ترامب يريد عرضا عسكريا به دبابات في الشارع، وطائرات تحلق في السماء، وإطلاق أول سيارة إلى الفضاء

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إن مصر حريصة على أمن الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جمعته بنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب وصوله إلى أبوظبى في إطار جولة خليجية زار خلالها سلطنة عمان.

وأضاف السيسي أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجا مثاليا للتعاون الاستراتيجي البناء" بين الدول العربية، حسب وصفه.