ترامب يريد عرضا عسكريا به دبابات في الشارع، وطائرات تحلق في السماء، وإطلاق أول سيارة إلى الفضاء

ترامب يريد عرضا عسكريا به دبابات في الشارع، وطائرات تحلق في السماء
إطلاق أول سيارة إلى الفضاء
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السيسي يقول إن مصر حريصة على أمن الخليج
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إن مصر حريصة على أمن الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال المباحثات التي جمعته بنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب وصوله إلى أبوظبى في إطار جولة خليجية زار خلالها سلطنة عمان.
وأضاف السيسي أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجا مثاليا للتعاون الاستراتيجي البناء" بين الدول العربية، حسب وصفه.
أمريكا تقول إنها لن تسمح لكوريا الشمالية باختطاف دورة الألعاب الأولولمبية
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن واشنطن لن تسمح لكوريا الشمالية بما وصفه اختطاف دورة الألعاب الأولولمبية التي ستقام في كوريا الجنوبية بواسطة الحملات الدعائية.
ووجه بينس تحذيراً قوياً في ضوء تحسن العلاقات بين الكوريتين ومشاركة بيونغ يانغ فى مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة تحت راية واحدة.
وقال بينس في طوكيو، إن كوريا الشمالية هي النظام الأكثر استبدادا وقمعا على هذه الأرض.
وأكد بينس مجددا أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع بيونغ يانغ.
رئيس جنوب إفريقيا يستعد لإعلان استقالته فور الموافقة على شروطه
قال رئيس البرلمان في جنوب أفريقيا باليكا مبيتي إن إعلانا سيصدر قريباً حول مستقبل الرئيس جاكوب زوما.
وأضاف متحدثاً إلى القنوات التلفزيونية المحلية أن سيريل رامافوسا الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سيدلي بتفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتفيد التقارير أن الرئيس زوما يستعد لإعلان استقالته بمجرد الموافقة على قائمة شروطه.
ترامب يريد عرضا عسكريا به دبابات في الشارع، وطائرات تحلق في السماء
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات
لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتنظيم عرض عسكري في واشنطن، تسير فيه الدبابات وتحلق
الطائرات، فيما يشاهد الرئيس عروضا عسكرية، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن
بوست" الأمريكية نقلا عن مصادرها في "البنتاغون".
وأكد مسؤول في "البنتاغون" للصحيفة أن
ترامب أبدى رغبته في تنظيم ذلك العرض العسكري بعد انبهاره بالعرض العسكري الذي
حضره في باريس في يوليو/تموز الماضي احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي.
إطلاق أول سيارة إلى الفضاء
أُطلق بنجاح أقوى صاروخ في العام أمس الثلاثاء من قاعدة كيب كانفيرال بمركز كينيدي للفضاء، ولاية فلوريدا، محمّلا بأول سيارة يتم إطلاقها إلى الفضاء.
أنتج الصاروخ "فالكون هيفي" شركة "إسبيس إيكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إلون ماسك، المعروف عنه شغفه بالفضاء واكتشاف كوب المريخ.
وحمل الصاروخ سيارته الرياضية من طراز "تسلا رودستر" ووضع على المقود نموذجا على هيئة رجل فضاء، فيما عُزفت أغنية "سبيس أوديتي" للمغني البريطاني الراحل دايفيد بويي. ويملك ماسك أيضا الشركة المنتجة لسيارة "تسلا" والتي تعد واحدة من أشهر وأقوى وأسرع السيارات الكهربائية في العالم.
ويتألف "فالكون هيفي" من ثلاثة صواريخ، ويعمل بـ 27 محركا، ويبلغ طولة 70 مترا، يستطيع حمل ما يقرب من 64 طنا متريا (حمولة طائرة ركاب كبيرة تقريبا) إلى الفضاء.
ويقول ماسك إن التجربة أثبتت للعالم أنه يمكن اطلاق رحلات لاستكشاف الفضاء بنجاح بعد عودة صاروخين إلى الأرض بعد دقيقتين من إطلاق الصاروخ، وعلى الرغم من سقوط الثالث في المحيط ولكن على بعد 100 متر فقط من منطقة للهبوط، كما أن عملية الإطلاق تكلفت 90 مليون دولار فقط مقارنة بـ 340 مليون دولار وهو متوسط كلفة إطلاق أي صاروخ إلى الفضاء.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السيسي يقول إن مصر حريصة على أمن الخليج
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إن مصر حريصة على أمن الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال المباحثات التي جمعته بنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب وصوله إلى أبوظبى في إطار جولة خليجية زار خلالها سلطنة عمان.
وأضاف السيسي أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجا مثاليا للتعاون الاستراتيجي البناء" بين الدول العربية، حسب وصفه.
أمريكا تقول إنها لن تسمح لكوريا الشمالية باختطاف دورة الألعاب الأولولمبية
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن واشنطن لن تسمح لكوريا الشمالية بما وصفه اختطاف دورة الألعاب الأولولمبية التي ستقام في كوريا الجنوبية بواسطة الحملات الدعائية.
ووجه بينس تحذيراً قوياً في ضوء تحسن العلاقات بين الكوريتين ومشاركة بيونغ يانغ فى مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة تحت راية واحدة.
وقال بينس في طوكيو، إن كوريا الشمالية هي النظام الأكثر استبدادا وقمعا على هذه الأرض.
وأكد بينس مجددا أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع بيونغ يانغ.
رئيس جنوب إفريقيا يستعد لإعلان استقالته فور الموافقة على شروطه
قال رئيس البرلمان في جنوب أفريقيا باليكا مبيتي إن إعلانا سيصدر قريباً حول مستقبل الرئيس جاكوب زوما.
وأضاف متحدثاً إلى القنوات التلفزيونية المحلية أن سيريل رامافوسا الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سيدلي بتفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتفيد التقارير أن الرئيس زوما يستعد لإعلان استقالته بمجرد الموافقة على قائمة شروطه.
ترامب يريد عرضا عسكريا به دبابات في الشارع، وطائرات تحلق في السماء
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتنظيم عرض عسكري في واشنطن، تسير فيه الدبابات وتحلق الطائرات، فيما يشاهد الرئيس عروضا عسكرية، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادرها في "البنتاغون".
وأكد مسؤول في "البنتاغون" للصحيفة أن ترامب أبدى رغبته في تنظيم ذلك العرض العسكري بعد انبهاره بالعرض العسكري الذي حضره في باريس في يوليو/تموز الماضي احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي.
إطلاق أول سيارة إلى الفضاء
أُطلق بنجاح أقوى صاروخ في العام أمس الثلاثاء من قاعدة كيب كانفيرال بمركز كينيدي للفضاء، ولاية فلوريدا، محمّلا بأول سيارة يتم إطلاقها إلى الفضاء.
أنتج الصاروخ "فالكون هيفي" شركة "إسبيس إيكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إلون ماسك، المعروف عنه شغفه بالفضاء واكتشاف كوب المريخ.
وحمل الصاروخ سيارته الرياضية من طراز "تسلا رودستر" ووضع على المقود نموذجا على هيئة رجل فضاء، فيما عُزفت أغنية "سبيس أوديتي" للمغني البريطاني الراحل دايفيد بويي. ويملك ماسك أيضا الشركة المنتجة لسيارة "تسلا" والتي تعد واحدة من أشهر وأقوى وأسرع السيارات الكهربائية في العالم.
ويتألف "فالكون هيفي" من ثلاثة صواريخ، ويعمل بـ 27 محركا، ويبلغ طولة 70 مترا، يستطيع حمل ما يقرب من 64 طنا متريا (حمولة طائرة ركاب كبيرة تقريبا) إلى الفضاء.
ويقول ماسك إن التجربة أثبتت للعالم أنه يمكن اطلاق رحلات لاستكشاف الفضاء بنجاح بعد عودة صاروخين إلى الأرض بعد دقيقتين من إطلاق الصاروخ، وعلى الرغم من سقوط الثالث في المحيط ولكن على بعد 100 متر فقط من منطقة للهبوط، كما أن عملية الإطلاق تكلفت 90 مليون دولار فقط مقارنة بـ 340 مليون دولار وهو متوسط كلفة إطلاق أي صاروخ إلى الفضاء.