"يا إلهي" بصوت فرنسي-سوري، وأول حفل راقص في انعدام الجاذبية

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية إنه نفذ هجوما ضد قوات موالية للحكومة السورية بعد أن أقدمت هذه القوات على التقدم نحو مقرا لقوات سورية الديموقراطية، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة ذات قيادة كردية.

ويقول مسؤول عسكري أمريكي إن الهجوم أسفر عن قتل حوالي 100 فرد من القوات الموالية للحكومة ردا على هجوم في محافظة دير الزور.

ووصفت وسائل إعلام سورية رد التحالف على تقدم قواتها بأنه "عدوان جديد لدعم الإرهاب"، وقال التلفزيون السوري إن "عشرات قتلوا وأصيبوا".

وقال المرصد السوري المعارض إن القصف أسفر عن مقتل نحو عشرين عنصرا فقط من تلك القوات.