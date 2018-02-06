لبنان يحذر إسرائيل من بناء جدار حدودي، وميدو فخور بتجاوز محمد صلاح له في الدوري الإنجليزي

قال مهاجم
توتنهام السابق أحمد حسام ميدو إنه فخور بنجاح محمد صلاح في تجاوز رقمه في التهديف
في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تهديفا في البريمير ليغ.
وكان صلاح قد
أحرز في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام هدفين ليصل عدد أهدافه إلى 23 متجاوزا
بذلك عدد أهداف ميدو 22.
وقال ميدو لبي
بي سي سبورت: " أشعر بالفخر لتجاوز صلاح لرقمي وأعتقد أنه يمكنه الوصول لـ
100 هدف بسهولة."
انتقادات لإعلان "مسيء" لمارتن لوثر كينغ
أدى إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج
لشاحنات بث خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية عاصفة من الانتقادات
من قبل المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.
فمع
جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم" جاء الإعلان بلقطات لمعلمين
وعمال وعاملات في شاحنات دودج رام وهم يساعدون الآخرين.
وجاءت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء
المباراة.
لبنان يحذر إسرائيل من بناء جدار حدودي
حذر مسؤولون لبنانيون إسرائيل، من
أن جدارا تنوي الأخيرة بناءه على الحدود، يمس السيادة اللبنانية ويمر عبر أراض
تابعة لها، وذلك خلال اجتماع بين عسكريين من البلدين برئاسة قوات حفظ السلام
التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بسبب الخلاف
حول الجدار وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع عليها.
اضراب القطاع الخاص في غزة
يشهد القطاع الخاص في قطاع غزة الثلاثاء
إضرابا شمل وقف إدخال البضائع والشاحنات كافة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك
في خطوة أولى احتجاجًا على انهيار الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وتجمعت كافة الشاحنات التي كان من المفترض أن
تتوجه لنقل البضائع عبر المعبر المفتوح اليوم من قبل الجانب السلطات الإسرائيلية
وسارت في مسير احتجاجي على امتداد شارع صلاح الدين وصولًا للمعبر، حاملة لافتات
تدعو لإنقاذ غزة من الانهيار.
"الكيماوي السوري" يشعل الخلاف بين واشنطن وموسكو
نشب خلاف بين الولايات المتحدة
وروسيا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في
سوريا.
فقد اتهمت واشنطن الحكومة الروسية
بحماية الرئيس السوري بشار الأسد من المساءلة بينما اتهمت موسكو الولايات المتحدة
بتشويه سمعة روسيا.
فيما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق مستفيض في
تقارير أفادت بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في إدلب والغوطة الشرقية في ريف
دمشق.
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ميدو فخور بتجاوز محمد صلاح له في الدوري الإنجليزي
قال مهاجم توتنهام السابق أحمد حسام ميدو إنه فخور بنجاح محمد صلاح في تجاوز رقمه في التهديف في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تهديفا في البريمير ليغ.
وكان صلاح قد أحرز في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام هدفين ليصل عدد أهدافه إلى 23 متجاوزا بذلك عدد أهداف ميدو 22.
وقال ميدو لبي بي سي سبورت: " أشعر بالفخر لتجاوز صلاح لرقمي وأعتقد أنه يمكنه الوصول لـ 100 هدف بسهولة."
انتقادات لإعلان "مسيء" لمارتن لوثر كينغ
أدى إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات بث خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية عاصفة من الانتقادات من قبل المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.
فمع جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم" جاء الإعلان بلقطات لمعلمين وعمال وعاملات في شاحنات دودج رام وهم يساعدون الآخرين.
وجاءت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء المباراة.
لبنان يحذر إسرائيل من بناء جدار حدودي
حذر مسؤولون لبنانيون إسرائيل، من أن جدارا تنوي الأخيرة بناءه على الحدود، يمس السيادة اللبنانية ويمر عبر أراض تابعة لها، وذلك خلال اجتماع بين عسكريين من البلدين برئاسة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بسبب الخلاف حول الجدار وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع عليها.
اضراب القطاع الخاص في غزة
يشهد القطاع الخاص في قطاع غزة الثلاثاء إضرابا شمل وقف إدخال البضائع والشاحنات كافة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك في خطوة أولى احتجاجًا على انهيار الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وتجمعت كافة الشاحنات التي كان من المفترض أن تتوجه لنقل البضائع عبر المعبر المفتوح اليوم من قبل الجانب السلطات الإسرائيلية وسارت في مسير احتجاجي على امتداد شارع صلاح الدين وصولًا للمعبر، حاملة لافتات تدعو لإنقاذ غزة من الانهيار.
"الكيماوي السوري" يشعل الخلاف بين واشنطن وموسكو
نشب خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
فقد اتهمت واشنطن الحكومة الروسية بحماية الرئيس السوري بشار الأسد من المساءلة بينما اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتشويه سمعة روسيا.
فيما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق مستفيض في تقارير أفادت بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في إدلب والغوطة الشرقية في ريف دمشق.