكنيسة ومنازلهم .
وقال أربعة أعضاء في بيان مشترك إن التهم الموجهة للقس فيكتور بيت تامراز، وأمين أفشار نادري، وهادي أصغري، تخالف بشكل صريح الاتفاقات الدولية الحقوقية ذات الصلة التي وقعت عليها إيران، لعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحُكم على المسيحيين الثلاثة في يوليو/تموز الماضي بالسجن عشر سنوات، إلا أن القاضي في إحدى المحاكم المدنية أضاف خمس سنوات لنادري بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان.
ويقول البيان إن تلك المحاكمة ليست قضية معزولة، محذرين من أن "الأقلية المسيحية في إيران، وخصوصا أولئك الذين اعتنقوا الديانة، يواجهون تمييزا".
ويأمل محامون عن المدانين الثلاثة أن تُسقط المحكمة الثورية تلك الأحكام أو أن تُعاد محاكمتهم أمام المحكمة العليا، نظرا لأن المحكمة الثورية لها صلاحيات واسعة.
السيسي ينافس "مؤيده" في الانتخابات الرئاسية
سخر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي من ترشح رئيس لأحد الأحزاب المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقررة الشهر المقبل بسبب تأييده للسيسي.
وتداول مستخدمون لتويتر وفيسبوك وانستغرام الصورة الخلفية لصفحة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على فيسبوك والتي تظهر صورة للسيسي كُتب عليها "عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر".
ودعت شخصيات مصرية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة نظرا لعدم وجود منافسة حقيقية للسيسي، إذ ينافسه مرشح واحد فقط، بعد انسحاب مرشحين آخرين، واحتجاز الجيش لرئيس أركانه السابق الفريق سامي عنان لترشحه من دون موافقة مسبقة من الجهات العسكرية المختصة.
وأصدرت كتلة معارضة تسمى "الحركة المدنية الديمقراطية" بيانا أمس يتهم السيسي بإشاعة "الخوف لدى الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الانتخابية".
وكانت الحركة تعلق على تصريحات السيسي الأخيرة التي قال فيها إن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر.
ودافع مؤيدون للسيسي، من بينهم أعضاء بارزون في مجلس النواب المصري، عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقال علاء والى، عضو مجلس النواب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إن "من لا يرى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحققة على الأرض خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات شخص أعمى".