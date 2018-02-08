"يا إلهي" بصوت فرنسي-سوري، وأول حفل راقص في انعدام الجاذبية

ليبيا: تقرير سري للأمم المتحدة يكشف عن علاقة مهربين بالمؤسسات الأمنية الرسمية
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سوريا: قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تقصف قوات موالية للحكومة
قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم
ما يعرف بالدولة الاسلامية إنه نفذ هجوما ضد قوات موالية للحكومة السورية بعد أن أقدمت
هذه القوات على التقدم نحو مقرا لقوات سورية الديموقراطية، وهي ائتلاف
من فصائل مسلحة ذات قيادة كردية.
ويقول مسؤول عسكري أمريكي إن الهجوم أسفر عن
قتل حوالي 100 فرد من القوات الموالية للحكومة ردا على هجوم في محافظة دير الزور.
ووصفت وسائل إعلام سورية رد التحالف على تقدم قواتها
بأنه "عدوان جديد لدعم الإرهاب"، وقال التلفزيون السوري إن "عشرات قتلوا
وأصيبوا".
وقال المرصد السوري المعارض إن القصف أسفر عن مقتل
نحو عشرين عنصرا فقط من تلك القوات.
ليبيا: تقرير سري للأمم المتحدة يكشف عن علاقة مهربين بالمؤسسات الامنية
قال خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة
لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة
في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.
وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن
إن الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في
أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع.
وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي
العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة
داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
أول حفل راقص في إنعدام الجاذبية
أقيم في ألمانيا حفل راقص على أنغام الموسيقى في
ظلّ انعدام الجاذبية الأرضية على متن إحدى الطائرات المخصصة لرواد من وكالة الفضاء
لأداء تدريباتهم.
وانطلقت الطائرة من مدينة فرانكفورت الالمانية وعلى
متنها عشرون شخصاً من أحدى عشرة دولة. وعادت الطائرة بعد تسعين دقيقة على إقلاعها،
منها خمس وعشرون دقيقة في انعدام تام للجاذبية.
ولم يتوجّب على الراقصين المشاركين دفع أي مبلغ
من المال، حتى أن نفقات وصولهم إلى مطار فرانكفورت مغطاة.فهم اختيروا من بين عدد من الأشخاص أرسلوا مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، من شتى انحاء العالم
أبهرت فتاة فرنسية من أصل سوري لجنة حكام مسابقة
"ذا فويس" بنسختها الفرنسية، بعد أدائها أغنية "هاليلويا" أو يا
"الهي" أو "المجد لله" بالإنجليزية والعربية.
وأصبحت منال ابتسام، 22 عاما، اسما مشهورا على وسائل
التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثيرون عن إعجابهم بصوتها وأدائها لتلك الأغنية.
وتقول بريدجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، على
حسابها بتويتر إن المزج بين العربية والإنجلزية كان رائعا وموفقا من منال. وصوت الحكام
الأربعة بالإجماع لاختيارها في المرحلة المقبلة من المسابقة التي يتابعها الملايين
في فرنسا.
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time_stated_uk
سوريا: قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تقصف قوات موالية للحكومة
قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية إنه نفذ هجوما ضد قوات موالية للحكومة السورية بعد أن أقدمت هذه القوات على التقدم نحو مقرا لقوات سورية الديموقراطية، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة ذات قيادة كردية.
ويقول مسؤول عسكري أمريكي إن الهجوم أسفر عن قتل حوالي 100 فرد من القوات الموالية للحكومة ردا على هجوم في محافظة دير الزور.
ووصفت وسائل إعلام سورية رد التحالف على تقدم قواتها بأنه "عدوان جديد لدعم الإرهاب"، وقال التلفزيون السوري إن "عشرات قتلوا وأصيبوا".
وقال المرصد السوري المعارض إن القصف أسفر عن مقتل نحو عشرين عنصرا فقط من تلك القوات.
ليبيا: تقرير سري للأمم المتحدة يكشف عن علاقة مهربين بالمؤسسات الامنية
قال خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.
وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إن الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع.
وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
أول حفل راقص في إنعدام الجاذبية
أقيم في ألمانيا حفل راقص على أنغام الموسيقى في ظلّ انعدام الجاذبية الأرضية على متن إحدى الطائرات المخصصة لرواد من وكالة الفضاء لأداء تدريباتهم.
وانطلقت الطائرة من مدينة فرانكفورت الالمانية وعلى متنها عشرون شخصاً من أحدى عشرة دولة. وعادت الطائرة بعد تسعين دقيقة على إقلاعها، منها خمس وعشرون دقيقة في انعدام تام للجاذبية.
ولم يتوجّب على الراقصين المشاركين دفع أي مبلغ من المال، حتى أن نفقات وصولهم إلى مطار فرانكفورت مغطاة.فهم اختيروا من بين عدد من الأشخاص أرسلوا مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شتى انحاء العالم
"يا إلهي" بصوت فرنسي-سوري
أبهرت فتاة فرنسية من أصل سوري لجنة حكام مسابقة "ذا فويس" بنسختها الفرنسية، بعد أدائها أغنية "هاليلويا" أو يا "الهي" أو "المجد لله" بالإنجليزية والعربية.
وأصبحت منال ابتسام، 22 عاما، اسما مشهورا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثيرون عن إعجابهم بصوتها وأدائها لتلك الأغنية.
وتقول بريدجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، على حسابها بتويتر إن المزج بين العربية والإنجلزية كان رائعا وموفقا من منال. وصوت الحكام الأربعة بالإجماع لاختيارها في المرحلة المقبلة من المسابقة التي يتابعها الملايين في فرنسا.