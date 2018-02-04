مصر تنفي تقارير حول غارات إسرائيلية في سيناء، و"عقلية الحرب الباردة" في واشنطن

خرجت المراسلة السابق لبي بي سي في أفريقيا جين ستاندلى عن صمتها بشأن فجوة الأجور بين النساء والرجال في بي بي سي وقالت إن ذلك دفعها للاستقالة من وظيفتها منذ 19 عاما دون ذكر السبب الحقيقي.

ونقلت صحف بريطانية عن مراسلة بي بي سي في أفريقيا التي فازت بعدة جوائز من بينها جائزة سوني الدولية لأفضل مراسل عام 1997 قولها إن شجاعة الصحفية كاري غراسي التي تقدمت باستقالتها مؤخرا وأدلت بشهادتها أمام البرلمان بشأن "الأجور غير العادلة" في بي بي سي شجعتها مؤكدة "تجربتي الخاصة بالأجر غير العادل كانت متشابهة جدا".