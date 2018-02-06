لبنان يحذر إسرائيل من بناء جدار حدودي، وميدو فخور بتجاوز محمد صلاح له في الدوري الإنجليزي

قال مهاجم توتنهام السابق أحمد حسام ميدو إنه فخور بنجاح محمد صلاح في تجاوز رقمه في التهديف في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تهديفا في البريمير ليغ.

وكان صلاح قد أحرز في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام هدفين ليصل عدد أهدافه إلى 23 متجاوزا بذلك عدد أهداف ميدو 22.

وقال ميدو لبي بي سي سبورت: " أشعر بالفخر لتجاوز صلاح لرقمي وأعتقد أنه يمكنه الوصول لـ 100 هدف بسهولة."