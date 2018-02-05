امرأة سعودية تفوز ببطولة دولية للملاكمة للمرة الأولى، و"عودة" بيرلسكوني

تقدم حزب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، آخر استطلاعات الرأي قبل أقل من شهر من الانتخابات العامة في إيطاليا.

واحتل حزب "شعب الحرية"، المحسوب على تيار يمين الوسط،المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي بنسبة 36 في المئة، فيما حل "الحزب الديمقراطي"، المحسوب على يسار الوسط، بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في المرتبة الثانية مع حركة "خمسة نجوم" المناهضة للمؤسسات، بنسبة 28 في المئة.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على بيرلسكوني، 81 عاما، لشغل أي منصب حكومي بعد إدانته بالاحتيال الضريبي عام 2013، فضلا عن العديد من الفضائح الجنسية التي أرغمته على التنحي من منصب رئاسة الوزراء عام 2011، إلا أنه لا يزال رئيسا للحزب، كما أنه ينظر إليه في إيطاليا على أنه العقل المحرك للحزب والرجل الذي يتخذ القرارات المهمة.

ويعد بيرلسكوني واحدا من أغنى أغنياء إيطاليا، إذ يمتلك ثروة ضخمة من استثماراته في العقارات والإعلام.