مصر تنفي تقارير حول غارات إسرائيلية في سيناء، و"عقلية الحرب الباردة" في واشنطن
ملخص
- مصر تنفي تقارير حول غارات إسرائيلية في سيناء
- الصين تحض الولايات المتحدة على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" بعد أن نشرت واشنطن وثيقة لخطة لتعزيز قدراتها النووية.
- طهران تتهم الولايات المتحدة بتهديد موسكو بالسلاح النووي
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صحفيون من بي بي سي يجيبون على سؤال: متى يكون التأخير زائدا عن الحد بمعايير بلادهم؟
استقال عضو مجلس اللوردات البريطاني مايكل باتيس بسبب حضوره إلى الجلسة متأخرا بدقيقة واحدة.
تقدم اللورد باستقالته في الجلسة نفسها لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضتها.
وخلال حديثه في الجلسة قال اللورد باتيس إنه يشعر بالخزي لعدم وجوده في مقعده وأنه يعتقد أنه يجب يرقى الشخص إلى أعلى معايير اللباقة الممكنة.
هل تتبنى شركات الطيران سياسات "مربكة" لتخصيص المقاعد؟
قالت هيئة الطيران المدنى في بريطانيا إنها تجري مراجعة فى سياسات المقاعد التي تتبناها شركات الطيران. وسوف تدرس إذا ما كانت الشركات تفرق عمدا مجموعات من الركاب في سبيل لدفهم مزيد من الأموال مقابل الجلوس في مقاعد متقاربة. وأكدت الهيئة أن الهدف من التحقيق التأكد من أن هذه الممارسات "عادلة وشفافة". وكشفت أبحاث الجهاز المركزي للمحاسبات لأكثر من 4000 راكب كانوا قد سافروا كجزء من مجموعة على 10 شركات طيران في العام الماضي أن أكثر من نصف من أجابوا على الاستطلاع قيل لهم إن عليهم دفع المزيد من المقاعد للجلوس قبل حجزهم. ومع ذلك، يعتقد نصفهم تقريبا أن تخصيص المقاعد على متن الطائرات تتم بشكل آلي.
صحفية ثانية من بي بي سي تخرج عن صمتها بشأن "فجوة الأجور" مع الرجال
خرجت المراسلة السابق لبي بي سي في أفريقيا جين ستاندلى عن صمتها بشأن فجوة الأجور بين النساء والرجال في بي بي سي وقالت إن ذلك دفعها للاستقالة من وظيفتها منذ 19 عاما دون ذكر السبب الحقيقي.
ونقلت صحف بريطانية عن مراسلة بي بي سي في أفريقيا التي فازت بعدة جوائز من بينها جائزة سوني الدولية لأفضل مراسل عام 1997 قولها إن شجاعة الصحفية كاري غراسي التي تقدمت باستقالتها مؤخرا وأدلت بشهادتها أمام البرلمان بشأن "الأجور غير العادلة" في بي بي سي شجعتها مؤكدة "تجربتي الخاصة بالأجر غير العادل كانت متشابهة جدا".
سكر دبي "ينتج" في مصر
قالت شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر.
وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، إن المشروع المصري المسمى ”القناة للسكر“ سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه.
وأضاف أن سوق السكر بها فائض في المعروض وأن هامش ربح السكر يجب أن يتحسن من خلال نقل مواقع الإنتاج إلى أماكن أقرب لمراكز الاستهلاك.
بكين تطالب واشنطن بالتخلي عن "عقلية الحرب الباردة"
حضت الصين الولايات المتحدة على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" وألا تسيء فهم تعزيزها العسكري، بعد أن نشرت واشنطن وثيقة يوم الجمعة تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان اليوم إن "السلام والتنمية توجهان عالميان لا يمكن الرجوع عنهما. على الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم أخذ زمام المبادرة لاتباع هذا النهج بدلاً من الاعتراض عليه".
وأدت مراجعة السياسة النووية الأميركية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل، إذ اعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتثير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين. وجعل الجيش الأميركي مواجهة الصين وروسيا محور استراتيجية دفاع وطني جديدة، كُشف النقاب عنها في وقت سابق من الشهر الجاري ووصفهما بأنهما "قوى رجعية".
من يحارب في سيناء؟
نفى تامر الرفاعي المتحدث العسكري ما سماه المزاعم التي تداولتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول قبول مصر بقيام إسرائيل بشن غارت جوية لقصف مواقع العناصر التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الجيش المصري والشرطة المدنية هم فقط من يحاربون الإرهاب بشمال سيناء دون معاونة من آخرين، مؤكدا أن القوات المسلحة حققت نتائج شهد لها العالم أجمع في مواجهة وتحجيم تلك العناصر الإرهابية وحصارها داخل مثلث عمليات محدود في شمال سيناء.
وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمركية قال إن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب مواقع الإرهابيين بعلم القاهرة، وموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت الصحيفة إن الإرهابيين في شمال سيناء قتلوا مئات الجنود وضباط الشرطة، وبدأوا في إقامة نقاط تفتيش، وفي أواخر 2015، أعلنوا مسئوليتهم عن إسقاط طائرة ركاب روسية. ورغم جهود الدولة المصرية للقضاء على الإرهابيين، إلا أنها فشلت بشكل كبير، الأمر الذي دفع إسرائيل ،التي تشعر بالخوف إزاء التهديد بجوار حدودها، للتحرك.